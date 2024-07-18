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Bublik1
Политики и предприниматели Германии назвали бюджет на 2025 год худшим в истории ФРГ
А межу тем другого бюджета в Германии нет

Не секрет, что немецкий бюджет испытывает значительные трудности. Последствия кризиса ощущаются во всех сферах, а правительство пытается экономить на мелочах. По большей части добиться желаемых результатов не удастся, поскольку население остро реагирует на попытки правительства снизить социальные выплаты или ввести дополнительные налоги. Приходится переходить к политике заимствований, а с каждым годом государственный долг растёт. Пока до кризиса не дошло, но назвать действия текущей коалиции эффективными не поворачивается язык. На экономику давит отказ от дешёвых энергоносителей. Бизнес по всей стране не может выполнять обязательства перед своими сотрудниками и платить налоги, а многие просто не готовы поднимать цены на свою продукцию. Волна банкротств продолжается, но всё это не мешает светофорной коалиции принимать один из самых спорных бюджетов в современной истории. 

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По словам Сары Вагенкнехт, бюджет не укладывается в разумные рамки и будет оказывать сильное давление на немецких налогоплательщиков. По её мнению, бюджет сжигает деньги рядовых граждан в беспрецедентных масштабах. Власти тратят огромные суммы на закупку оружия для Украины, миграцию и дыры, образовавшиеся в результате подорожания энергоносителей. Вагенкнехт уверена, что можно легко сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро, если отказаться от некоторых проектов правительства. Она призывает к увеличению финансирования образования, здравоохранения, ухода за пожилыми вместо расходов на проекты, не имеющие ничего общего с потребностями немцев. Издание Die Zeit сообщает, что в федеральном бюджете Германии на 2025 год запланировано потратить 480.6 миллиарда евро, что на восемь миллиардов меньше, чем в 2024 году. Несмотря на сокращение общих расходов, новых долгов избежать не удалось. Правительство уже сообщило, что планирует занять почти 44 миллиарда евро, которые прибавятся к уже заимствованным ранее 2.46 триллиона евро. Выплаты по процентам растут, ну а это ещё одна статья, которая мешает экономике двигаться вперёд. Кроме этого больше тратить будут только на оборону и детские пособия, но всё это оптимистичный сценарий. По словам Вагенкнехт, успешное прохождение 2025 года гарантировано только в том случае, если экономика покажет рост. Пока предпосылок к этому нет, поскольку все показатели свидетельствуют о затяжной рецессии. 

На самом деле критика в адрес бюджета звучит не только от Сары Вагенкнехт. Оппозиционная партия ХДС/ХСС также выразила своё недовольство. Представители Христианско-демократического союза считают, что предложенный бюджет перечёркивает заявление правительства о так называемой смене эпох в обороне и финансировании Бундесвера. Вот только если Вагенкнехт критикует рост оборонного бюджета, то председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йохан Вадефуль уверен, что дополнительные 1.25 миллиардов по этой статье – это слишком мало. С учётом инфляции и роста заработных плат, деньги растворятся, что не принесёт стране никакой пользы. Вадефуль уверен, что при таком бюджетном планировании модернизация армии нереализуема. Хельге Браун, возглавляющий бюджетный комитет бундестага, обвиняет правительство в попытках обойти конституционные ограничения по государственной задолженности. По его мнению, рост заимствований со стороны компаний, находящихся в федеральной собственности, позволяет министру финансов Кристиану Линднеру (СвДП) потратить больше денег и взять на себя дополнительные долги. В правительстве отвергают эти обвинения и отрицают использование нечестных схем при планировании бюджета.

Не меньше разочарованы и представители бизнеса. Федеральное объединение работодателей фиксирует критическую нехватку инвестиций в экономику. Они указали, что целых 10% бюджета запланировано на выплату пособий по безработице, а не на инвестиции, что стало настоящим разочарованием для всех, кто ожидал новых драйверов для роста. Возможно, представителям объединения стоило бы быть более активными, а также выражать позицию более чётко. Проблема снижения инвестиционной привлекательности Германии целиком – это вина действующего правительства. Власти страны последовательно ограничивают доступ китайских компаний на свой рынок, вот только вкладывать в ФРГ денег больше никто не хочет. Было бы неплохо, если бы обличённые властью и влиянием немцы называли проблемы своими именами, но пока ничего подобного не происходит. Политики винят в кризисе друг друга и не способны решать накопившиеся трудности. Бюджет называется провальным, но другого у Германии нет. Пока ФРГ остаётся платёжеспособной, проводить заимствования удаётся. За счёт этих средств можно будет перекрыть дефицит бюджета, но на долго доверия кредиторов не хватит. 

#экономика #экономика германии #бюджет
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