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Bublik1
Эксперты рассказали, как можно спасти свой смартфон, если он упал в воду
100% шансов нет, поскольку многое зависит от вашей удачи и первых действий

В интернете описывается масса случаев чудесного спасения смартфонов и других гаджетов, упавших из окна высотки или даже самолёта. Кто-то находит мобильные телефоны в куче мусора, тогда как другие обнаруживают их на дне реки или песчаном пляже. Что примечательно, все эти истории сосредоточены вокруг двух брендов: Apple и Samung. Возникает ощущение, что только эти компании умеют делать действительно качественные аппараты, способные пережить падение с самолёта, а после пролежать несколько месяцев на дне озера. Скорее всего, всё это умелые манипуляции со стороны маркетологов. Популярные блогеры неоднократно доказывали, что смартфоны Apple и Samung не являются самыми живучими, что не мешает производителям вводить потенциальных покупателей в заблуждение. Если вы сомневаетесь, и у вас есть на руках яблочный телефон последних моделей, снимите с него чехол и пробуйте уронить на обычный пол. Скорее всего, треснет не только стекло на экране, но и тыльная сторона, после чего придётся тратить немалые деньги не ремонт. Но мы отвлеклись от темы нашего материала. 

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Многие дорогие смартфоны созданы с выполнением самых различных условий стандарта влаго и пыле защищённости. В данном случае наиболее предпочтительным является IP67, вот только многие производители забывают указать, что модные гаджеты далеки от требований сертификации. Например, реклама может рассказывать о возможности использования аппарата в самых сложных условиях, но в реальности он будет поддерживать только стандарт IP53. Это значит, что смартфон не боится пыли, а вот с водой шутки плохи. Вы можете достать свой телефон во время дождя, не переживая о его безопасности, но ронять гаджет в лужу строго не рекомендуется. Есть масса нюансов, а порой производитель и вовсе умалчивает, по какому стандарту создана новинка. Если вы не хотите проблем, то лучше водные процедуры полностью исключить. И всё же, если вода каким-то чудесным образом попала внутрь вашего телефона, то нужно попытаться прийти на помощь своему гаджету как можно скорее. Эксперты отмечают, что летом случаев выхода смартфонов из строя из-за попадания воды намного больше. Люды пытаются охладиться при помощи фонтанов и близлежащих водоёмов. Особенно туго приходится аппаратам, чьи владельцы находятся под действием алкогольных напитков. Как бы там ни было, но иногда своевременная помощь позволяет сэкономить довольно внушительную сумму денег. 

Эксперты пишут, что дорога каждая секунда, а промедление может иметь фатальные последствия. Первым делом нужно извлечь телефон из жидкости и как можно скорее выключить. Многие аппараты при контакте с влагой выключаются самостоятельно, а современные микросхемы дают высокие шансы на выживаемость электронным компонентам. Важно учитывать, что смартфон нельзя сразу же пытаться включить. Внутри может быть вода, ну а замыкание контактов просто спалит плату и другие компоненты. Правильнее будет вытереть аппарат и попытаться извлечь батарею. Увы, но большая часть современных гаджетов имеет встроенный аккумулятор, поэтому такой совет не годится для массового пользователя. Ещё дин компонент, который рекомендуется извлечь как можно скорее – это SIM-карта и карта памяти. Раньше сделать это можно было относительно просто, но сегодня вам понадобиться специальный инструмент, заменить который может простая скрепка. Чаще всего ничего подобного в руках не будет, поэтому подключайте фантазию. Использовать тонкие ветки и спички не рекомендуется, поскольку они могут застрять внутри, после чего вам точно понадобиться обращаться к специалисту. 

Не стоит слушать блогеров, которые советуют просушить смартфон при помощи фена. Такая практика для платы будет губительной и может спалить внутренние компоненты дорогостоящего гаджета. Если ремонтная мастерская находится недалеко, то без лишних слов несите утопленника специалисту. Мастер разберёт ваш аппарат и просушит все компоненты. Если добраться до сервиса нет никакой возможности, то остаётся только ждать. Не вешайте свой телефон на солнце, ведь постоянная высокая температура не менее вредна, чем фен. Оптимальным выбором будет обычная комната, содержание влаги в которой не превышает стандартных значений. Просто оставьте свой аппарат до следующего утра. Не повредит лёгкое встряхивание. Иногда влага может проникнуть достаточно глубоко, но усердствовать в данном вопросе эксперты всё же не советуют. Если вы вытащили смартфон из воды за несколько секунд, а после быстро убрали SIM-карту и карту памяти, то шансы на успешное включение остаются высокими. Ничего не поделать, но очень часто помочь вашему аппарату могут только специалисты. Бывает, что достаточно несколько секунд контакта с водой, чтобы все платы сгорели окончательно. И всё же, многое зависит от вас, ведь если следовать советам, то хотя бы части ошибок можно избежать.

#смартфоны #рекомендации #полезное
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Tarment
13:19
Иди отсюда долбоёб, сними и выложи качество лучше
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
Nvidia&Intel Hater
13:18
У тебя там качество такое что как будто насрали на монитор.Ультра епть.не позорился хоть бы
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
Шава на Коммунистической
13:16
В принципе, любой ноут игровой. Открываешь на нём сайт с голыми тётеньками (или дяденьками, зверушками по желанию), достаешь свой джойстик и начинаешь играть.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Lan Di
13:16
Наверное просто это и так всё знают
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
ExtenZ
13:16
Плач Ярославны, жалуйтесь Жилетке Хуангу и Лизке Су за что убили игропром майнингом
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
]+[
13:15
Ты про тех отщепенцев, которые на Украине обосновались? Так они так же, как и ты только балаболить умеют, да подсирать из-за угла. )
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Nvidia&Intel Hater
13:14
О...Неожиданно.Защекан IrnWlf решил сделать не только камингаут но и высер наваять
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
Александр
13:11
В принципе да, хотя вот тут вроде как внутренние тесты Nvidea есть GTX 380: https: //nvworld.ru/news/new-1090/ Но видно не срослось
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Chihonya
13:11
затычки, у меня на работе такой, правда давно без видла на встройке пашет
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Вячеслав Крицков
13:10
И зачем такой горячий проц ,если можно взять 7 7800 х 3 d и пользоваться без проблем ... Без всяких высоких тдп ,т есть температур и нагрузок на материнку ...
AMD вдвое повысила TDP Ryzen 7 9700X, чтобы обогнать Ryzen 7 7800X3D и оправдать высокую стоимость
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