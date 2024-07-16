Первый прототип планируют поднять в воздух уже в 2030 году

Сегодня всего три страны располагают истребителями пятого поколения собственной разработки. Более тысячи машин выпустили США, тогда как финишировавшие третьими китайские инженеры активно наращивают производство и уже перевалили за сотню самолётов. Россия по этому показателю находится на третьем месте, ну а многочисленные аналитики уверяют, что спешка в данном случае не имеет никакого смысла. Прежде всего нужно учитывать, что прямые столкновения между самолётами стали редкостью. В ходе СВО стало очевидно, что авиация чаще всего применяется для поражения наземных объектов, тогда как наибольшую угрозу таят системы ПВО. Если противовоздушные комплексы того или иного противника слишком опасны, в ход идут ракеты или дроны, ну а всё это ставит под большой вопрос необходимость в значительном парке авиации пятого поколения.

реклама

Специалисты отмечают, что F-35 и Су-57 ещё десять лет назад могли похвастать низкой заметностью, но развитие технологий и систем РЭБ привело к тому, что истребители видны со спутников и их сложно скрыть от противника. В настоящее время даже самолёты четвёртого поколения в дефиците, ну а инженеры уже работают над проектами из далёкого будущего. Если верить изданию Interesting Engineering, то будущее может оказаться не таким далёким, как нам казалось. Сообщается, что консорциум Future Combat Air System (FCAS) ведёт активную разработку перспективного самолёта шестого поколения. В проекте участвуют инженеры из Испании, Франции, Германии и Бельгии. На каком этапе разработки находится проект, не сообщается, но журналисты готовы рассказать несколько важных деталей. Известно, что общими усилиями ведётся разработка истребителя шестого поколения с кодовым названием Next Generation Fighter (NGF). Одновременно с этим разрабатывается новейшая система вооружения, которая пока фигурирует под названием Next Generation Weapon System (NGWS).

Предполагается, что машина будет обладать низкой заметностью и сможет нести как традиционные типы вооружений, так и беспилотники. Кроме того, инженеры уделяют значительные усилия интегрированию умных алгоритмов, что позволит повысить эффективность пилотирования за счёт передачи части функций ИИ. Первый прототип должен подняться в воздух уже в 2030 году, ну а массовое производство стартует не раньше 2040 года. Что любопытно, ИИ не только станет частью новой машины, но и принимает участие в разработке отдельных компонентов. Такое решение позволит снизить количество ошибок до минимума, укорив процесс ввода самолёта шестого поколения в эксплуатацию. Особое значение уделяется беспилотникам. Неясно, сколько и какого типа дронов будут сопровождать NGF, но специалисты считают, что подобные устройства смогут решать широкий спектр задач. Все они будут находиться под управлением ИИ и позволят снизить опасности со стороны ПВО и авиации противника до минимума. Дроны будут сбивать летящие ракеты, смогут вести разведку и наносить удары по целям. За счёт использования умных алгоритмов стоит ожидать повышенной автономности, а проблема в том, что сегодня ничего подобного нет.

Аналитики уверены, что перед инженерами стоят сложные вызовы, а также указывают на нереалистичные сроки создания первого прототипа. Работа над истребителем началась совсем недавно, а сегодня у разработчиков даже нет понимания того, какими техническими характеристиками должен обладать самолёт шестого поколения. Но даже если разработчикам удастся поднять машину в воздух в 2030 году, то возникают и другие сложности. Нужно учитывать, что технологии стремительно развиваются. Современные смартфоны быстрее компьютеров, которые стояли на первых F-35. США могут себе позволить постоянную модернизацию, тогда как у Европы таких средств нет. Может так получиться, что к 2040 году перспективный истребитель уже устареет и потребует внесения критических изменений. Неясно также, изменится ли роль самолёта в сражениях будущего. Перед авиацией стоит множество вызовов, не говоря уже о том, чтобы передать полный контроль над системами вооружения в руки ИИ. Всё это напоминает фантастические фильмы о восстании машин, но прогресс не остановить. Инженеры будет пытаться использовать умные алгоритмы всё активнее, а подобные эксперименты проводят власти многих стран.