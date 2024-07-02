Воган-9СП будет сбивать более массивные и дорогостоящие беспилотники противника

Российские военкоры пишут о постоянном увеличении количества беспилотников на линии соприкосновения. ВСУ испытывают нехватку снарядов, поэтому пытаются решать стоящие перед ними задачи при помощи дронов. Не сидят без дела и российские бойцы, а в результате опасностей на передовой становится всё больше. При этом кроме небольших дронов-камикадзе украинская сторона запускает и массивные БПЛА, обладающие повышенной дальностью и эффективностью. Речь и аппарате под названием «Баба Яга». Изначально дрон создавался для сельскохозяйственных работ, но был переоборудован под военные цели. В зависимости от стоящих задач, беспилотник может нести 4 снаряда или столько же небольших дронов. «Баба Яга» сбрасывает всё это за линией соприкосновения и уходит на базу. Российские бойцы пытаются бороться с подобными устройствами, ну а инженеры готовы предложить новое решение.

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Как стало известно, в ближайшее время в СВО может попасть новый дрон-камикадзе под названием «Воган-9СП». Разработкой занимаются специалисты компании Red Line, а в настоящее время БПЛА проходит испытания. Речь идёт о перехватчике, главная и единственная задача которого заключается в уничтожении более крупных объектов в воздушном пространстве. «Воган-9СП» небольшой и получил мощный двигатель, что позволяет ему разгоняться до скорости в 200 км/ч. Благодаря этому беспилотник может догнать любой другой дрон, а после нанести по нему упреждающий удар. Наведение на цель осуществляется при помощи встроенной системы РЛС. После того как беспилотник противника окажется на максимально близком расстоянии, «Воган-9СП» будет действовать самостоятельно, ориентируясь на собственные системы лазерного наведения на цель.

Запуск дрона осуществляется при помощи специальной катапульты, что обеспечивает высокую начальную скорость полёта. За счёт этого достигается нужная высота, а также выбирается направление для удара. Взрыватель расположен в носовой части, а решение о подрыве принимает непосредственно оператор. Представители разработчика пока не готовы рассказать другие подробности, поскольку всё это представляет собой секретную информацию. Известно, что в настоящее время инженеры работают над более продвинутой моделью, которая сможет поражать цели, достигая скорости в 250 км/ч. Вполне возможно, что испытания проводятся в рамках СВО, но комментариев на этот счёт представители Red Line не дают. В любом случае против небольших дронов-камикадзе «Воган-9СП» использовать не будут. Его целями станут действительно опасные объекты, цена которых в десятки раз превышает стоимость разработки российского беспилотника.

Судя по фото, «Воган-9СП» приводится в действие тремя двигателями. Размер дрона небольшой, ну а сроки поступления в ряды ВС РФ остаются неизвестны. Ключевой характеристикой российского перехватчика считается скорость. Современные дроны двигаются намного медленнее, что обусловлено особенностями работы двигателей и попытками сохранить заряд, добившись максимальной дальности полёта. Перед перехватчиком такие задачи не стоят, а значит он должен сбить цель как можно быстрее и не рассчитан на преодоление больших расстояний. Перехватчик беспилотников был представлен в рамках конференции «Технологии обнаружения и противодействия БПЛА». Конференция проходила в Санкт-Петербурге 1 и 2 июля, а в качестве организаторов значится центр компетенций в области беспилотных технологий RuDrones. В качестве соорганизатора выступил АО «НИИ "Вектор», являющийся частью «Росэлектроники» Ростеха.