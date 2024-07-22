Согласно озвученным данным, усилиями США удалось перекрыть до 20% всех каналов поставок полупроводников в РФ

Информационная война давно стала ключевым способом давления на оппонентов. Власти США контролируют значительную часть СМИ, а в итоге крупные издания с мировым именем пишут только то, что требуется дядюшке Сэму. Создаётся нужный информационный фон, а фейки прекрасно соседствуют с реальностью, вводя читателей по всему миру в заблуждение. Авторы громких статей ссылаются на неизвестных блогеров с близким к нулевому количеством подписчиков. Часто источник вообще не называется, что позволяет придумывать подробности на лету. События приукрашиваются, что позволяет менять местами стороны конфликта, выдавая пострадавших за злодеев и наоборот. Всё это лишь незначительная часть способов ведения информационной войны, от которой устали миллионы людей по всему миру. Часто такая политика провоцирует реальные конфликты, ну а противостояние с Россией носит системный характер и приписано в ключевой стратегии внешней политики США.

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Даже зная всё это иногда американские новости кажутся удивительными. Сегодня утром на страницах Reuters вышел любопытный материал, автор которого сгущает краски и намеренно вводит читателей в заблуждение. Давайте разбираться. В 2022 году все ключевые полупроводниковые корпорации покинули пределы России, ссылаясь на санкции. Бегство стало неожиданным, ведь большая часть подобных компаний занималась поставками процессоров и видеокарт для гражданского сектора. В теории дорогую игровую видеокарту можно использовать для работы дрона, но в этом нет никакого смысла, ведь подобное устройство слишком тяжёлое и обладает чрезмерной вычислительной мощью. Для питания видеокарты потребуется полноценный системный блок, ну а всё это не годится для массового оружия. А между тем американские журналисты продолжают сетовать на то, что поступающие в РФ видеокарты используются для военных нужд.

Похоже, авторы подобных материалов не сильно напрягают голову, используя заранее заготовленные фразы. Впрочем, нет запроса на реалистичность и среди читателей, что позволяет театру абсурда набирать обороты. В том же материале отмечается, что поставки полупроводников и других запрещённых товаров в РФ через Китай и Гонконг резко сокращаются. Согласно данным Министерства торговли США, только за 2024 год усилиями самой демократичной страны на планете удалось заблокировать 20% всех каналов поставки через указанные выше страны, но именно Гонконг остаётся перевалочным пунктом, поставляющим видеокарты и процессоры для российской армии. Представитель Министерства торговли сообщил, что транзитные поставки современных компонентов, включая микроэлектронику, через Гонконг с января по май сократились на 28%. Через материковый Китай поставки этих товаров уменьшились на 19% за тот же период. На этом фоне дядюшка Сэм рассматривает Гонконг и Китай как ключевые узлы для поставок полупроводниковых компонентов для нужд российской армии. Представитель Министерства торговли отметил, что Китай по-прежнему остаётся главной проблемой.

По словам анонимного чиновника, сокращение поставок полупроводниковой продукции стало результатом агрессивных мер со стороны властей США и тесного взаимодействия с компаниями, чья продукция продолжает поступать в Россию. Что любопытно, власти Гонконга заявляют, что не участвуют в односторонних санкциях, поскольку не обладают достаточным количеством полномочий. При этом чиновники строго соблюдают санкции, одобренные ООН. Проблема в том, что ограничения против России ООН не одобрял, ну а всё это вызывает в Белом доме остро негативную реакцию. Сообщается, что с августа по декабрь 2023 года более 200 компаний из Гонконга отправили товары в Россию на сумму около 2 миллиардов долларов. За этот же временной период через Гонконг в адрес посредников было отправлено полупроводниковых товаров на сумму 750 миллионов долларов. Американские журналисты уверены, что все они или большая часть могли оказаться в России. Представители Reuters регулярно обращаются в NVIDIA, Texas Instruments, Intel и многие другие компании, требуя усилить контроль за поставками. А между тем журналисты не осознают, что бюджет США не резиновый. Благодаря посредникам, полупроводниковые гиганты могут не участвовать в схемах поставок, получая деньги за счёт продажи видеокарт и процессоров в России. На публику подобные компании уверяют, что давно прекратили продажи в РФ и даже пресекают каналы поставок, но в реальности подобные действия для полупроводникового сектора невыгодны.