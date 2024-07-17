Некоторые эксперты полагают, что определённые группы товаров и вовсе будут в дефиците

Несмотря на все попытки, США и союзникам так и не удалось ограничить поставки техники и электроники в Россию. Аналитики отмечают, что в последнее время всё больше потенциальных покупателей смотря в сторону китайской продукции, тогда как известные бренды теряют рыночную долю. Предполагается, что в ближайшие годы спрос на европейские, японские, американские и корейские товары продолжит снижаться, что приведёт к падению выручки у целого ряда крупных компаний. В настоящее время всё это ввозится в страну на условиях параллельного импорта, позволяя обеспечивать внутренний спрос на все необходимые товары широкого спектра. По мнению экспертов, есть все основания для тревоги, о чём пишут журналисты РБК.

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Оказывается, не так давно были внесены изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС, способные оказать негативное влияние на импорт товаров в Россию. Предполагается, что решения прежде всего повлияют на работу интернет-магазинов, а в конечном итоге приведут к снижению ассортимента. Завозить товар станет сложнее, а значит кроме всего прочего будет наблюдаться рост стоимости отдельных позиций. По словам специалистов, члены Евразийского экономического союза в ближайшее время должны ратифицировать изменения в Таможенный кодекс, после чего поправки начнут действовать, оказывая негативное влияние на потребительский рынок. Напомним, членами ЕАЭС являются Россия, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. Формально в Евразийский экономический союз входит и Армения, но власти этой страны продолжают делать громкие заявления, то и дело заявляя о намерении выхода из содружества. Эксперты пишут, что как только изменения вступят в силу, товары международной электронной торговли будут тут же выделены в отдельную категорию. Будет сформирован единый оператор электронной торговли, что приведёт к появлению деклараций на подобные товары и открытию специальных таможенных складов.

Точные сроки принятия изменений пока неизвестны, но ранее президент России предложил Госдуме ратифицировать поправки в начале июля 2024 года. Эксперты РБК предполагают, что изменения могут быть приняты до конца июля 2024 года, что запустит череду необратимых последствий. Аналитики полагают, что изменения затронут широкий спектр товаров, включая популярные гаджеты и смартфоны. Особенно сложно будет работать компаниям, специализирующимся на трансграничной торговле. В число последних входит AliExpress, Ozon Global, CDEK.Shopping, «Почта России и Wildberries Global. При этом сложнее всего будет «Почте России», которая получает 50-60% доходов в рамках в трансграничных поставок в адрес крупнейших маркетплейсов. Специалисты пишут, что сегодня Таможенный кодекс ЕАЭС позволяет ввозить товары, купленные в интернет-магазинах, как личное пользование. С новыми поправками это такая мера прекратит своё существование. Как только поправки вступят в силу, понятие «товары для личного пользования» станет применяться только к покупкам, которые физическое лицо ввозит или вывозит в багаже. Есть исключение, в рамках которого действуют прежние правила, если поставка осуществлена от другого физического лица.

Эксперты пишут, что проблема не только в том, что купленная за рубежом электроника выделяется в отдельную категорию. Основная сложность в отсутствии нормативно-правовой базы для этой категории товаров, что затруднит ввоз без предоставления разрешительных документов и упрощённой процедуры. Специалисты не исключают, что если поправки останутся в существующем варианте, то ввоз в Россию будет ограничен не только для смартфонов, но и для лекарств, овощей, фруктов, кормов для животных и других маркированных товаров, включая одежду. Российские власти осведомлены о проблемах введения новых поправок, поскольку 9 июля прошла встреча рабочей группы по нетарифному регулированию при Минпромторге. К каким выводам удалось прийти собравшимся, пока неясно. Один из участников заявил, что во рамках дискуссии обсуждалась необходимость введения исключений из общего порядка применения нетарифных мер для товаров личного пользования. Стороны предлагали самые разные подходы, но пока не достигли консенсуса.

Было предложено создать нормативно-правовую базу для новой редакции Таможенного кодекса ЕАЭС, которая позволит существенно упростить процесс покупки товаров из-за рубежа в интернете. Особенно, если речь идёт о китайских продавцах на российских маркетплейсах. Представитель «Яндекс Маркета» подтвердил участие во встрече при Минпромторге в начале июля 2024 года. Он отметил, что маркетплейс, как и другие интернет-компании, настаивал на сохранении прежних условий ввоза товаров электронной торговли, заказанных из-за рубежа, аналогичных условиям для товаров личного пользования. Он добавил, что без дополнительных нормативных актов новый Таможенный кодекс основанный на единых правилах развития электронной торговли ЕАЭС с другими странами, создаёт риски для покупателей во всех странах союза.