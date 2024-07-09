Аналитики также не советуют продавать, если вы являетесь активным геймером

Существует две противоположных стратегии инвестирования в криптовалюты. Первая предполагает покупку стейблкоинов. Например, вы переводите наличность в наиболее популярные USDT, получая цифровой эквивалент американского доллара. Имея несколько тысяч или миллионов токенов вы можете вывести их в любой стране через посредников. Придётся заплатить небольшой процент, но всё это меркнет на фоне открывающихся перспектив. Так, при пересечении физических границ той или иной страны вам нужно указывать количество наличных денег, тогда как находящиеся на виртуальном счёте будут с вами куда бы вы не отправились. К сожалению, у стейблкоинов есть огромный минус, ведь они будут лежать и не приносить никакой прибыли. Именно поэтому многие инвесторы выбирают более рискованную стратегию. Есть мнение, что уже к концу 2024 года за 1 Bitcoin будут давать больше 100 000 долларов. Крупные инвестиционные фонды продолжают вливать в первую криптовалюту средства несмотря на то, что пока перспектив для роста нет.

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Аналитики уверяют, что в ближайшие 5 лет 1 ВТС будет стоить 1 миллион долларов, а значит наступает самое лучшее время для инвестиций. В теории, если сегодня вы купите цифрового золота на 10 000 долларов, то через какое-то время увеличите капитал в 10 раз. Или нет, ведь никто не знает, как будут развиваться события. И вот здесь на сцену выходят ещё более рискованные активы. Эксперты полагают, что даже если вы купили Bitcoin в фазе роста, а продали в момент падения, то всё равно сможете получить большую часть средств обратно. Например, сегодня за 1 ВТС дают 57 тысяч долларов, тогда как многие инвесторы покупали первую криптовалюту за 70 тысяч. Потеря существенная, но не фатальная, чего не скажешь о менее надёжных токенах. Речь о крайне сомнительных активах, особое место среди которых занимает Hamster Kombat. Многие наши читатели знают о существовании кликера, созданного на блокчейне TON (Telegram Open Network). Павел Дуров заявил, что совсем скоро каждый желающий сможет купить его при помощи приложения Telegram, но аналитики смотрят на подобную возможность с большим сомнением.

Как стало известно, 8 июля на бирже ByBit стартовала предварительная продажа токенов Hamster Kombat. Первоначально за 1 хомяка просили 0.05 доллара, но в какой-то момент стоимость монеты увеличилась в 2 раза и достигла 0.1 доллара. Ажиотажного спроса нет, а эксперты предлагают задуматься о будущем подобных инвестиций. Для понимания происходящего следует вспомнить о первом подобном токене, успех которого пытаются повторить создатели Hamster Kombat. Итак, Notcoin уже доступен на ключевых биржах, где торгуется по весьма скромной стоимости. За прошедший месяц цена токена снизилась на 12%, тогда как с момента листинга на биржах он подешевел более чем на 30%. А между тем основные инвестиции в Notcoin наблюдались именно месяц назад, когда сотни тысяч людей надеялись приумножить начальный капитал. Разработчики раздали больше 90% всех монет крупным инвесторам, тогда как обычным пользователям достались крохи. Нет никаких сомнений, что авторы Hamster Kombat поступят аналогичным образом. Если вам нравится бесцельно кликать по экрану часами без перерыва, то это ваше право. Вы не теряете ничего, кроме времени, а вот с вложением денег в токены всё немного иначе. Аналитики полагают, что в момент листинга на биржах стоимость одного хомяка сильно снизится. Никто точно не знает в какой пропорции будут распределяться монеты среди активных пользователей. Опыт Notcoin доказал, что больше 100 долларов получить могут только те, кто проводил в игре по несколько часов в сутки, постоянно нажимая на экран.

Система в Hamster Kombat намного сложнее, чем в Notcoin, но суть от этого не меняется. Разработчики готовятся к листингу и уже мечтают о том, как получат в своё распоряжение десятки миллионов долларов. Большую часть токенов получат инвесторы, интересы которых противоречат целям большинства. Эксперты считают, что токены Hamster Kombat рано или поздно подорожают. Если вы крупный биржевой игрок, владеющий огромным капиталом, то для вас ожидание не станет проблемой. А вот обычным людям придётся запастись терпением. Тот же Notcoin может начать дорожать через год или позднее, а за это время большая часть держателей уже избавится от полученных монет. Киты будут скупать токены до тех пор, пока не сконцентрируют в своих руках критическую массу. Так уже не раз было с другими криптовалютами. Обычно после этого курс цифрового актива начинает резко идти вверх. Рядовые хомяки снова бегут за монетами, покупая их в разы дороже, чем продали несколько лет назад. В какой-то момент наступает медвежий цикл, что приводит к резкому падению стоимости монеты. Только наиболее стойкие инвесторы продолжают удерживать токены так долго, чтобы не только вернуть потраченные средства, но и получить прибыль.

Массовый листинг на биржах состоится через 2-4 недели. Аналитики советуют держаться от Hamster Kombat как можно дальше, но выбор всегда делает конечный покупатель. Если вам кажется, что хомяки скоро подорожают, то остановить вас от инвестиций не сможет никто. Помните о том, что рынок криптовалют только кажется таким большим. На самом деле всё повторяется, а листинг – это рядовая процедура, которая позволяет заработать ограниченному числу людей. К сожалению, владельцы небольших капиталов в ряды счастливчиков не входят.