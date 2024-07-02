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Bublik1
Правительство Нидерландов согласовало сроки передачи 24 истребителей F-16 украинской армии
Машины прибудут до конца лета 2024 года

Несколько дней назад в зарубежной прессе появилась информация о первом боевом применении F-16 с территории Украины по российским объектам. Минобороны РФ данные не подтверждает, а эксперты полагают, что журналисты выдают желаемое за действительное.

И всё же, несмотря на то, что американских истребителей у Зеленского пока нет, факт их скорого появления уже стал реальностью. Если верить словам министра обороны Нидерландов, то недавно было принято решение о выдаче разрешения к отправке самолётов на экспорт. Кайса Оллонгрен заявила о том, что из состава ВВС выделены 24 машины, которые будут отправлены ВСУ. Министр уточнила, что кроме самих самолётов в Киев отправятся и авиационные двигатели, а также другие запчасти, позволяющие поддерживать технику в рабочем состоянии.

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Ранее команда техников из состава украинской армии прошла обучение на базе НАТО в Европе, получив все необходимые знания для ремонта F-16. Таким образом, если в Украине каким-то образом будет создана инфраструктура для размещения истребителей, техники смогут не только поддерживать их в рабочем состоянии, но и осуществлять ремонтные работы. 

Дата поставки первых машин не объявлена, но уходящее в отставку правительство намерено форсировать события и планирует передать F-16 к концу текущего лета. Министр внешней торговли и сотрудничества Нидерландов подтвердил разрешение на экспорт 24 самолётов и семи авиационных двигателей. Кроме Нидерландов отправить свои машины Зеленскому планирует и Дания. Есть мнение, что техника будет поступать небольшими группами и храниться на максимально удалённых от территории России аэродромах. Многие аналитики полагают, что российская сторона объявит на F-16 настоящую охоту. Истребители представляют особую опасность для военных и гражданских объектов, поэтому ВКС РФ будут делать всё, чтобы купировать угрозу. В пример можно привести постоянные удары по ключевым аэродромам. Ракеты регулярно прилетают по местам дислокации украинской авиации на западной Украине, а также бьют по так называемым аэродромам «подскока».

Известно, что все оставшиеся в распоряжении Киева советские самолёты дислоцируются на западе Украины, но нуждаются в дозаправке и укомплектовании ракетами. Довольно часто для таких целей используют аэродромы в центральной части страны. Например, под городом Миргород, куда российские ракеты прилетают с завидной регулярностью. Если судить по видео ниже, то иногда удары оказываются крайне успешными. Вчера в сети появился ролик, на котором можно заметить прилёт ракеты «Искандер» по аэродрому под Миргородом. Ракета содержала кассетную боевую часть и была взорвана на небольшой высоте. Благодаря этому место дислокации шести самолётов Су-27 было накрыто волной осколков. Некоторые украинские каналы подтверждают, что машины получили существенные повреждения. Понять, сколько именно самолётов было уничтожено, крайне сложно. Нужно учитывать, что в последнее время украинская сторона активно использует макеты. Боевую авиацию пытаются прятать, тогда как деревянные или резиновые истребители ставят на видное место. Специалисты рекомендуют обращать внимание на последствия прилётов ракет, но всё это крайне сложно и часто вызывает споры. 

Даже зарубежные аналитики признают, что F-16 не способны изменить положение сил в СВО. Сегодня преимущество остаётся за российской стороной, а ВСУ истощены, испытывают нехватку снарядов и другие проблемы. Наиболее мотивированные бойцы, которые пришли на передовую в 2022 году, уже ликвидированы, тогда как большая часть состава набирается на улицах при помощи силовых методов. В Киеве не скрывают, что используют для удержания мобилизованных на позициях заградительные отряды с пулемётами, пытаясь ликвидировать тех, кто хочет сдаться российской армии. Пилотов для управления F-16 у Зеленского критически мало, а значит группировка не будет многочисленной.

Многие аналитики полагают, что всё будет зависеть от того, сколько ещё времени продлиться конфликт. Если противостояние будет улажено до середины 2025 года, то никаких изменений в лучшую сторону появление американских истребителей в рядах ВСУ не несёт. А вот затяжной конфликт таит опасности для российской армии, поскольку европейские и американские компании наращивают производство снарядов и других вооружений. Пилоты медленно, но уверенно проходят подготовку, а значит нужно решать проблему ещё до того, как все указанные выше события произойдут. 


#сво #авиация #военные технологии #f-16 #самолёты
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ВС РФ ракетным ударом по аэродрому Миргород уничтожили пять истребителей Су-27 и повредили два
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