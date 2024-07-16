Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Европейские инженеры работают над истребителем 6 поколения, с дронами поддержки под управлением ИИ
Первый прототип планируют поднять в воздух уже в 2030 году

Сегодня всего три страны располагают истребителями пятого поколения собственной разработки. Более тысячи машин выпустили США, тогда как финишировавшие третьими китайские инженеры активно наращивают производство и уже перевалили за сотню самолётов. Россия по этому показателю находится на третьем месте, ну а многочисленные аналитики уверяют, что спешка в данном случае не имеет никакого смысла. Прежде всего нужно учитывать, что прямые столкновения между самолётами стали редкостью. В ходе СВО стало очевидно, что авиация чаще всего применяется для поражения наземных объектов, тогда как наибольшую угрозу таят системы ПВО. Если противовоздушные комплексы того или иного противника слишком опасны, в ход идут ракеты или дроны, ну а всё это ставит под большой вопрос необходимость в значительном парке авиации пятого поколения. 

реклама

Специалисты отмечают, что F-35 и Су-57 ещё десять лет назад могли похвастать низкой заметностью, но развитие технологий и систем РЭБ привело к тому, что истребители видны со спутников и их сложно скрыть от противника. В настоящее время даже самолёты четвёртого поколения в дефиците, ну а инженеры уже работают над проектами из далёкого будущего. Если верить изданию Interesting Engineering, то будущее может оказаться не таким далёким, как нам казалось. Сообщается, что консорциум Future Combat Air System (FCAS) ведёт активную разработку перспективного самолёта шестого поколения. В проекте участвуют инженеры из Испании, Франции, Германии и Бельгии. На каком этапе разработки находится проект, не сообщается, но журналисты готовы рассказать несколько важных деталей. Известно, что общими усилиями ведётся разработка истребителя шестого поколения с кодовым названием Next Generation Fighter (NGF). Одновременно с этим разрабатывается новейшая система вооружения, которая пока фигурирует под названием Next Generation Weapon System (NGWS). 

Предполагается, что машина будет обладать низкой заметностью и сможет нести как традиционные типы вооружений, так и беспилотники. Кроме того, инженеры уделяют значительные усилия интегрированию умных алгоритмов, что позволит повысить эффективность пилотирования за счёт передачи части функций ИИ. Первый прототип должен подняться в воздух уже в 2030 году, ну а массовое производство стартует не раньше 2040 года. Что любопытно, ИИ не только станет частью новой машины, но и принимает участие в разработке отдельных компонентов. Такое решение позволит снизить количество ошибок до минимума, укорив процесс ввода самолёта шестого поколения в эксплуатацию. Особое значение уделяется беспилотникам. Неясно, сколько и какого типа дронов будут сопровождать NGF, но специалисты считают, что подобные устройства смогут решать широкий спектр задач. Все они будут находиться под управлением ИИ и позволят снизить опасности со стороны ПВО и авиации противника до минимума. Дроны будут сбивать летящие ракеты, смогут вести разведку и наносить удары по целям. За счёт использования умных алгоритмов стоит ожидать повышенной автономности, а проблема в том, что сегодня ничего подобного нет. 

Аналитики уверены, что перед инженерами стоят сложные вызовы, а также указывают на нереалистичные сроки создания первого прототипа. Работа над истребителем началась совсем недавно, а сегодня у разработчиков даже нет понимания того, какими техническими характеристиками должен обладать самолёт шестого поколения. Но даже если разработчикам удастся поднять машину в воздух в 2030 году, то возникают и другие сложности. Нужно учитывать, что технологии стремительно развиваются. Современные смартфоны быстрее компьютеров, которые стояли на первых F-35. США могут себе позволить постоянную модернизацию, тогда как у Европы таких средств нет. Может так получиться, что к 2040 году перспективный истребитель уже устареет и потребует внесения критических изменений. Неясно также, изменится ли роль самолёта в сражениях будущего. Перед авиацией стоит множество вызовов, не говоря уже о том, чтобы передать полный контроль над системами вооружения в руки ИИ. Всё это напоминает фантастические фильмы о восстании машин, но прогресс не остановить. Инженеры будет пытаться использовать умные алгоритмы всё активнее, а подобные эксперименты проводят власти многих стран.

#авиация #самолёты #самолёты 6 поколения
+
Написать комментарий (0)
Германия отказалась вступать в «самолётную коалицию» и передавать Украине свои истребители
Military Watch: МиГ-31БМ своими дальнобойными ракетами достают самолёты ВСУ на предельной дальности
Eurasian Times: Россия и Индия ведут переговоры о совместном производстве истребителей Су-30
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
8
"Искандер" долетел до Днепропетровской области и поразил ЗРК IRIS-T
3
Авиационный завод Сокол передал в войска партию модернизированных истребителей МиГ-31БМ
7
Биткоин подорожал до 60 тысяч долларов на фоне покушения на Трампа
+
В сеть утек скриншот BioShock 4
+
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
2
За 40 миллионов лет до появления динозавров высшим хищником была амфибия Gaiasia jennyae
5
The Witcher 4 достигла определенного прогресса в разработке
+
NVIDIA готовит к выпуску новые видеокарты GeForce RTX 50 «Blackwell» с рекордным TDP
7
Мрачная атмосфера, 600 уникальных персонажей, переход на UE5 и другие подробности Gothic Remake
+
Минобороны опубликовало видео удара по ВСУ новейшей управляемой бомбой ФАБ-3000
4
Меню «Пуск» Windows 11 получит переработанный вид
+
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
2
Find My Device достигло 500 миллионов загрузок в Google Play
+
Элитная Бригада ВСУ "Магура" задействовала в боях спецбатальон заключенных "Шквал"
+
Honor Magic 7 может получить камеру на 1000 МП и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч
2
Все модели GeForce RTX 5000, включая GeForce RTX 5050, потребуют БП с 16-контактным разъемом 12VHPWR
+
Создан новый сплав для преобразования тепловой энергии процессоров обратно в электрическую
+
Большое обновление PS2 эмулятора PCSX2 2.0 повысило производительность и добавило новые возможности
3
Autodesk внезапно запретила доступ российским компаниям к своей облачной САПР
1

Популярные статьи

Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
26
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
19
"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
56
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
Мое мнение о Poco Pad
5
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
11
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
3
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
12
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
+

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
19:37
можете все расслабиться до 2026-2027 года, когда выйдет ГТА6 на ПК. Игра поставит на колени все топы ближайших лет.
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
Максим Румянцев
19:36
не хватает на интел, лучше подождать, подкопить и купить,с амд только те связываются,у кого нет денег
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Евгений Макаров
19:35
Объясните человеку, который первый раз знакомится с такого рода статьей, за что вы засрали автора и почему сборка говно? Просто аргументов не увидел
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
Бейнур Муратов
19:32
Так раньше и 6.7 дюйм смартфонов не было много
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
Mixail80
19:27
"Разохработана" - это как?
Разохработана камера PrivacyLens, которая не позволяет домашним устройствам следить за вами
Павел Рыжов
19:26
Статья по типу:"какое старое дерьмо меньше воняет"
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
Dimkovski
19:26
Ну я имелл ввиду, что "4К и умелые руки" сказано ни к чему
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
bo74
19:24
Честно говоря, не понимаю негатива, играю с огромным удовольствием. Да за то, что правильно нарисованный бехтерец одет на ГГ я готов простить игре все. Игра в принципе-это историческая кинокартина, ...
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
Артём Николаев
19:24
Ждём F16 в Контактах
В Сети появились кадры танка M1 Abrams ВСУ с «мангалом» и облепленного динамической защитой «Контакт-1»
AggroShkolyar
19:23
Чет температурки не айс при таком скромном потреблении.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем