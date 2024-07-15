По данным российской прессы, решение находится на завершающих этапах тестирования

По мнению российских и зарубежных аналитиков, фугасные авиабомбы стали одной из самых больших проблем украинской армии в 2024 году. Первоначально применялись ФАБ-500 и ФАБ-250, но со временем очередь дошла и до более тяжёлых боевых единиц. Эксперты отмечают, что модификация находящихся на вооружении снарядов проходит относительно быстро и обходится недорого. При этом украинская ПВО практически ничего не может сделать с бомбами, пытаясь атаковать находящиеся в воздухе бомбардировщики. Данная проблема решается за счёт ударов ракетных комплексов по оборонительным ПВО, ну а в последнее время в ход пошли действительно мощные ФАБ, вес которых достигает 3000 килограмм.

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В интернете есть несколько роликов, доказывающих крайне высокую эффективность применения подобных авиабомб. Оказывается, даже если снаряд не попадает в цель, то ударная волна и осколки приводят к уничтожению личного состава, техники и большей части вооружений. Военкоры пишут о том, что в настоящее время применение ФАБ-3000 осуществляется с расстояния 45 километров, но совсем скоро дальность боеголовки возрастёт. Сегодня в сети появились данные о разработке реактивного ускорителя, потенциал которого позволит увеличить дальность до двух раз. Отмечается, что готовые технологические решения уже применяются в рамках СВО, а со временем мы увидим массовое использование реактивных ускорителей.

Благодаря этому дальность полёта ФАБ-3000 достигнет 75 километров, что соответствует наиболее популярным ФАБ-500. Как следствие – повысится безопасность сброса снаряда, а также существенно вырастет плотность применения боеголовок. Как уже отмечалось выше, украинская ПВО не способна справляться с корректируемыми авиабомбами, ну а за счёт повышения плотности удастся наносить больше ударов по критически важным объектам. В настоящее время ФАБ-3000 сбрасывается там, где опасность со стороны ПВО ВСУ относительно низкая, ну а двукратный рост дальности окажет на возможности российский ВКС позитивное влияние. По информации представителей Ростеха, модуль с увеличенной дальностью может оказаться даже более эффективным, чем предполагалось. Так, российские бомбардировщики вообще перестанут заходить в зону работы ПВО противника, тогда как сам модуль стоит недорого, а разработка и внедрение его считаются относительно несложными. Отдельно указывается, что управляемые боеприпасы иностранного производства обходятся в разы дороже, тогда как эффективность применения ничем не отличается от российских аналогов. Когда точно реактивный модуль на ФАБ-3000 станет доступен для массового применения не сообщается. В настоящее время подобные корректируемые авиабомбы могут сбрасываться только при помощи фронтового бомбардировщика Су-34.