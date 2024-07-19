Космос перестал интересовать американских политиков

Не секрет, что NASA переживает не лучшие времена. Судя по всему, космос сегодня меньше всего волнует американских политиков, а в результате расходы на науку становятся всё менее значительными, препятствуя осуществлению ключевых проектов. Известно, что больше всего NASA получило средств в 1996 году, когда в распоряжении космического агентства было консолидировано 4.4% федерального бюджета. После этого интерес к космосу начал падать, ну а в итоге уже в 1972 году удалось получить только 1.48% бюджета. В 1994 году процент впервые ушёл ниже 1%, ну а начиная с 2010 космическое агентство получает меньше половины процента федерального бюджета. Аналитики полагают, что никаких изменений в обозримой перспективе не предвидится, а значит космос станет занимать всё меньше место в расходах США.

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На графике ниже отмечены годы и проценты, но нет информации о точных суммах. Что же, в 2023 году Америка потратила на космос 25.4 миллиарда долларов, тогда как военный сектор сжёг немыслимые 816.7 миллиарда. Если провести аналогию, то на каждый доллар, который был потрачен на космос, Пентагон умудрился успешно освоить 32 доллара. Цифра кажется поразительной, ну а результат не заставил себя ждать. Полёт на Марс стал несбыточной мечтой, а NASA кажется таким бедным, что уже не может позволить себе финансировать разработки ключевых технологий. К делу привлекают энтузиастов, которые за скромные призовые разрабатывают технологии, способные доставить человека на другие планеты. Пока дело идёт туго, но другого варианта у космического агентства просто нет. Байден заморозил часть программ, ну а Трампу будет не до космоса, поскольку на кону не только политическая карьера, но и огромные деньги. Ну а пока политики тратят значительную часть бюджета на армию, NASA продолжает испытывать трудности. Как стало известно, часть перспективных проектов снова отменяется, а под удар попала миссия VIPER. Представители космического агентства не уточняют, какие ещё проекты будут закрыты, указывая на то, что пока под угрозой отмены только коммерческие лунные грузовые службы (CLPS).

Напомним, миссия VIPER должна была стартовать в конце 2023 года. Цель её заключалась в исследовании Луны в поисках льда и других потенциальных ресурсов. Планировалось, что данные, собранные ровером в рамках 100-дневной миссии, помогут NASA определить способы сбора лунных ресурсов для будущих космических экспедиций. Особенно это было важно с точки зрения создания лунной колонии, где на постоянной основе может разместиться несколько человек. Первоначально бюджет проекта VIPER составлял 433.5 миллиона долларов. В какой-то момент стало очевидно, что денег не хватает, что вынудило инженеров запросить больше. В 2023 бюджет вырос до 505.4 миллиона, а после до 609.6 миллиона долларов. Таких денег у NASA просто нет, поэтому проект был назван бесперспективным и нереализуемым. Был шанс, что подключатся коммерческие организации, а полёт удастся провести в 2025, но в итоге было принято не самое простое решение. В ближайшее время инженеры космического агентства приступят к разборке посадочного модуля VIPER. Компоненты будут использовать в рамках других пилотируемых миссий на Луну, что позволит снизить стоимость последующих полётов.

По словам заместителя администратора Управления научных миссий в штаб-квартире NASA, учёные работают на благо всего человечества и продолжат выполнять свои задачи несмотря на возникающие трудности. Никола Фокс напомнил, что в ближайшие годы планируется осуществить несколько миссий по поиску льда и других ресурсов на Луне. До конца текущего десятилетия представители NASA получат исчерпывающую информацию, а после станет возможна реализация программы колонизации спутника Земли. Компоненты VIPER послужат на благо более перспективных миссий, ну а на этом освоение Луны не заканчивается. Одной из таких миссий станет Polar Resources Ice Mining Experiment-1 (PRIME-1), которая должна приземлиться на Южном полюсе Луны во второй половине 2024 года. Кроме того, три из четырёх приборов VIPER будут использоваться в будущих посадках на Луну в ближайшие 5 лет. Космический корабль, предназначенный для доставки VIPER на Луну, посадочный модуль Griffin компании Astrobotic, продолжит работу над запуском, запланированным на конец осени 2025 года. NASA отметило, что посадка без ключевых компонентов VIPER позволит обеспечить демонстрацию полёта посадочного модуля и его двигателей.