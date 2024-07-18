Предполагается, что таким образом удастся сэкономить 250 миллиардов долларов в год

Согласно данным Фонда Содружества, Соединённые Штаты тратят 17% своего валового внутреннего продукта на здравоохранение, что примерно вдвое больше, чем в среднем по странам ОЭСР. По оценкам специалистов, в ближайшие десятилетия все развитые страны столкнуться с так называемым старением населения. Рождаемость стремительно снижается, ну а рост продолжительности жизни обусловлен научными прорывами прошлых лет. Медицина предлагает множество препаратов, на у стареющая нация – это дополнительное давление на бюджет. Согласно оценкам аналитиков, представивших отчёты правительству США несколько дней назад, расходы на здравоохранение в стране будут расти на 5.6% в год и продолжат увеличиваться до 2032 года. Дальше предсказать всё намного сложнее, но даже озвученные цифры выглядят пугающе. Таким образом аналитики приходят к вводу, что к 2032 году расходы на здравоохранение достигнут 20% ВВП. К этому моменту власти планируют потратить на лечение американцев 22 триллиона долларов. Пока неясно, где правительство возьмёт такие значительные деньги, ведь бюджет давно трещит по швам, а новых статей дохода нет и не предвидится.

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А между тем одной из главных проблем здравоохранения США является борьба с ожирением. Американцы считаются самой толстой нацией на планете, а очень часто в кабинете у врача можно встретить не только пожилых людей, но и детей. Ожирение стало настоящей катастрофой и требует нового подхода к лечению. Очевидно, что профилактические меры не срабатывают. Популяризация здорового образа жизни не принесла желаемого результата. Уже в школьном возрасте у страдающих ожирением подростков наблюдаются хронические заболевания, бороться с последствиями которых придётся всю жизнь. И вот здесь на помощь приходят препараты, используемые для похудения состоятельными гражданами. Речь идёт о таких препаратах, как Оземпик и Вегови. На самом деле существуют и аналоги, но суть заключается в том, что лекарственные средства действительно способствуют последовательному снижению веса, позволяя сократить риски развития хронических заболеваний. Ранее подобные препараты применялись для лечения диабета, но сегодня всё чаще покупаются здоровыми людьми, пытающимися корректировать показатели своего тела. Ранее Илон Маск признался, что покупает такие лекарства и даже заявил, что половина голливудских актёров делает точно также. По оценкам медиков, в среднем расходы на лечение человека с ожирением в 2021 году составляли 12 588 долларов, что в 2.7 раза больше, чем у тех, кто не страдает такой проблемой.

Власти тратят огромные средства на то, чтобы найти решение проблемы, ну а на пути стоит высокая стоимость указанных выше препаратов. В настоящее время месячный курс обходится одному человеку в 1000 долларов, ну а медики задумались о том, как бы снизить стоимость препарата в 2 раза. Предполагается, что это позволило бы сэкономить около 18% на одного пациента или соответствует 250 миллиардам долларов в год, если принять во внимание текущее количество жителей США. Но это только одна часть расходов, поскольку в реальности приём Оземпика может привести к более значительному давлению на бюджет. Как уже отмечалось выше, ожирение приводит к развитию хронических заболеваний, тогда как после потери веса пациенты не будут требовать дорогостоящего лечения на протяжение всей жизни. Известно, что с 1960 по 2010 год расходы на здравоохранение утроились, но количество больных людей в США продолжает расти. Даже если принять в расчёт озвученные цифры, то за счёт массового приёма препаратов для похудения к 2032 году удастся сэкономить 2.6 триллиона долларов.

Или больше, ведь сердечно-сосудистые заболевания оказывают огромное давление на бюджет, а часто подобные проблемы возникают у людей, страдающих ожирением. Программа была озвучена, но не факт, что власти примут решение о массовом использовании Оземпика для лечения ожирения. Сегодня есть масса научных трудов, ставящих под сомнение приём подобных препаратов. Пока неясно, оказывают ли они долговременное влияние на работу организма, но проблема даже не в этом. Если человек перестаёт принимать Оземпик, то уже через какое-то время начинает набирать вес. Таким образом вместо лечения ожирения придётся тратить половину суммы только на то, чтобы поддерживать вес у миллионов американцев в нормальном состоянии. Не стоит забывать, что подобное решение окажет негативный эффект на продовольственный сектор. Оземпик оказывает влияние на аппетит, снижая потребность в пище. Ну а если американцы начнут мало есть, то это тут же отразится на налогах, поступающих от продажи продуктов питания. Крупные сети фастфудов будет не рады такому ходу событий, поэтому дискуссии продолжаются.