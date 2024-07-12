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Bublik1
Business Insider: Abrams выглядит разочаровывающе и не способен решать задачи в условиях СВО
Американские эксперты констатируют, что танки плохо приспособлены для ведения боевых действий в Украине

Несколько дней назад стало известно об уничтожении очередного Abrams. Танк был подбит, а в интернете есть видео, подтверждающее информацию об успешном попадании дрона. Военкоры сообщают, что это уже пятнадцатая машина, а значит почти половина танков, которые были переданы украинской армии, так или иначе пришла в негодность. На самом деле реальное положение дел может быть как хуже, так и лучше того, о чём говорят некоторые военкоры. Причина в том, что танки даже после попадания дрона и обширного возгорания могут ремонтироваться. В Польше сосредоточены специальные заводы, а значит в реальности уничтожено может быть меньше машин, чем пишут в прессе. Не стоит забывать, что кроме подрывов на минах и ударов со стороны России танки сталкиваются и с естественными проблемами. Это могут быть ошибки эксплуатации и другие неожиданности, вынуждающие ремонтировать технику чаще, чем предполагалось. В итоге назвать точное количество Abrams, находящееся в руках ВСУ, почти невозможно.

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Ясно одно: машина показала себя крайне плохо, о чём пишут авторы Business Insider. По словам экспертов, танк не оправдал ожиданий украинских властей и сильно разочаровал заказчиков по всему миру. Долгое время американская техника считалось самой современной и опасной на планете, но после появления в СВО мнение многих экспертов изменилось на крайне противоположное. Отмечается, что слава «убийцы» танков к Abrams пришла в Ираке, где американская машина пачками уничтожала находящиеся в руках местной армии старые советские боевые единицы. Тогда никто не смотрел на то, что против Abrams выходили Т-72, которые не получали никаких изменений в конструкции и орудии десятилетиями. Именно поэтому американские аналитики уверяли, что Abrams легко справится с любым российским танком. Сегодня в Business Insider называют подобное мнение ошибочным по целому ряду причин. Во-первых, современные боевые действия не предполагают прямых столкновений между танками. Танковые дуэли ушли в прошлое, а в качестве главных противников Abrams выступают совершенно другие угрозы. Прежде всего продвижению мешают минные поля. Танк не имеет чудесной защиты от мин, а его высокий вес не способствует хорошей манёвренности. Кроме того, в руках российских военнослужащих есть противотанковые средства, способны поражать технику с дистанции свыше 1 километра. Ну и главным врагом Abrams стали дроны-камикадзе. 

Американские инженеры не предполагали, что угроза может прийти с воздуха, поэтому плохо подготовили технику к противостоянию с беспилотными аппаратами. Как показала реальность, танки загораются после попадания в чувствительные узлы на корпусе, что вынуждает экипаж спешно бросать машину. Как уже было сказано выше, часть танков удаётся эвакуировать, но технику всё равно приходится чинить. Буксировка в Польшу и обратно может занимать несколько месяцев, ну а всего Украина получила 31 единицу. Успехи американского Abrams называются незначительными, поскольку за время его применения не было ни одного подтверждённого случая уничтожения российского танка. Силами Abrams пытаются прикрывать отступление и перегруппировку войск, тогда как первоначально речь шла о танке прорыва. Предполагалось, что несколько десятков машин будут идти в авангарде наступающих колонн, успешно купируя все попытки российских войск отразить наступление. Авторы Business Insider констатируют, что менять стратегию применения танков украинская армия не планирует, а значит ещё одно чудо-оружие оказалось неэффективным. 

В издании опасаются, что такая же судьба ждёт и F-16. Истребители должны прибыть в Украину этим летом, а сам Зеленский не раз заявлял, что они позволят уничтожить комплексы российской ПВО не только на линии соприкосновения, но и в глубоком тылу. Эксперты не исключают, что добиться значимых успехов F-16 не удастся, а у союзников больше нет ничего, что можно было бы использовать для получения преимущества на поле боя. Как только самолёты начнут сбивать, это вызовет крайне негативную реакцию на Западе, что может вынудить Норвегию, Нидерланды и Данию приостановить поставки. Сегодня ВКС России наносят регулярные удары по украинским аэродромам, что снижает шансы на выживание и успешное применение штатных систем вооружения. Пока неясно, как командование ВСУ будет решать данную проблему, ну а на этом фоне необычное заявление сделал находящийся на пенсии генерал Кривонос. По его словам, если использовать военные аэродромы не получится, то самое время перейти к посадке на автострады. Можно задействовать специальные карманы на развязках, что позволит спрятать самолёты и проводить техническое обслуживание без опасений прилёта ракет. Что делать с проезжающими мимо машинами, генерал не уточнил, но подобные предложения звучали и ранее, хотя и считаются трудно реализуемыми. 

#аналитика #сво #военные технологии #abrams
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