Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Суперкар Xiaomi SU7 Ultra разгоняется до 100 км/ч быстрее, чем Bugatti Chiron и Tesla Model S Plaid
SU7 Ultra способен разгоняться до 100 км/ч всего за 1.97 секунды и может побить рекорд трассы Нюрбургринг в октябре 2024 года

Xiaomi начинала как компания, занимающаяся выпуском смартфонов, но в какой-то момент начала стремительно расширять свою продуктовую линейку. Пожалуй, даже менеджеры этой китайской компании не всегда могут перечислить все гаджеты, которые поступают на прилавки под брендом Xiaomi. Кроме того, у компании есть несколько партнёрских программ, в рамках которых доступно ещё больше электроники, устройств умного дома и самой различной продукции. Что любопытно, практически все товары под брендом Xiaomi можно назвать качественными. Стоит согласиться, что практически любой продукт китайской компании уступает по качеству лидерам рынка. К примеру, электробритвы действительно могут похвастать продвинутыми функциями, но до уровня ведущих брендов китайцам ещё далеко. А вот если оценивать всё это с точки зрения соотношения стоимости и цены, то конкурентов у Xiaomi останется мало. Российские пользователи активно скупают самые разнообразные гаджеты этой компании, ну а в Китае уже распробовали первый электрокар SU7.

реклама

Купить автомобиль можно и в России, но стоимость его окажется неконкурентной по сравнению с более известными на автомобильном рынке брендами. В Китае популярность электрокара Xiaomi растёт, а очередь за отдельными модификациями выстроилась до 30 недель. Производитель намерен реализовать 100 000 автомобилей к концу 2024 года и готовит к выходу электрический кроссовер. Ожидается, что автомобиль станет доступен в 2025 году, тогда как осенью 2026 начнётся производство семейного кроссовера с гибридным двигателем. Обе машины смогут предложить отличные динамические качества и приемлемую стоимость. Если верить аналитикам, автомобильный бренд становится солидным только в том случае, если начинает выпуск суперкаров, способных на реальные рекорды. Что же, Xiaomi готова к такому вызову, ведь вчера состоялся анонс прототипа SU7 Ultra, потенциал которого поражает воображение. 

Автомобиль полностью электрический и полагается на мотор собственного производства HyperEngine V8s. Заявленная мощность агрегата 578 л.с., тогда как крутящий момент достигает 635 Н·м, обладая частотой вращения вала более 27 тысяч оборотов в минуту. Ну а поскольку речь всё же идёт о суперкаре, то внутрь было решено поставить сразу 3 таких двигателя, что даёт совокупную мощность в 1548 л.с. Для сравнения один из самых прокачанных суперкаров Bugatti Chiron может похвастать наличием 1479 л.с., но на этом рекорды не заканчиваются. По данным разработчика, SU7 Ultra сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 1.97 секунды. Для того чтобы набрать 200 км/ч потребуется всего 5.97 секунды, что можно назвать одним из самых высоких показателей в истории. Если взглянуть на список самых быстрых автомобилей, то можно узнать, что Bugatti Chiron находится на пятом месте и способен разогнаться до сотни за 2.4 секунды. Lamborghini Huracán Performante, стоимость которого будоражит воображение миллионеров, потребуется 2.2 секунды, чтобы добраться до сотни. Столько же времени тратит и Porsche 911 Turbo S (992). А вот Porsche 918 Spyder способен уложиться в 2.1 секунду, что позволяет ему занять вторую позицию в рейтинге. В настоящее время самым скоростным считается Tesla Model S Plaid, который до 100 км/ч разгоняется за 1.98 секунды. Таким образом суперкар Xiaomi может смело претендовать на первое место. 

Проблема лишь в том, что машина не станет серийной, поэтому не будет соревноваться с перечисленными выше автомобилями. Как бы там ни было, но максимальная скорость SU7 Ultra не превышает 350 км/ч, а вес достигает 1900 килограмм. За счёт использования гигантского антикрыла и довольно значительной нижней «юбки» создаётся прижимная сила до 2145 килограмм. Разработчики уверяют, что кузов получил оптимальные аэродинамические характеристики и создан из углеродного волокна. Это позволило сделать суперкар прочным и лёгким. Несмотря на ожидания экспертов, электрокар не станет выставочной моделью. Уже этой осенью он попробует побить рекорд на знаменитой трассе Нюрбургринг Нордшляйфе. Сегодня лучшее время там показывает Porsche Taycan Turbo GT, приехавший к финишу за 7 минут и 55 секунды. Xiaomi уверяет, что суперкар SU7 Ultra сможет быстрее. Как уже было сказано, пускать в серию машину не планируют, но никто не сказал, что несколько таких автомобилей не будет сделано по заказу заинтересованных миллиардеров. Посмотреть на успех SU7 Ultra на трассе Нюрбургринг Нордшляйфе можно будет только в октябре, а до этого производитель намерен больше рассказать об одном из самых быстрых автомобилей на планете. 

P.S. Главная интрига заезда в Нюрбургринге заключается в том, хватит ли суперкару заряда на один круг. Скорее всего, внутри стоит небольшая батарея, а значит машина не предназначена для поездок по городу, тогда как перечисленные выше конкуренты может и потребляют немало, но эксплуатируются на дорогах наравне с обычными автомобилями. 

#xiaomi #автомобили #транспорт #xiaomi su7 #суперкары #xiaomi su7 ultra
+
Написать комментарий (0)
Представлены титановые часы Xiaomi Watch S4 Sport, Xiaomi Band 9 и Buds 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
19
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
2
Microsoft меняет способ обновления Windows
2
В Подмосковье построят предприятие по производству запчастей для нужд машиностроения
2
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
2
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
5
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
+
Сколько в РФ получают программисты, и есть ли смысл идти в университет на айтишника в 2024 году
2
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
6
AMD Ryzen AI 9 HX 370 преодолел отметку 2000 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23
+
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
4
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
Флагманские модели Samsung Galaxy будут использовать спутниковую связь
+
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
1
NVIDIA CUDA теперь может напрямую работать на графических процессорах AMD
2
Дания и Бельгия заинтересовались франко-итальянской системой ПРО SAMP/T NG
+
Стартап привлек $16 млн для разработки ИИ-движка, делающего поведение NPC в видеоиграх реалистичным
6
Ростех представил новую систему защиты от дронов - Леший
+
Обнаружена планета на которой вечно темная сторона намного горячее светлой
+
В России запущено первое предприятие по производству ткани из переработанного сырья
+

Популярные статьи

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
61
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
1
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
66
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
95
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
50
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
4
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
3
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
104

Сейчас обсуждают

si-cat
13:36
"..Украинские эксперты обеспокоены тем фактом, что российские войска сумели взять под контроль населённый пункт прогресс всего за сутки.." Хреновые иксперды. Верховный в очередной раз подтвердил, что ...
Российская армия взяла порядка 700 квадратных километров за последние месяцы
Валера Мельников
13:36
Да уж, купить в том году блок на 850w "с запасом под апгрейд" без 16пин было ошибкой))
Seasonic раскрыла мощность видеокарт серии GeForce RTX 50
sidreshot
13:31
Понимаешь в чем проблема Чимба. Ты когда это пишешь - это бесполезно. Потому что ты не компетентен и показал себя сам таким. Ты обязан был изучить матчасть, чтобы о чем то там говорить и сравнивать. Э...
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
SandForce
13:25
Заплатить 70к,чтобы иметь возможность поиграть в QHD разрешении на ультрах? ну такое.... лучше взять дорогую материнку под будущие апгрейды и подождать пока 4070-4080 видяхи подешевеют хотя бы тысяч н...
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
Gennady Ivanov
13:22
Это очень негативная тенденция... Не ужели поставщики российского металла непонимают, что они идут против русских солдат и граждан России, отдающих свои жизни от ударов ракетами и снарядами, изготовл...
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
FelsheR-BANz
13:20
Ты даже таким рудиментам удивлен, у вас еще голубиная?
Генсек НАТО считает, что скорость наступления мира на Украине будет зависеть от активности её поддержки Западом
FelsheR-BANz
13:14
По ходу, драное ухо, опять заборы строить начнет. С незаконными эмигрантами он в прошлый раз проблему решил!)
Российская армия взяла порядка 700 квадратных километров за последние месяцы
Такой то
13:06
единственный твой портрет? командир морга, начальник сусликов
Генсек НАТО считает, что скорость наступления мира на Украине будет зависеть от активности её поддержки Западом
Руслан Тумов
13:06
Даунито, ты непонятен
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
Руслан Тумов
13:05
Ой-вей, 2 пгоцента миговой экономики, стгана-бензоколонка, кому-таки нужны ваши товагы, то ли дело наш кошеrный шекель...
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем