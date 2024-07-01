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Bublik1
Российский «Микрон» готов начать массовое производство чипов по 65-нм узлу, но только в 2028г
Почти на 25 лет позднее, чем это сделала Intel

В 2025 году TSMC приступит к производству чипов на основе 2-нм технологического процесса. Ожидается, что первыми доступ к технологии получит Apple, тогда как все остальные смогут опробовать новинку спустя год. С небольшим опозданием 2-нм узел освоит Samsung, тогда как все остальные отстали на несколько поколений. Китайские компании делают всё возможное, чтобы приблизиться к лидерам, но пока не способны на большой прорыв. Сегодня только местная SMIC освоила 7-нм нормы и планирует начать массовое производство на базе 5-нм узла к концу 2024 года. При этом единственным клиентом, который получит доступ к подобным технологическим нормам, останется Huawei. Все остальные будут использовать менее продвинутые технологии, а причина в санкциях со стороны США. Белый дом запретил поставлять в Китай оборудование для создания высокотехнологичных чипов, а разработка собственных аналогов идёт медленно. Стоит учитывать, что правительство Поднебесной щедро финансирует отечественный полупроводниковый сектор. Наиболее перспективные компании получают субсидии и возможность доступа к передовым технологиям, но даже это не гарантирует быстрого прорыва. Что же, российские производители также пытаются выйти из тени, но происходит это крайне медленно.

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Похоже, процесс освоения новых технологий замедлился после начала СВО, о чём пишут авторы «Коммерсанта». По данным журналистов, только в 2028 году состоится запуск массового производства, способного выпускать чипы по 65-нм нормам. Что любопытно, такое производство уже давно в стране есть, но мощности небольшие, а расширить выпуск в условиях санкций в сжатые сроки не удаётся. Для понимания происходящего нужно вспомнить, что Intel начала выпускать процессоры на базе 65-узла 20 лет назад, ну а к моменту запуска производства в России эта технология будет иметь историю длиной в четверть века. Источник, близкий к правительству России, рассказал «Коммерсанту», что запуск 65-нм производства является частью проекта по развитию отечественной микроэлектроники. Ключевое место отводится АО «Микрон», которое станет базой для запуска нового производства. Первые чипы по 65-нм нормам российская компания выпустила в далёком 2014 году, но с тех пор не продвинулась в освоении новых технологий. Большая часть продукции «Микрон» создаётся в рамках 180-нм и 90-нм узлов, об актуальности которых даже не стоит рассуждать. 

Известно, что проект серийного производства 65-нм чипов разрабатывался специалистами ГК «Элемент» (в состав которой входит «Микрон»). Представители Минпромторга сообщили, что 65-нм технологический процесс широко используется при производстве чипов для банковских и СИМ-карт, а также различных контроллеров для автоэлектроники и интернета вещей. Напомним, что «Микрон» уже достаточно давно строит планы по освоению высоких технологий. Так, в 2011 году были попытки наладить производство совместно с европейским контрактным производителем STMicroelectronics. Пока обе компании договаривались, грянул 2014 год с санкциями и целым рядом ограничений. Сотрудничество было заморожено, а после и отменено. Эксперты полагают, что для полного перехода на 65-нм нормы «Микрону» потребуется закупить оборудование, которого пока не научились делать в России. Также нужно освоить полный цикл выпуска 300-миллиметровых кремниевых пластин. 

Некоторые российские эксперты полагают, что даже 65-нм чипы могут найти применение в составе серверов и даже ноутбуков. Похоже, это будут аналоги старых Intel Core 2 Duo, которые не поддерживаются основными операционными системами и давно устарели. Ранее считалось, что к 2030 году российские компании смогут начать выпускать чипы по 14-нм техпроцессу, но учитывая поступающие новости, с реализацией запланированной программы возникнут трудности. Похоже, российские литографы если и будут готовы, то случится это не в этом десятилетии. Пока же «Микрон» требуется закупить сильно устаревшее оборудование, спрос на которое в мире высокий, поскольку Китайские полупроводниковые компании активно расширяются. 

#полупроводники #технологии #микрон
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