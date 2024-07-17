Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Смартфоны и электроника в РФ могут подорожать из-за обновления Таможенного кодекса ЕАЭС
Некоторые эксперты полагают, что определённые группы товаров и вовсе будут в дефиците

Несмотря на все попытки, США и союзникам так и не удалось ограничить поставки техники и электроники в Россию. Аналитики отмечают, что в последнее время всё больше потенциальных покупателей смотря в сторону китайской продукции, тогда как известные бренды теряют рыночную долю. Предполагается, что в ближайшие годы спрос на европейские, японские, американские и корейские товары продолжит снижаться, что приведёт к падению выручки у целого ряда крупных компаний. В настоящее время всё это ввозится в страну на условиях параллельного импорта, позволяя обеспечивать внутренний спрос на все необходимые товары широкого спектра. По мнению экспертов, есть все основания для тревоги, о чём пишут журналисты РБК. 

реклама

Оказывается, не так давно были внесены изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС, способные оказать негативное влияние на импорт товаров в Россию. Предполагается, что решения прежде всего повлияют на работу интернет-магазинов, а в конечном итоге приведут к снижению ассортимента. Завозить товар станет сложнее, а значит кроме всего прочего будет наблюдаться рост стоимости отдельных позиций. По словам специалистов, члены Евразийского экономического союза в ближайшее время должны ратифицировать изменения в Таможенный кодекс, после чего поправки начнут действовать, оказывая негативное влияние на потребительский рынок. Напомним, членами ЕАЭС являются Россия, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. Формально в Евразийский экономический союз входит и Армения, но власти этой страны продолжают делать громкие заявления, то и дело заявляя о намерении выхода из содружества. Эксперты пишут, что как только изменения вступят в силу, товары международной электронной торговли будут тут же выделены в отдельную категорию. Будет сформирован единый оператор электронной торговли, что приведёт к появлению деклараций на подобные товары и открытию специальных таможенных складов. 

Точные сроки принятия изменений пока неизвестны, но ранее президент России предложил Госдуме ратифицировать поправки в начале июля 2024 года. Эксперты РБК предполагают, что изменения могут быть приняты до конца июля 2024 года, что запустит череду необратимых последствий. Аналитики полагают, что изменения затронут широкий спектр товаров, включая популярные гаджеты и смартфоны. Особенно сложно будет работать компаниям, специализирующимся на трансграничной торговле. В число последних входит AliExpress, Ozon Global, CDEK.Shopping, «Почта России и Wildberries Global. При этом сложнее всего будет «Почте России», которая получает 50-60% доходов в рамках в трансграничных поставок в адрес крупнейших маркетплейсов. Специалисты пишут, что сегодня Таможенный кодекс ЕАЭС позволяет ввозить товары, купленные в интернет-магазинах, как личное пользование. С новыми поправками это такая мера прекратит своё существование. Как только поправки вступят в силу, понятие «товары для личного пользования» станет применяться только к покупкам, которые физическое лицо ввозит или вывозит в багаже. Есть исключение, в рамках которого действуют прежние правила, если поставка осуществлена от другого физического лица. 

Эксперты пишут, что проблема не только в том, что купленная за рубежом электроника выделяется в отдельную категорию. Основная сложность в отсутствии нормативно-правовой базы для этой категории товаров, что затруднит ввоз без предоставления разрешительных документов и упрощённой процедуры. Специалисты не исключают, что если поправки останутся в существующем варианте, то ввоз в Россию будет ограничен не только для смартфонов, но и для лекарств, овощей, фруктов, кормов для животных и других маркированных товаров, включая одежду. Российские власти осведомлены о проблемах введения новых поправок, поскольку 9 июля прошла встреча рабочей группы по нетарифному регулированию при Минпромторге. К каким выводам удалось прийти собравшимся, пока неясно. Один из участников заявил, что во рамках дискуссии обсуждалась необходимость введения исключений из общего порядка применения нетарифных мер для товаров личного пользования. Стороны предлагали самые разные подходы, но пока не достигли консенсуса. 

Было предложено создать нормативно-правовую базу для новой редакции Таможенного кодекса ЕАЭС, которая позволит существенно упростить процесс покупки товаров из-за рубежа в интернете. Особенно, если речь идёт о китайских продавцах на российских маркетплейсах. Представитель «Яндекс Маркета» подтвердил участие во встрече при Минпромторге в начале июля 2024 года. Он отметил, что маркетплейс, как и другие интернет-компании, настаивал на сохранении прежних условий ввоза товаров электронной торговли, заказанных из-за рубежа, аналогичных условиям для товаров личного пользования. Он добавил, что без дополнительных нормативных актов новый Таможенный кодекс основанный на единых правилах развития электронной торговли ЕАЭС с другими странами, создаёт риски для покупателей во всех странах союза.

#санкции #рынок рф #таможенный кодекс
+
Написать комментарий (0)
В Россию привезли обновленный Porsche Taycan 2024 года за 22 млн рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Авиационный завод Сокол передал в войска партию модернизированных истребителей МиГ-31БМ
7
Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
9
За 40 миллионов лет до появления динозавров высшим хищником была амфибия Gaiasia jennyae
9
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
6
12 телефонов Samsung, которые останутся без обновлений после получения Android 15 и One UI 7
3
ВСУ эвакуируют из-под Одессы часть комплексов ПВО и пусковые установки ракет ATACMS
+
Android 15 позволит использовать смартфон в качестве компьютера при подключении к монитору
2
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
3
One UI 7.0 может получить совершенно новый дизайн пользовательского интерфейса
+
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на сокете АМ5 до 2027 года
6
В США планируют начать развертывание новой системы ПВО со снарядами, летящими со скоростью 9000 км/ч
3
WD обогнала Samsung, выпустив SSD WD Black SN850X на 8 ТБ
6
Ростех повысит дальность полёта ФАБ-3000 в 2 раза за счёт установки реактивного модуля
+
Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700, включая Core 9 с 12-ю P-ядрами Batrlett Lake-S
10
Российская компания готова разработать отечественную игровую приставку, но просит 1 млрд рублей
+
Autodesk внезапно запретила доступ российским компаниям к своей облачной САПР
2
Dimensity 9400 будет работать с памятью LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с
+
ОАК передала ВКС России первую в 2024 году партию модернизированных самолётов МиГ-31
2
Самоходка «Мальва» получила прямое попадание ракеты HIMARS, но не получила критических повреждений
2
Шесть популярных смартфонов Samsung уже получили июльское обновление безопасности
+

Популярные статьи

"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
1
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
19
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
4
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
16
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
49
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
+
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
32
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
41
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
12

Сейчас обсуждают

Максим Максимович
14:19
Гуглите "играем на ультра настройках и майнинговой карте p106-100 на 6 гигов стоимостью 15$ в 2024м году"
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
Clamwult
14:12
Тупые гои мыслят о процах только как о средствах для запуска игрушек и получении там максимально ненужного фпс. Интел делает процы для людей, которым наличие этих ядер пригодится, т е для рабочих зада...
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
14:09
Процессор либо работает, либо нет, не запускать что то из за мифической деградации он не может, блин, такое ощущение что весь мир отупел, чтобы писать такое, это как с красивыми цветами у амд, или вер...
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
ЧВК Вагнер 1
14:07
Этот недочеловек Лях забыл наверное что такое Великая Россия ." Ну что сынко , помогли тебе ляхи ? " . Псы загавкали , пора их в расход ядреной кувалдой . Что ни падаль , то громче всех лает .
Президент Польши считает, что победа России на Украине может привести к войне с НАТО
Владимир Вырвич
14:04
Часто видим бтры, особенно на "байрактаре" как туда фпв прилетает. И причём бтр к карте? Колесные платформы как мальва или дана точно так же уходят в ангар на невойне от дронов как и м109 с мстами-с. ...
Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
Владислав Зимин
14:02
Ну от чего же, поколение xbox 360 было весьма успешным с точки зрения конкуренции с playstation 3. Правда, тут скорее sony лоханулась с закрытым потенциалом. Но m$ поняла что не может сидеть на двух с...
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
slikts
14:01
Опять Петров- Баширов...
Politico: Неопознанные дроны не перестают следить за подготовкой солдат ВСУ в ФРГ
Эдуард Кузнецов
14:00
Держи
Fortnite столкнулся с проблемой из-за процессоров Intel, Epic Games предложила временное решение
Эдуард Кузнецов
13:59
...включенный по умолчанию интел, на заводе.
Fortnite столкнулся с проблемой из-за процессоров Intel, Epic Games предложила временное решение
Смотрю за 404
13:58
То-то случаи отравления среди 404 солдат участились, а грешат на местных волонтеров-партизан, что это они ваших бандеровцев водой да консервами травят.
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем