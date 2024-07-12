Отказ начнётся в 2026 году и завершится только в 2029

Европа десятилетиями выстраивала современную платёжную и правовую систему отношений. Были приняты определённые нормы, позволяющие обезопасить частную собственность и бизнес, что должно было способствовать справедливой конкуренции. Долгое время всё это эффективно работало, но в какой-то момент начало давать сбой. Сегодня ЕС игнорирует собственные законы и движется в сторону правового нигилизма, пытаясь добиваться тех или иных целей политическими методами. Всё это противоречит ранее звучащим заявлениям и вызывает удивление у партнёров по всему миру. Эксперты полагают, что в происходящем нет ничего удивительного. Причина в том, что правила и законы создавались таким образом, чтобы европейские компании и власти получали максимальные преференции. ВТО служило инструментом влияния, но создатели подобных организаций не подозревали, что рано или поздно китайские компании смогут выйти на мировой рынок и играть там ведущую роль.

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Подобный сценарий в планы европейцев не входил, а ещё более остро на усиление экономического и технологического влияние реагируют в США. Там делают всё, чтобы замедлить темпы освоения новых технологий в Поднебесной, тогда как Европа используется в качестве инструмента для давления на китайские власти. Долгое время на рынке мобильных сетей лидировали американские и европейские компании, но в какой-то момент туда пришли Huawei и ZTE. Китайцы заинтересовали потенциальных клиентов выгодными ценами и предлагали лучшие устройства в своём классе. За короткий срок десятки европейских операторов связи перешли на оборудование Huawei и ZTE, ну а сегодня вынуждены терять деньги, поскольку дядюшка Сэм крайне недоволен. Как стало известно, власти Германии поставили задачу местным оператором полностью исключить оборудование Huawei и ZTE, работающее по стандарту 5G к 2029 году. Соглашение с телекоммуникационными операторами далось правительству непросто, но в итоге все решения приняты, о чём объявила министр внутренних дел Нэнси Фазер.

По словам политика, подобное решение будет способствовать национальной и цифровой безопасности Германии. Фазер снова начала говорить о том, что китайские компании используют оборудование для слежки за пользователями, ограничившись уже набившими оскомину обвинениями. Соглашение стало результатом переговоров между министерством внутренних дел и ведущими телекоммуникационными компаниями Германии, включая Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica Deutschland. Министр заявила, что Пекин проинформирован, а немецкая сторона не ожидает экономических и политических последствий принятого решения. Представители китайского посольства в Германии отметили, что происходящее вызывает разочарование. Там напомнили, что официальный Берлин ограничивается беспочвенными обвинениями, но так и не решился предоставить доказательства того, что Huawei и ZTE угрожают национальной безопасности Германии. Нет никаких сомнений, что доказательства предоставлены не будет, а происходящее способствует решению конкурентных проблем. Европейский рынок представляет интерес для местных компаний, которым было крайне тяжело конкатенировать с китайцами. Теперь, когда конкуренты были так удачно устранены политиками, европейские телекоммуникационные гиганты смогут снова получить контроль над приносящей десятки миллиардов евро в год отраслью.

Планируемый поэтапный отказ начнётся в 2026 году с удаления китайских технологий из базовой сети центров обработки данных 5G. На втором этапе, к 2029 году, будут ликвидированы китайские производители таких компонентов, как антенны, линии электропередачи и вышки. В местной прессе пишут, что операторы долго сопротивлялись решению властей, поскольку уже инвестировали значительные суммы в современное оборудование. Поговаривают, что правительство пошло на сделку, предложив операторам существенные скидки при получении лицензий на следующее поколение мобильной связи. Эксперты полагают, что это снизит доходны бюджета, но в данном случае выбирать не приходится. США давит на Германию, поэтому решение было принято задолго до того, как его озвучила министр внутренних дел.