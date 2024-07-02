Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Российские инженеры показали перехватчик дронов «Воган-9СП», способный достигать скорости в 200 км/ч
Воган-9СП будет сбивать более массивные и дорогостоящие беспилотники противника

Российские военкоры пишут о постоянном увеличении количества беспилотников на линии соприкосновения. ВСУ испытывают нехватку снарядов, поэтому пытаются решать стоящие перед ними задачи при помощи дронов. Не сидят без дела и российские бойцы, а в результате опасностей на передовой становится всё больше. При этом кроме небольших дронов-камикадзе украинская сторона запускает и массивные БПЛА, обладающие повышенной дальностью и эффективностью. Речь и аппарате под названием «Баба Яга». Изначально дрон создавался для сельскохозяйственных работ, но был переоборудован под военные цели. В зависимости от стоящих задач, беспилотник может нести 4 снаряда или столько же небольших дронов. «Баба Яга» сбрасывает всё это за линией соприкосновения и уходит на базу. Российские бойцы пытаются бороться с подобными устройствами, ну а инженеры готовы предложить новое решение. 

реклама

Как стало известно, в ближайшее время в СВО может попасть новый дрон-камикадзе под названием «Воган-9СП». Разработкой занимаются специалисты компании Red Line, а в настоящее время БПЛА проходит испытания. Речь идёт о перехватчике, главная и единственная задача которого заключается в уничтожении более крупных объектов в воздушном пространстве. «Воган-9СП» небольшой и получил мощный двигатель, что позволяет ему разгоняться до скорости в 200 км/ч. Благодаря этому беспилотник может догнать любой другой дрон, а после нанести по нему упреждающий удар. Наведение на цель осуществляется при помощи встроенной системы РЛС. После того как беспилотник противника окажется на максимально близком расстоянии, «Воган-9СП» будет действовать самостоятельно, ориентируясь на собственные системы лазерного наведения на цель. 

Запуск дрона осуществляется при помощи специальной катапульты, что обеспечивает высокую начальную скорость полёта. За счёт этого достигается нужная высота, а также выбирается направление для удара. Взрыватель расположен в носовой части, а решение о подрыве принимает непосредственно оператор. Представители разработчика пока не готовы рассказать другие подробности, поскольку всё это представляет собой секретную информацию. Известно, что в настоящее время инженеры работают над более продвинутой моделью, которая сможет поражать цели, достигая скорости в 250 км/ч. Вполне возможно, что испытания проводятся в рамках СВО, но комментариев на этот счёт представители Red Line не дают. В любом случае против небольших дронов-камикадзе «Воган-9СП» использовать не будут. Его целями станут действительно опасные объекты, цена которых в десятки раз превышает стоимость разработки российского беспилотника. 

Судя по фото, «Воган-9СП» приводится в действие тремя двигателями. Размер дрона небольшой, ну а сроки поступления в ряды ВС РФ остаются неизвестны. Ключевой характеристикой российского перехватчика считается скорость. Современные дроны двигаются намного медленнее, что обусловлено особенностями работы двигателей и попытками сохранить заряд, добившись максимальной дальности полёта. Перед перехватчиком такие задачи не стоят, а значит он должен сбить цель как можно быстрее и не рассчитан на преодоление больших расстояний. Перехватчик беспилотников был представлен в рамках конференции «Технологии обнаружения и противодействия БПЛА». Конференция проходила в Санкт-Петербурге 1 и 2 июля, а в качестве организаторов значится центр компетенций в области беспилотных технологий RuDrones. В качестве соорганизатора выступил АО «НИИ "Вектор», являющийся частью «Росэлектроники» Ростеха. 

#беспилотники #дроны #дроны-камикадзе #воган-9сп
+
Написать комментарий (0)
General Motors запатентовала систему беспилотных дронов для навигации по бездорожью
РКК "Энергия" разрабатывает дроны для новой российской космической станции
GM внедряет дроны для сканирования местности в условиях бездорожья
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
9
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
5
SK Hynix планирует вложить в свой полупроводниковый бизнес 74,8 миллиарда долларов до 2028 года
+
Nvidia прекращает поддержку старых процессоров в новых драйверах GeForce
8
Внезапное разрушение российского спутника на орбите Земли заставило экипаж МКС укрыться на станции
1
Российский «Микрон» готов начать массовое производство чипов по 65-нм узлу, но только в 2028г
3
Раскрыты характеристики Tecno Spark 20 Pro 5G
+
NVIDIA перечислила процессоры Intel и AMD, которые больше не будут получать новых драйверов
+
Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
+
Для PlayStation запатентовали технологию обратной совместимости
3
В России возобновит работу одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока
+
Французская армия создаст мастерские по 3D-печати для ремонта военной техники на поле боя
4
В Bybit сообщают, что ведут тщательную проверку всех клиентов из Российской Федерации
+
В распоряжении военных специалистов РФ оказалась система наведения ракеты ATACMS – ее начали изучать
10
Марсианский орбитальный аппарат "Одиссей" сделал снимок самого большого вулкана в Солнечной системе
+
Lego выставляет на продажу кубики, сделанные из кусочков метеорита
+
В новой игре от Bend Studio ожидается сюжетная кампания
+
31 июля AMD выпустит ещё два процессора Ryzen для старого сокета АМ4
6
Bugatti хочет выпустить переднемоторный гранд-турер с атмосферным двигателем V16
2
Смартфон ZTE Axon A41 с 8-ядерным чипом Snapdragon 870 за два года подешевел более чем в четыре раза
+

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
14
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
34
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
72
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
20
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
8
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
237
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
1
Разбираем "белый" цифровой магазин EVAULT и его интервью популярному белорусскому блогеру
2
Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
12:29
А то, чем "коллективный запад" занимается, ни под какую статью о нарушениях международного права не подпадает? прямое участие в конфликте, например?
Эксперт Попов назвал основную причину, почему РФ не сбивает беспилотники НАТО у границ Крыма
Гнар Йордл
12:29
Не, тут корявые именно дрова, потому что на предыдущем устройстве всё работало ровно
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
█℣Ǿ乚₡ℋǾℕǾҜ⁂ 廾Ⱥ☾Ҝ仨ℜ⁂█ヅ☯☭Ѡ
12:28
Так по факту игра кусок говна, там цп отдыхает
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
Легенда
12:28
это от солнца отражения.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Dark_Cloud
12:27
А бабка хочет быть не царицей, а владычицей морскою.
Зеленский рассказал об отличиях в видении «украинской победы» в Вашингтоне и Киеве
Артем Федосеев
12:27
Интересно какие синглы не могут работать без интернета,вчера играл в фар край 6 спокойно с 6 до 10 про сеть да была не доступна,но игры скачанные все работают.
Массовый сбой на PlayStation Network и PS Store: у геймеров отсутствует доступ к играм и сервисам
deniskaaaa1
12:23
я находил 12400ф за 7500 р., но с одноканалом. ну или на обмен. но я сам нашёл на вб за 8000 р. и заказал. посмотрим что привезут.
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
Чatо -- Боt
12:23
Но почему до сих пор молчит олимпийский Данте?
Массовый сбой на PlayStation Network и PS Store: у геймеров отсутствует доступ к играм и сервисам
Чatо -- Боt
12:22
Шлите Фы-16 бочками. Братья Искандеровы.
"Искандер" накрыл военный аэродром Миргород и уничтожил четыре украинских истребителя Су-27
AleksK
12:14
Нафига мне мониторинг? Я просто запустил игру, чтобы играть. Толь побегал немного чтобы машинку покрасивее найти. Припаркованных машин нет, а останавливающиеся на перекрестках так и норовят тебя перее...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем