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Bublik1
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
По данным американских журналистов, первые тесты новой системы уже проведены

Ещё в 2023 году стало известно о том, что российские бойцы используют умные технологии в беспилотной авиации. По данным военкоров, подобные системы позволяют получить преимущество без внесения конструктивных изменений в дроны. Например, благодаря ИИ удавалось с высокой точностью определять те или иные скрытые объекты. Повысилась точность ударов, включая попадания в критически важные части бронетехники. Похоже, происходящее привлекло внимание американских военных. В какой-то момент эксперты писали, что Россия обгоняет США на несколько лет в области интеграции умных систем. Предлагалось ускорить разработки умных технологий, ну а сегодня становится очевидно, что тестирование ИИ пройдёт в рамках украинского конфликта. 

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На этот раз указывать американский след не стали, заверяя прессу в том, что новые разработки созданы украинскими инженерами. Reuters пишет, что несколько ведущих украинских стартапов занимаются интеграцией ИИ в беспилотные системы. Отмечается, что речь идёт об алгоритмах, способных не только взять на себя управление одним БПЛА, но и контролировать целую армию подобных устройств. Американские журналисты уверены, что внедрение таких систем позволит Украине получить преимущество на поле боя. Особенно важно противодействие комплексам радиоэлектронной борьбы. Так, если сегодня украинский дрон попадает под действие РЭБ, то это будет означать провал оператора и невозможность поразить цель. Беспилотник может просто упасть. Некоторые БПЛА медленно приземляются, тогда как другие зависают в воздухе в поисках сигнала. Более продвинутые попытаются найти путь домой, но мощные помехи делают выполнение такой задачи сложной или даже невозможной. Если дрон управляется при помощи умного алгоритма, то потеря связи с оператором и глушение со стороны РЭБ не окажет на него заметного влияния. Беспилотник продолжит двигаться к цели, что делает подобные устройства крайне опасными. 

Авторы Reuters утверждают, что первые успешные попытки объединить дроны в рой уже проведены, а в ближайшее время группировка беспилотной авиации ВСУ усилится. Одной из компаний, активно работающих в этой области, является Swarmer. Она разрабатывает программное обеспечение, которое связывает дроны в сеть, позволяя мгновенно принимать решения по всей группе. Человеческое вмешательство требуется лишь для одобрения автоматизированных ударов. Генеральный директор Swarmer Сергей Куприенко отметил, что человек не способен одновременно управлять группой из нескольких дронов, тогда как ИИ может контролировать сотни устройств одновременно. Мало того, в этот момент компьютер ещё и будет тесно взаимодействовать с каждым БПЛА в отдельности. По данным Reuters, кроме Swarmer в Украине не меньше 200 технологичных компаний, занимающихся разработкой ПО для беспилотников, в том числе и умных технологий. Нет никаких сомнений, что такие разработки проводятся, но число явно преувеличено. Известно, что в Украине идёт тотальная мобилизация, а значит представить себе десятки тысяч программистов, не опасающихся военкомов, почти невозможно. 

Куприенко заявил, что одним из ключевых проектов компании является система под названием Styx, которая управляет сетью разведывательных и ударных дронов. Она способна взять под контроль как большие, так и малые устройства, а также не имеет проблем с управлением на воде, в воздухе и на земле. Каждый дрон сможет планировать свои собственные движения и предсказывать поведение других в рое. Технология все ещё находится в стадии разработки и была опробована на поле боя только экспериментально. Американские эксперты полагают, что системам управления беспилотниками на основе ИИ ещё очень долго будет требоваться участие человека. Это может позволить предотвратить ошибки, поскольку всё ещё неясно, какую цель выберет умный алгоритм. Авторы Reuters уверяют, что ВСУ уже использует ИИ в некоторых авиаударах дальнего радиуса действия, направленных на военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы в России. Один украинский чиновник сообщил, что в атаках иногда задействовано около 20 беспилотников, часть из которых предназначена для вывода из строя или отвлечения ПВО. Насколько такая информация соответствует действительности, сказать сложно. Курсирующие слухи не дают полной картины, ну а украинские специалисты полагают, что стоимость установки простой системы наведения, которая будет фиксировать и анализировать цель на камеру дрона, составит всего $150 в пересчёте на один беспилотник. Это очень недорого, ведь результативность БПЛА вырастет. Как уже было сказано выше, российские инженеры уже давно занимаются подобными разработками, а значит только вопрос времени, когда управление украинскими дронами на себя возьмёт ИИ.

#сво #военные технологии #беспилотники #дроны #умные технологии
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