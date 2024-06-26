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Bublik1
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
В ходе исследования удалось выяснить, что люди тратят намного больше денег, если производят оплату при помощи цифровых платежей.

Несмотря на то, что представители разных народностей развивались обособленно друг от друга, большая часть населения нашей планеты додумалась использовать деньги в расчётах. Первоначально для этой цели применяли редкие ракушки, а после овладения инструментами чеканки люди перешли к выпуску валюты из различных металлов. Последние 3000 лет ничего значительного в финансовом плане не происходило, если не считать повышение качества, появление подделок и более активное использование бумажных денег. По мнению аналитиков, уже через 10 лет наш мир изменится до неузнаваемости, поскольку власти большей части развитых стран стремительно отказываются от осязаемых денежных средств. Электронные платежи становятся всё более популярными, а простота оплаты позволяет повысить безопасность путешественников. Сегодня человеку нужен только смартфон и интернет, а в будущем появится и другие способы оплаты. 

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По мнению исследователей, цифровизация финансов обладает массой позитивных черт. К примеру, повышается прозрачность платежей. Учитывая тот факт, что значительную часть финансовых потоков контролируется из Вашингтона, то для России всё это представляет трудности в обходе санкций. И всё же, снижение количества банкнот и монет в обороте оказывает влияние на каждого человека, который имеет доступ к цифровым платежам. Новое исследование показало, что безналичная оплата заставляет нас тратить больше, чем при использовании наличных. Команда из Университета Аделаиды и Мельбурнского университета в Австралии провела анализ 71 ранее опубликованного исследования, изучив потребительские привычки в 17 разных странах. Результаты показали, что использование телефона или карты для оплаты делает нас менее строгими в соблюдении бюджета по сравнению с наличными деньгами. Выяснилось, что как только человек берёт в руки банкноту с тем или иным номиналом, то он начинает пытаться экономить. А вот с цифровыми деньгами такая логика не работает. Нам кажется, что мы ничего не отдаём, а в результате аппетиты потребителей растут ускоренными темпами.

Учёные пришли к выводу, что наиболее простым способом контроля за личными финансами станет отказ от оплаты за товары повседневного спроса с помощью кредитных карт и смартфонов. Нужно носить с собой наличные, ведь расстаться с несколькими банкнотами для психики человека гораздо сложнее, чем поднести карту к терминалу. Учёные из Университета Аделаиды описывают следующий механизм: при использовании наличных люди физически пересчитывают и передают деньги кассиру, что делает процесс расхода средств более заметным. Когда физически ничего не передаётся, люди теряют счёт своим расходам. Особенно стоит обращать внимание на покупки с помощью кредитной карты. В данном случае легко уйти в минус, ну а после придётся экономить, ведь возвращать деньги всё равно придётся. Исследование доказало, что разница в расходах при использовании наличных вместо цифровой оплаты будет заметной, а особенно это актуально при покупке статусных предметов. За наличные люди далеко не всегда решаются на приобретение дорогих ювелирных украшений, предметов одежды и других аксессуаров, тогда как оплата при помощи смартфона вызывает минимум эмоций и происходит очень быстро. Покупатели не думают, когда не пересчитывают деньги, а значит не успевают понять, нужно ли вообще брать тот или иной товар.

Хотя эту связь уже отмечали ранее, никогда она не изучалась в стольких различных экспериментах и взаимодействиях. Интересно, что пожертвования и чаевые не различались по объёму при оплате наличными и безналичными способами. Также исследователи обнаружили связь между более позитивными экономическими условиями и увеличением эффекта безналичных расчётов, хотя со временем этот эффект немного снизился. Инфляция, согласно собранным данным, не повлияла на различия в тратах при использовании наличных и безналичных методов оплаты. Эффект безналичных платежей со временем ослабевал, что свидетельствует о том, что по мере распространения этих методов они оказывают меньшее влияние на поведение потребителей. Этот эффект привыкания будет усиливаться по мере перехода мира к безналичным расчётам и окончательного отказа от банкнот и монет. В будущем исследователи планируют изучить, как различные типы безналичных платежей, такие как кредитные карты и мобильные платежи через Google Pay или Apple Pay, влияют на траты. Они также намерены исследовать влияние новых платёжных технологий, таких как криптовалюты и сервисы по типу покупай сейчас, плати позже.

#интересное #деньги
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