Правительство называет цифры, реалистичность которых вызывает большие сомнения

По мнению многих аналитиков, Германия переживает один из самых сложных моментов в современной истории. Экономические показатели снижаются, как и конкурентоспособность на глобальном рынке. Бюджет на 2025 год признан провальным, но всё это решается путём заимствований и других финансовых инструментов. А между тем в стране достаточно состоятельных людей. В Германии одни из самых больших налогов в мире, но это не мешает местным миллиардерам процветать. Не исключено, что в случае необходимости крупный бизнес пойдёт под нож первым, но существует проблемы, которые вызывают гораздо больше опасений у рядовых немцев. Речь идёт о возвращении всеобщей воинской службы. Действующий министр обороны Борис Писториус считает, что стране нужно 700 тысяч солдат, но такое мнение разделяют далеко не все.

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Авторы Die Zeit опросили несколько ведущих политиков и пришли к неоднозначным выводам. Родрих Кизеветтер, политик ХДС и отставной полковник, считает, что введение такой меры давно назрело. Кизеветтер уверен, что отказ от некоторых проектов правительства позволил бы сократить расходы и направить средства на оборону и подготовку новых кадров для Бундесвера. По мнению Агнешки Брюггер из партии «Зеленых» молодое поколение уже пострадало от ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Брюггер считает, что вместо введения обязательного социального года необходимо искать прагматичные решения для обеспечения безопасности страны. Она предлагает сосредоточиться на привлечении добровольцев и создании привлекательных условий для тех, кто готов служить в Бундесвере и других сферах гражданской защиты. Брюггер утверждает, что возвращение к старой системе воинской повинности не решит проблему. Она настаивает на том, что Германия должна искать прагматичные решения и готовиться к возможным угрозам.

По её мнению, необходимо около 100 тысяч человек с базовой подготовкой на случай чрезвычайных ситуаций. Она также поддержала идею министра обороны Писториуса, который предложил разослать анкеты всем 18-летним для выяснения их физической подготовки и мотивации. Кизеветтер считает, что отправка писем недостаточна. Он напоминает, что ранее предлагалось ввести обязательный социальный год для всех, что могло бы стать частью национальной стратегии безопасности. При этом политик признаёт, что призвать на военную службу всех 700 тысяч молодых людей невозможно в логистическом и финансовом плане. Прежде всего потребуется создания инфраструктуры, которая бы позволила задействовать около 200 тысяч человек в гражданской защите и борьбе со стихийными бедствиями, а также в интеграционной работе и оказании медицинской помощи. Таким образом, по его мнению, можно было бы эффективно трудоустроить почти половину молодых людей.

Дискуссии продолжаются, а многочисленные аналитики полагают, что рядовые немцы не примут закон о всеобщей воинской повинности. Люди получили огромное количество свобод и не хотят умирать за чужие идеи. Даже отправка оружия в Украину сталкивается с сопротивлением, тогда как идти сражаться захотят единицы. Всё дело в том, что рядовым немцам есть что терять. Даже в хорошие годы жители Украины испытывали трудности и вынуждены были тяжело работать за копейки. У немцев такой проблемы нет, ведь власти готовы бесплатно учить и поддерживать малоимущих. Всем тем, у кого нет средств на оплату квартиры, предоставят жильё и деньги на продукты питания. Ну а работающие немцы и вовсе чувствуют себя очень неплохо. Менять сытую и полную развлечений жизнь на окопы бюргеры не намерены, а после каждого заявления правительства о всеобщей воинской службе в социальных сетях заметно усиление протестных настроений.