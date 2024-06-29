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Bublik1
В США определились со правилами, определяющим налоговые выплаты и права владельцев криптовалют
Эксперты не ожидают, что новые правила повлияют на стоимость криптовалют

За последние 10 лет в США было несколько попыток создать специальное законодательство в сфере криптовалют. Обычно чиновники приступали к работе в тот момент, когда цифровые активы резко шли вверх. Вот только длилось всё это недолго, поэтому каждый раз окончательного решения проблемы не было. В 2021 году была поставлена задача создать криптовалютное налоговое законодательство, но даже спустя 3 года решение не найдено. Представители различных государственных органов предлагали собственные инициативы, но все они полностью или частично не удовлетворяли участников рынка. Похоже, новые правила окончательно утверждены, а под удар попадут брокеры, занимающиеся торговлей на биржах.

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В пятницу 18 июня Министерство финансов США объявило о согласовании новых правил, обязывающих криптовалютных брокеров, включая биржи и платёжные системы, предоставлять Налоговой службе (IRS) информацию о продажах и обмене цифровых активов. Законодатели уверяют, что данные меры направлены на борьбу с уклонением от уплаты налогов среди владельцев криптовалют и являются частью двухпартийного Закона об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах от 2021 года, сумма которого составляет 1 триллион долларов. Ожидается, что новые правила принесут в бюджет дополнительные 28 миллиардов долларов в течение десяти лет. Правила вступят в силу со следующего года и будут применяться к сезону подачи налоговых деклараций 2026 года.

Участники рынка оказались недовольны финальными правками, поскольку при торговле криптовалютами будут применяться существующие требования для брокеров, занимающихся инвестированием в облигации, акции и другие финансовые инструменты. В окончательной версии были внесены изменения для снижения нагрузки на брокеров, а новые требования будут вводиться поэтапно. Правило также включает порог в 10 000 долларов для отчётности по транзакциям со стейблкоинами и любыми другими токенами. Таким образом, если гражданин США имеет на балансе сумму меньше указанной, то он может не подавать в налоговую никаких сведений. А вот если за прошедший год транзакции превышают 10 000 долларов, то нужно сообщить об этом и заплатить налоги. По мнению участников рынка, определение брокера слишком широкое, а новые требования нарушают конфиденциальность владельцев криптовалют. За последние несколько лет Казначейство рассмотрело более 44 000 комментариев и ожидает выпуска дополнительных правил для установления требований к налоговой отчётности для некастодиальных брокеров, включая децентрализованные криптобиржи.

В пресс-релизе Казначейства подчёркивается, что владельцы криптовалют всегда были обязаны платить налоги с продажи или обмена цифровых активов, и новое правило создаёт требования к отчётности, чтобы помочь налогоплательщикам подавать точные декларации и платить налоги в соответствии с законом. Новая форма налоговой отчётности (Форма 1099-DA) поможет налогоплательщикам определить налоговые обязательства и облегчит пользователям криптовалют расчёты прибыли. Брокерам необходимо будет отправлять эти формы как в IRS, так и владельцам цифровых активов для помощи в подготовке налогов. Сегодня налоговая США требует от владельцев цифровых активов сообщать обо всех транзакциях вне зависимости от того, была ли получена прибыли или нет. При этом владельцы должны самостоятельно производить расчёты, тогда как биржи и другие платформы для обмена и торговли не предоставляют IRS такую информацию.

Аналитики отмечают, что даже не самые оптимальные правила работы лучше, чем вообще ничего. Во многих странах сегодня наблюдается полный криптовалютный нигилизм. В РФ майнеры и трейдеры также должны платить налоги, но полноценного законодательства на этот счёт всё ещё нет. Когда дело доходит до суда, то приходится использовать самые различные пункты закона, поскольку единых правил пока не существует. Эксперты отмечают, что существуют цифровые платформы, позволяющие фиксировать все действия брокеров, а значит передавать отчётность в налоговую будет просто. Никаких потрясений на рынке не предвидится, поскольку закон не вводит агрессивных правил, а подача отчётности стартует ещё очень нескоро. 

#криптовалюты #криптовалюты сша
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