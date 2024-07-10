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Bublik1
КНДР увеличила количество воздушных шаров с мусором и мешает навигации самолётов по GPS
Самолёты в Южной Корее всё реже используют северные маршруты для навигации

Если почитать европейскую или американскую прессу, то можно прийти к довольно интересным выводам. Оказывается, все проблемы на нашей планете происходят по вине нескольких стран. Прежде всего это Россия, которая остаётся крайне враждебной и грозит американским гражданам ядерным кулаком. Не лучше себя ведёт Китай, наотрез отказывающийся слушаться дядюшку Сэма. Власти Поднебесной выстраивают независимую политику и пытаются конкурировать с США на глобальном рынке. Не менее опасна Северная Корея, то и дело заявляющая о нежелании прогибаться под американцев. При этом можно прийти к выводу, что все перечисленные и многие другие страны делают всё это исключительно по своей инициативе, тогда как американская армия стоит на страже справедливости и закона. Если хотя бы немного времени уделить публикациям WikiLeaks, то можно сделать прямо противоположные выводы, ну а американцы очень часто забывают о причинно-следственных связях. 

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Проще говоря, если соседние страны находятся в плохих отношениях, то всегда есть повод для споров. Ну а поскольку наша тема касается Северной Кореи, то самое время вспомнить о действиях Южной Кореи. Власти этой страны регулярно проводят учения совместно с американскими силами, а также грозят соседу самым разнообразным оружием. В ответ звучат аналогичные угрозы, но иногда происходят довольно интересные акции. Например, власти Южной Кореи долгое время занимались отправкой соседям воздушных шаров, внутри которых содержались листовки с призывами к свержению властей Северной Кореи. Иногда внутри можно было встретить диски с фильмами и другие накопители, содержащие самый разнообразный развлекательный контент. В Северной Корее всё это запрещено, ну а призывы со стороны соседа о прекращении подобных акций власти Южной Кореи отвергали. Похоже, пришло время платить по счетам, о чём сегодня пишут местные издания. 

Проблема в том, что уже больше месяца власти Северной Кореи регулярно отправляют соседям воздушные шары, нагружённые мусором. Часть объектов удаётся сбивать на границе, тогда как многие умудряются ускользнуть от военных и падают в самых неожиданных местах. На улицы городов высыпаются груды мусора, и недавно объектом атаки стал аэропорт Инчхон. В ходе падения воздушного шара пришлось приостановить все вылеты на 3 часа, а эксперты опасаются, что подобных инцидентов станет ещё больше. Происходящее уже вышло за пределы мелкой шалости, поскольку в опасности находятся гражданские объекты. Оказывается, большое количество аэростатов с мусором повлияло на навигацию в воздушном пространстве Южной Кореи. Южнокорейские военные и органы управления воздушным движением установили круглосуточную систему наблюдения и связи. Представитель военных сообщил, что воздушные шары обнаруживаются средствами наблюдения как днём, так и ночью, представляя потенциальную угрозу для самолётов. 

Юн Чан Хван, генеральный менеджер по сетевым операциям Korean Air Lines, сообщил, что компания приняла меры для борьбы с новыми вызовами. Так, в баки заливается больше топлива, позволяя самолётам дольше оставаться в воздухе или перенаправляться в альтернативные аэропорты в случае новых сюрпризов от соседей. Проблема также заключается в том, что власти Северной Кореи официально не предупреждают о запуске воздушных шаров, а значит любой борт может стать потенциальной жертвой противостояния политиков. Но и это не всё, ведь наблюдаются растущие помехи в работе GPS. Северокорейские военные и другие субъекты передают сигналы, которые обманывают систему навигации, что может привести к отклонению пилотов от курса и даже к вторжению в воздушное пространство Северной Кореи. Начиная с 29 мая по 2 июня около 500 самолётов и сотни кораблей столкнулись с проблемами некорректной работы GPS. Южная Корея подала жалобу в ИКАО, авиационный орган ООН, который предупредил Северную Корею прекратить такие действия. По данным SkAI, швейцарской компании, которая ведёт карту перебоев в режиме реального времени, случаи спуфинга в воздушном пространстве Южной Кореи были зафиксированы впервые в конце мая, затронув десятки самолётов.

В настоящее время воздушное пространство над Северной Кореей практически не используется. Федеральное управление гражданской авиации США запрещает полёты над этой территорией, обвиняя власти страны в рисках, связанных с запуском баллистических ракет и работой средств радиоэлектронной борьбой. Похоже, проблема так и останется не решённой, поскольку южнокорейские журналисты не готовы смотреть на неё трезво. Уже много десятилетий американские военные угрожают Северной Корее вторжением, а ранее даже предпринимались попытки свержения власти. Со стороны Южной Кореи работают средства РЭБ и глушители навигационных сигналов, но всё это остаётся за кадром, поскольку бросает тень на действия США в данном регионе. 

#политика #южная корея #северная корея
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