SU7 Ultra способен разгоняться до 100 км/ч всего за 1.97 секунды и может побить рекорд трассы Нюрбургринг в октябре 2024 года

Xiaomi начинала как компания, занимающаяся выпуском смартфонов, но в какой-то момент начала стремительно расширять свою продуктовую линейку. Пожалуй, даже менеджеры этой китайской компании не всегда могут перечислить все гаджеты, которые поступают на прилавки под брендом Xiaomi. Кроме того, у компании есть несколько партнёрских программ, в рамках которых доступно ещё больше электроники, устройств умного дома и самой различной продукции. Что любопытно, практически все товары под брендом Xiaomi можно назвать качественными. Стоит согласиться, что практически любой продукт китайской компании уступает по качеству лидерам рынка. К примеру, электробритвы действительно могут похвастать продвинутыми функциями, но до уровня ведущих брендов китайцам ещё далеко. А вот если оценивать всё это с точки зрения соотношения стоимости и цены, то конкурентов у Xiaomi останется мало. Российские пользователи активно скупают самые разнообразные гаджеты этой компании, ну а в Китае уже распробовали первый электрокар SU7.

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Купить автомобиль можно и в России, но стоимость его окажется неконкурентной по сравнению с более известными на автомобильном рынке брендами. В Китае популярность электрокара Xiaomi растёт, а очередь за отдельными модификациями выстроилась до 30 недель. Производитель намерен реализовать 100 000 автомобилей к концу 2024 года и готовит к выходу электрический кроссовер. Ожидается, что автомобиль станет доступен в 2025 году, тогда как осенью 2026 начнётся производство семейного кроссовера с гибридным двигателем. Обе машины смогут предложить отличные динамические качества и приемлемую стоимость. Если верить аналитикам, автомобильный бренд становится солидным только в том случае, если начинает выпуск суперкаров, способных на реальные рекорды. Что же, Xiaomi готова к такому вызову, ведь вчера состоялся анонс прототипа SU7 Ultra, потенциал которого поражает воображение.

Автомобиль полностью электрический и полагается на мотор собственного производства HyperEngine V8s. Заявленная мощность агрегата 578 л.с., тогда как крутящий момент достигает 635 Н·м, обладая частотой вращения вала более 27 тысяч оборотов в минуту. Ну а поскольку речь всё же идёт о суперкаре, то внутрь было решено поставить сразу 3 таких двигателя, что даёт совокупную мощность в 1548 л.с. Для сравнения один из самых прокачанных суперкаров Bugatti Chiron может похвастать наличием 1479 л.с., но на этом рекорды не заканчиваются. По данным разработчика, SU7 Ultra сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 1.97 секунды. Для того чтобы набрать 200 км/ч потребуется всего 5.97 секунды, что можно назвать одним из самых высоких показателей в истории. Если взглянуть на список самых быстрых автомобилей, то можно узнать, что Bugatti Chiron находится на пятом месте и способен разогнаться до сотни за 2.4 секунды. Lamborghini Huracán Performante, стоимость которого будоражит воображение миллионеров, потребуется 2.2 секунды, чтобы добраться до сотни. Столько же времени тратит и Porsche 911 Turbo S (992). А вот Porsche 918 Spyder способен уложиться в 2.1 секунду, что позволяет ему занять вторую позицию в рейтинге. В настоящее время самым скоростным считается Tesla Model S Plaid, который до 100 км/ч разгоняется за 1.98 секунды. Таким образом суперкар Xiaomi может смело претендовать на первое место.

Проблема лишь в том, что машина не станет серийной, поэтому не будет соревноваться с перечисленными выше автомобилями. Как бы там ни было, но максимальная скорость SU7 Ultra не превышает 350 км/ч, а вес достигает 1900 килограмм. За счёт использования гигантского антикрыла и довольно значительной нижней «юбки» создаётся прижимная сила до 2145 килограмм. Разработчики уверяют, что кузов получил оптимальные аэродинамические характеристики и создан из углеродного волокна. Это позволило сделать суперкар прочным и лёгким. Несмотря на ожидания экспертов, электрокар не станет выставочной моделью. Уже этой осенью он попробует побить рекорд на знаменитой трассе Нюрбургринг Нордшляйфе. Сегодня лучшее время там показывает Porsche Taycan Turbo GT, приехавший к финишу за 7 минут и 55 секунды. Xiaomi уверяет, что суперкар SU7 Ultra сможет быстрее. Как уже было сказано, пускать в серию машину не планируют, но никто не сказал, что несколько таких автомобилей не будет сделано по заказу заинтересованных миллиардеров. Посмотреть на успех SU7 Ultra на трассе Нюрбургринг Нордшляйфе можно будет только в октябре, а до этого производитель намерен больше рассказать об одном из самых быстрых автомобилей на планете.

P.S. Главная интрига заезда в Нюрбургринге заключается в том, хватит ли суперкару заряда на один круг. Скорее всего, внутри стоит небольшая батарея, а значит машина не предназначена для поездок по городу, тогда как перечисленные выше конкуренты может и потребляют немало, но эксплуатируются на дорогах наравне с обычными автомобилями.