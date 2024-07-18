Судя по всему, курьеры в Москве получают больше, чем выпускники университетов, которые пошли работать программистами

Представьте себе, что вы закончили в этом году школу и пытаетесь понять, какую профессию выбрать. Как бы там ни было, но обучение в университете отнимет 5 лет жизни, а после придётся начинать практически с нуля. Далеко не все выпускники находят работу по своей специальности, а в итоге со стороны успешных людей мы видим всё больше скептицизма по отношению к высшему образованию. Богатые и знаменитые уверяют, что можно добиться всего без сидения за партой, но забывают сказать, что получили уставной капитал от зажиточных родителей или родственников. Как бы там ни было, но сотни тысяч молодых людей отправятся в университеты, надеясь на то, что профессия обеспечит им успешное будущее. Похоже, всё не так очевидно, как кажется, ведь реальность свидетельствует о том, что высокие заработки доступны даже самым низкоквалифицированным сотрудникам.

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По информации представителя платформы «Мигрант Сервис», в июне фиксируется стремительный рост заработных плат среди мигрантов. Так, если речь идёт о курьере, в задачи которого входит доставка почты и небольших посылок, то заработная плата у такого человека может превышать 100 тысяч рублей. На более значительные выплаты претендуют доставщики фастфуда и других продуктов питания, но и здесь есть свои нюансы. Так, начинающие курьеры в Москве получают до 120 тысяч, тогда как персонал средней руки претендует на 155 тысяч рублей. В крупных городах фиксируется кадровый голод, ну а всё это приводит к росту заработных плат. Многочисленные рестораны быстрого питания требуют ещё больше курьеров, а за последние несколько лет выплаты в данном секторе значительно выросли. А между тем начинающим IT-специалистам платят намного меньше. Даже если взять Москву, то положение выпускников университетов здесь кажется неблагоприятным. По информации «Авито Работа», за первые 6 месяцев 2024 года заработные платы программистов в столице выросли всего на 5%.

Новичкам (джуниоры) в среднем платят немногим больше 91 тысячи рублей, но в других городах дела идут ещё хуже. Например, в Санкт-Петербург после окончания университета можно заработать всего 75 тысяч рублей, тогда как в Новосибирске средняя заработная плата в сфере IT равняется 63 тысячи рублей. Это на целых 18% больше, чем было год назад, но не идёт ни в какое сравнение с выплатами курьеров. Эксперты отмечают, что поступающим в университеты на специальность программиста следует тщательно выбирать область применения знаний. Просто писать код уже сегодня может и машина, а вот взять на себя сложные задачи ИИ пока не способен. Например, среди начинающих специалистов больше всего получают аналитики, которым выплачивают в среднем больше 158 тысяч рублей в месяц. На такую работу берут далеко не каждого, поскольку требуются знания и умение обрабатывать большие объёмы информации. В связи с этим эксперты полагают, что будущим специалистам следует внимательно следить за рынком труда. Тенденции постоянно меняются, поэтому важно не отстать от прогресса. Не исключено, что чрез 5 лет профессия аналитика станет не самой высокооплачиваемой, а значит уже на третьем или четвёртом курсе потребуется уделить внимание ситуации на рынке труда. Всё это займёт время и потребует массы усилий, но окупится после окончания университета.

Выплаты IT-специалистам сильно разнятся, а больше всех получают наиболее востребованные выпускники. Несомненно, что уже находясь на рабочем месте можно получить новые знания и найти себе высокооплачиваемую вакансию, но сделать это во взрослой жизни намного сложнее, чем во время учёбы. Эксперты отмечают, что со временем айтишники в любом случае получают новые знания и переходят на другой уровень. Заработные платы там выше, а наиболее востребованы опытные специалисты, обладающие широким спектром навыков. Что до перспектив, то многие аналитики уверены, что умные алгоритмы будут теснить людей в области высоких технологий. Уже сегодня нейросети умеют довольно неплохо писать код. До уровня человека ещё далеко, поскольку машины не способны на творчество и выполняют только рутинные задачи. Вот только делает они это в десятки раз быстрее, чем человек. При этом количество ошибок стремительно приближается к нулю, тогда как человек в любом случае допускает погрешности. Предугадать, каким будет рынок труда через пять лет, крайне сложно. Чаще всего ничего не меняется десятилетиями, тогда как иногда большие прорывы вынуждают людей менять образ жизни и получать новые знания, без которых движение вперёд невозможно. Стоит помнить, что всегда можно пойти работать курьером, ведь там заработные платы довольно высокие.