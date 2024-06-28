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Bublik1
Байден против Трампа – чем закончились самые главные дебаты оппонентов в прямом эфире
По опросам в интернете, убедительную победу одержал Трамп

Вчера завершились дебаты между Трампом и Байденом. Ещё никогда в истории США бывший и действующий президенты не сходились в прямом эфире, а аналитики полагали, что результаты дискуссии окажут непосредственное влияние на выборы. Ходят слухи, что команда Байдена планирует в начале осени представить другого кандидата, но пока ничего конкретного на эту тему журналисты не пишут. Равных Трампу фигур у Демократов нет, но это далеко не все проблемы правящей партии. По итогам дебатов был проведён опрос случайных зрителей через интернет, итоги которого вызвали у Республиканцев настоящую эйфорию. Как оказалось, только 23% смотрящих прямой эфир считают, что победил Байден, тогда как 65% ставят на Трампа. Есть и неопределившиеся, но в данном случае это уже не так важно, ведь победа бывшего президента очевидна. В сети есть видео с камеры со сцены, не попавшее в эфир. После завершения программы Трамп своим ходом покидает трибуну, ну а Байден долго топчется на месте, после чего к нему подходит помощница и помогает спуститься. Происходит это медленно, а камера захватывает всего несколько секунд. 

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Дебаты проходили в обстановке напряжённости, Байден выбрал право говорить первым, тогда как Трамп смог подвести итоги встречи. Зрителей в студии не было, поскольку шум из зала может отвлекать кандидатов в президенты. Что любопытно, на этот раз сонный Джо выглядел вполне сносно. В СМИ пишут, что Байден целую неделю не выходил на публику. Всё это время он провёл в своей резиденции, где целая армия врачей готовила его к встрече. Что же, учитывая тот факт, что действующий президент смог отстоять 2 часа, то всё не так уж плохо. Несколько раз Байден запнулся, а также немного потерял ход мыслей, но в целом это не помешало ему чётко выражать свою позицию и даже пытаться переходить в атаку на оппонента. Видео с дебатами доступно в сети, ну а мы предлагаем вам короткие итоги встречи. Аналитики полагают, что оба кандидата не использовали весь спектр возможностей. Скорее всего, козыри было решено приберечь на осень, когда выборочная компания достигнет апогея. Трамп заявил, что его оппонент является худшим президентом в истории, тогда как Байден уверял, что на самом деле всё с точностью до наоборот. Находящаяся под контролем Белого дома пресса разразилась в сторону Трампа громогласными обвинениями, но всё это уже не работает, ведь рядовые зрители видят происходящее на сцене. 

Оба кандидата уверены, что Украины не способна победить, а также считают, что озвученный В. Путиным мирный план полностью неприемлем. Пожалуй, это единственная тема, мнение на которую у оппонентов сходится. Байден заявил, что нужно продолжать помогать Украине оружием, ну а Трамп считает, что при нём Москва и вовсе бы не решилась на СВО. Бывший президент снова намекнул на некий план, согласно которому конфликт удастся завершить за несколько дней, но не стал разглашать подробностей. Похоже, Трамп ещё пока сам не придумал, как это сделать. Важной темой дебатов стал конфликт в секторе Газа. По словам бывшего президента, он бы не допустил усиления ХАМАС, тогда как Байден слаб и не препятствовал накоплению силы со стороны Ирана. А вот отвечать на тему того, поддерживает ли он создание государства Палестины, Трамп не стал. Судя по всему, кандидат от Республиканской партии по этому вопросу более агрессивен, чем его оппонент. Трамп назвал Байден «слабым палестинцем», ну а Байден и вовсе считает своего конкурента глупцом. Аналитики пишут, что действующий лидер слишком поздно перешёл в атаку. Так, он только на 43 минуте назвал Трампа преступником, приводя пример штурма Капитолия в 2021 году. Продолжать давить на оппонента президент не стал, переключившись на другие темы. 

Каждый из кандидатов пытался представить зрителям свои лучшие стороны, поэтому часто на экране звучали откровенно лживые заявления. Например, Трамп считает, что при нём экономика была самой сильной в истории, тогда как Байден считает, что именно сегодня США сильны в финансовом плане, как никогда ранее. Учитывая тот факт, что недавно суверенный долг перевалил за 35 триллионов, то подобные заявления вызывают только лёгкое недоумение. Бывший президент напомнил зрителям о проблеме миграции и огромном количестве бездомных в городах. Именно эта тема волнует огромное количество рядовых американцев, ну а сказать ничего путного Байден просто не смог. По мнению Трампа, пока Джо ведёт дебаты, стана прямо сейчас находится на пороге разрушения, а вообще это был единственный раз, когда оппоненты обратились друг к другу по имени. Чаще всего они указывали пальцем, или кивали головой. Не обошлось без вопроса физической формы. Байден напомнил зрителям, что Трамп всего на 3 года младше, а сам он бодр и свеж. Судя по опросам, избиратели не согласны с подобным утверждением. В какой-то момент кандидаты даже поспорили о том, кто из них лучше играет в гольф, но в целом к этому моменту усталость действующего лидера была сильно заметна. 

Тема Китая всплыла лишь раз. По словам Трампа, Си Цзиньпин не уважает Байдена, а слабость Америки способна спровоцировать Третью мировую. Действующий кандидат напомнил зрителям, что прошёл все необходимые интеллектуальные тесты, но к концу эфира он выглядел сильно измотанным. Аналитики констатируют, что во время эфира не случилось не только нокаута, но и даже нокдауна. Кандидаты разошлись по лагерям и готовятся к противостоянию. Будут ли Демократы менять свой выбор, пока сказать сложно. Учитывая, что многие ожидали худшего, Байден выглядел вполне неплохо. Неплохо для человека, но не для лидера государства. Многие эксперты считают, что деменция Байдена прогрессирует. Мощными препаратами проблему пока удаётся купировать, но впереди полный президентский срок. Не исключено, что Байден столько просто не протянет, хотя большая часть американцев явно недовольна кандидатами и считает, что США нужна новая кровь. 

#политика #байден #трамп #байден против трампа #выборы президента в сша
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