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Bublik1
Der Spiegel: Россия захватила рынок удобрений Европы и угрожает продовольственной безопасности ЕС
Журналисты забывают, что многие европейские компании переносят производство в США, открывая двери для российских компаний

По данным зарубежных аналитиков, несмотря на все громкие заявления, Европа так и не смогла отказаться от российского газа. В мае доля российских компаний достигла 15%, а произошло это благодаря СПГ. Сжиженный газ поставляется по нескольким торговым путям, но к концу года может оказаться под запретом. С 1 января вступят новые правила, согласованные членами ЕС, согласно которым голубое топливо российского происхождения окажется вне закона. Пока же европейские компании активно закачивают трубный газ, идущий по Турецкому потоку. Работает украинская ветка ГТС, тогда как все остальные наземные трубопроводы перекрыты. Журналисты Der Spiegel пишут, что благодаря дешёвому газу из РФ европейцам удалось удержать цены на электричество на приемлемом уровне. При этом политики делают всё возможное, чтобы снизить зависимость ЕС от России, чем наносят ущерб собственному бизнесу. 

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Как предприниматели будут решать проблему повышения тарифов в 2025 году, нам остаётся только догадываться, но пока у политиков есть и другие сложности. Как оказалось, после прекращения поставок трубного газа из РФ европейские производители удобрений существенно снизили выход продукции. Часть немецких компаний и вовсе закралась, что открыло доступ России на европейский рынок удобрений. Какое-то время наблюдался дефицит, но в итоге России сама производит нужное количество удобрений из собственного газа и посылает всё это на экспорт в ЕС. Журналисты Der Spiegel пишут, что происходящее не нравится европейским производителям. Якобы, Россия наносит ущерб европейскому бизнесу, поскольку используют демпинговые способы ведения бизнеса. Оказывается, дешёвые удобрения из РФ создают угрозу продовольственной безопасности ЕС. 

Пётр Цингр из SKW Stickstoffwerke Piesteritz объясняет, что российские производители смогли захватить европейский рынок благодаря низкой стоимости газа. По его словам, российские производители платят копейки за природный газ, тогда как у SKW Stickstoffwerke Piesteritz 80% всех производственных затрат уходят на оплату газа. Согласно европейской статистике, около трети удобрений, используемых в Европе, сейчас поступает из России. Немецкий концерн BASF уже сократил производство в Германии, а часть мощностей и вовсе перенёс в США и Китай. Цингр не видит перспектив и полагает, что руководство его компании решит последовать аналогичному примеру. Американцы предлагают выгодные цены на природный газ, а также субсидии. Вот только сам аналитик забывает, что таким образом он и ему подобные самостоятельно открывают дверь российским компаниям на европейский рынок. Вместо того чтобы потребовать у властей вернуть статус-кво, получая трубный газ из России, эти ребята продолжают бороться с ветряными мельницами. Ну а после того, как сражение окажется проигранным, вдруг выяснится, что Цингр и ему подобные уже давно закрепились в США. Остаётся только догадываться, при чём здесь продовольственная безопасность Европы, о которой так много пишут в Der Spiegel. Если крупные немецкие производители удобрений покидают свой собственный рынок, то отвечать за продовольственную безопасность рядовых европейцев придётся российским компаниям. 

#аналитика #политика #санкции #европа #санкции запада #удобрения
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