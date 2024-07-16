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Власти Японии хотят устроить бизнесу «шоковую терапию», пытаясь остановить волну банкротств
Аналитики полагают, что ближайшие годы будут сложными для многих местных предпринимателей

К концу 2022 года государственный долг Японии оценивался в 9.8 триллиона долларов. По этому показателю страна занимает второе место после США и должна кредиторам 263% годового ВВП. Аналитики смотрят на попытки правительства выйти из кризиса с большим сомнением, а также критикуют власти за регулярные эмиссии. В настоящее время национальная валюта находится на одной из самых низких позиций в истории, поскольку монетарная политика от заимствований перешла к генерации нужного количества денег путём их виртуального введения в банковскую систему. Всё это оказывает давление на бизнес, а под влиянием США власти избрали довольно необычную стратегию развития. Вместо того чтобы сотрудничать с Китаем, Япония делает всё, чтобы навредить экономике Поднебесной. Пока результат крайне негативный, ведь военные бюджет растёт, а выполнять социальные обязательства становится всё сложнее. Похоже, власти устали одаривать бизнес постоянными субсидиями, о чём сообщают авторы Reuters.

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По данным аналитиков, длительный неустойчивый рост и сокращение населения привели к тому, что многие малые и средние предприятия (МСП) Японии с трудом выживали за счёт государственной помощи и почти бесплатного финансирования. Эти компании, на долю которых приходится около 70% рабочих мест, теперь сталкиваются с проблемами: поддержка в эпоху пандемии сокращается, а процентные ставки растут впервые за 17 лет. Стало известно, что правительство страны больше не хочет вливать деньги в неэффективный бизнес и планирует устроить шоковую терапию. Американские журналисты ссылаются на высокопоставленного чиновника, рассказывающего о том, что в обозримом будущем мы увидим крах большей части убыточных компаний. Якобы, такой шаг направлен на замену устаревших предприятий более продуктивными, что должно повысить общую производительность и заработные платы. Ожидается, что изменения произойдут через слияния и поглощения, а не масштабные банкротства и увольнения. 

По данным аналитиков, местные компании не готовы к таким резким действиям со стороны правительства и будут оказывать сопротивление. Пока же Министерство экономики, торговли и промышленности Японии заявило, что продолжит поддержку МСП финансированием и другими мерами, но только в случае, если компании будут достигать определённых успехов. Потребуется повысить доходы, а также сделать всё возможное, для роста производительности труда. Утверждается, что инвестиции и без того слишком долго пускались на ветер, а теперь власти вкладывать деньги в неэффективных предпринимателей не будут. По данным Teikoku Databank, в прошлом году около 251 000 компаний в Японии принадлежат к числу так называемых «зомби». Таким термином называются предприятия, прибыль от работы которых не покрывает расходы. Такой бизнес не способен самостоятельно выплачивать сотрудникам заработные платы, а также не может обеспечивать выполнение финансовых обязательств по кредитам перед банками. 

Журналисты пишут, что правительство признает необходимость повышения производительности, но старается избежать негативной реакции общественности. Один из чиновников считает, что будущее Японии будет довольно мрачным, а страна вылетит из десятки наиболее мощных экономик, если не будут предприниматься меры для стабилизации ситуации. Известно, что Япония отстаёт от среднего уровня ОЭСР по годовой заработной плате и ВВП на душу населения. В некоторых сельских районах неэффективные предприятия остаются важными для местных сообществ, что ограничивает масштабы возможных изменений. Правительство стремится перенаправлять работников в более продуктивные компании, но таковых в том или ином районе может и не быть. Премьер-министр Фумио Кисида оказывает давление на компании для повышения зарплат, что привело к самому большому повышению выплат за три десятилетия. На этом фоне фиксируются самые разнообразные заявления от политиков, пытающихся повысить свой рейтинг за счёт популистских высказываний. Например, Акира Амари, влиятельный законодатель от правящей Либерально-демократической партии Японии, заявил, что малые и средние предприятия не должны проедать бюджет. По его словам, цель состоит в том, чтобы помочь компаниям повысить производительность, прибыль и заработную плату, чтобы они могли платить налоги.

В период пандемии Япония потратила около 400 миллиарда долларов на поддержку МСП, включая 267 миллиардов долларов в виде кредитов с нулевыми процентами, которые не требовали залога и имели льготные периоды по уплате процентов. Однако по мере наступления сроков погашения кредитов число банкротств резко возросло. В первой половине 2023 года обанкротилось почти 5000 компаний, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Амари отметил, что слияния и поглощения помогут небольшим компаниям выйти в отрасли с более высокой маржой и позволят сотрудникам приобретать новые навыки. Он подчеркнул, что предприятия должны стремиться к росту и развитию. Примером успешного слияния является компания Хитоши Фудзиты, которая в 2020 году приобрела производителя автомобильных и медицинских деталей. Обе стороны использовали консультанта из центра помощи по приобретению малого бизнеса, половину гонорара за которого оплатило правительство. За год, закончившийся в марте 2023 года, такие центры помогли приобрести около 1681 малой компании.

Власти оказывают давление на МСП, призывая повышать цены, вот только после многих лет дефляции реализовать такой план крайне трудно. Владельцы бизнеса боятся потерять клиентов и чувствуют ответственность перед сотрудниками, что предотвращает резкие изменения. Тем не менее некоторые семейные предприятия ломают стереотипы. Юкико Изуми, взявшая на себя управление семейной компанией по производству печенья Izumiya Tokyoten, смогла вывести компанию из убыточности. Она сократила расходы, перенесла штаб-квартиру и подняла цены впервые за 15 лет. Новый дизайн продукции привёл к увеличению продаж до 120 000 упаковок в год. Несмотря на единичные примеры, для большинства компаний наступает не самое лучше время для ведения бизнеса. Эпоха лёгких денег заканчивается, а слабая иена приводит к росту издержек. Ясуси Норо, президент компании NBC Consultants, отметил, что всё больше компаний испытывают трудности с задолженностью. Он ожидает, что число банкротств будет расти по мере увеличения процентных ставок. Модель МСП, которая работала благодаря низким процентным ставкам, сталкивается с серьёзными вызовами.

#экономика #япония
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