Контракт между NASA и SpaceX уже подписан

Не секрет, что в последние годы американская Boeing находится не в лучшем состоянии. Многочисленные проблемы с самолётами стали появляться всё чаще, а руководство не скрывает, что занималось преследованием сотрудников, которые готовы были раскрыть секреты во время судебных слушаний. Эксперты пишут о системном кризисе, но всё идёт к тому, что проблемы добрались и до космоса. Ранее Boeing получила от NASA $6 миллиардов, на которые построила космический корабль, способны доставлять на Международную космическую станцию (МКС) астронавтов. Компания не укладывалась в сроки, ну а несколько дней назад космический корабль Starliner не смог выполнить свою миссию. На борту МКС находится слишком много людей, но пока хороших решений нет. Проблемы у Starliner начались ещё на старте, когда инженеры обнаружили утечку гелия. На том момент утечка казалась незначительной, но после стыковки с МКС всё стало намного хуже.

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NASA не даёт разрешения и планирует провести ряд тестов. Когда Starliner сможет вернуть людей на планету, сказать сложно. Специалисты американского космического агентства опасаются, что во время полёта у корабля отключатся маневровые двигатели. Это значит, что люди зависнут между МКС и Землёй, а спасти их будет невозможно. Риски велики, ну а гелия в баках Starliner осталось всего на 70 часов. Пока миссия ещё возможна, но всё идёт к тому, что NASA попросит помощи у России. Есть мнение, что просьба уже была бы озвучена, но в Белом доме не готовы на подобные шаги, поскольку на кону президентская компания. Возможно, помощи попросят у Илона Маска, но пока на этот счёт нет никакой определённости. Каким бы ни было решение, его нужно искать как можно скорее, поскольку резервы МКС не бесконечны, а сама станция доживает последние годы. Ранее стало известно, что все заинтересованные стороны согласились продлить эксплуатацию станции до 2030 года. Долгое время было неясно, какой будет судьба МКС, но на днях в прессу попал новый контракт Илона Маска на сумму $843 миллиона. Согласно деталям сделки между SpaceX и NASA, миллиардер берёт на себя обязательства построить новый космический корабль.

На этот раз речь идёт о не совсем обычном аппарате, который должен пристыковаться к МКС, а после отбуксировать станцию с орбиты с последующим затоплением в океане. Детали сделки держатся в секрете, но журналисты раскопали немного подробностей. Прежде всего выяснилось, что принято решение затопить не только МКС, но и космический корабль Илона Маска. Безопасно отстыковать его не получится, а полное управление всей миссией на себя возьмут специалисты NASA. Корабль должен быть готов уже в 2028 году, после чего ещё два года уйдут на различные испытания. Скорее всего, SpaceX не будет начинать разработки с нуля, используя для этого проверенные технологии. Илон Маск пока комментарии на этот счёт не давал. Миссия затопления МКС – это не то, чем можно гордиться, даже если другого выбора у человечества нет. Ещё до того, как Международная космическая станция будет затоплена, на орбите может появиться несколько китайских модулей, в которых будут постоянно находиться люди. КНР уже доказал, что способен на такие шаги, ну а попытки колонизировать околоземную орбиту проводят и другие частные компании. Успехи последних пока символичны, тогда как NASA пока не планирует тратить деньги на постоянное присутствие человека в космосе.

Создание МКС стало возможным благодаря объединению усилий космических агентств США (NASA), России (Роскосмос), Европы (ESA), Японии (JAXA) и Канады (CSA). Станция была задумана как проект, который объединит технологии и знания разных стран для проведения научных исследований в условиях микрогравитации. На протяжении более двух десятилетий, МКС стала плацдармом для множества научных экспериментов, от биологических исследований до материаловедения. Жизнь на МКС не похожа на обычное существование на Земле. Экипаж станции состоит из шести человек, которые проводят на орбите от шести месяцев до года. Ежедневная работа состоит из научных экспериментов, технического обслуживания станции и физических упражнений, позволяющих поддерживать здоровье в условиях невесомости. Космонавты и астронавты испытывают отсутствие гравитации, что оказывает влияние на все аспекты их жизни, от сна до приёма пищи. Основной целью МКС является проведение научных исследований. На борту станции проводятся эксперименты, которые невозможно выполнить на Земле. Микрогравитация открывает уникальные возможности для изучения биологических процессов, разработки новых лекарств и материалов, а также исследования влияния космических условий на человеческий организм. Результаты этих исследований не только продвигают научные знания, но и имеют практическое применение на Земле. МКС состоит из нескольких модулей, каждый из которых выполняет свою функцию. Американский сегмент станции включает в себя лабораторные модули, жилые помещения и солнечные батареи, обеспечивающие энергией всю станцию. Российский сегмент содержит модули, ответственные за управление станцией и проведение научных экспериментов. Европейский, японский и канадский модули добавляют дополнительные возможности для научных исследований и технического обслуживания.