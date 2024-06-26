Студии достигли соглашения с профсоюзом актёров

Не так давно представители OpenAI заявили, что уже совсем скоро появится новая версия популярного ИИ ChatGPT, которая окажется на порядок умнее всех предыдущих. Руководители компании уверяют, что мир ждёт настоящая революция, ведь ИИ сможет не только обрабатывать информацию, но и понимать любой текст. Таким образом умный алгоритм сможет адекватно оценивать существующие фейки и перестанет вводить людей в заблуждение. Представители OpenAI пишут, что речь идёт о большой проблеме, ведь ChatGPT склонен генерировать нереалистичный контент. Текущая версия не способна отличить реальность от вымысла, поэтому может генерировать контент, который основан на выдуманных исторических фактах. Многие пользователи не готовы вдаваться в подробности, ну а если так пойдёт дальше, то ложных исторических фактов станет больше, чем реальных. По мнению экспертов, потребуются консолидированные усилия международного сообщества, но сегодня ни о чём подобном говорить не приходится. Наше общество разобщено, а действия политиков провоцируют конфликты по всему миру.

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А между тем не только эксперты, но и многие общественные деятели и известные люди называют ИИ крайне опасным. Илон Маск считает, что шансы восстания роботов достигают 20%, поэтому миллиардер решил создать алгоритм, который никогда не навредит человечеству. Популярность нейросетей растёт, а очень часто ИИ генерирует контент, который трудно отличить от нарисованного или написанного человеком. Звучат предложения о необходимости маркировки контента, созданного ИИ, но пока идут дебаты, интернет наполняется огромным количеством данных, найти владельца которых не представляется возможным. В какой-то момент всё это дошло до кинематографа, ведь владельцы крупных студий осознали, что могут зарабатывать огромные деньги. Если научить умный алгоритм играть роль человека, то можно сэкономить миллионы долларов. Только один Роберт Дауни младший получил несколько сотен миллионов долларов за два финальных фильма «Мстителей», ну а подобных примеров множество. Уже сегодня компьютеры позволяют брать на роли начинающих актёров, а после менять их лица на известных голливудских звёзд. В 2023 году десятки тысяч актёров вышли на акции протеста, пытаясь добиться от боссов Голливуда справедливости. Похоже, сторонам всё же удалось достичь консенсуса.

Как стало известно, Международный альянс работников театральной сцены (IATSE), представляющий различные голливудские группы, объявил о достижении предварительного трёхлетнего соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). В ближайшее время представители IATSE должны ратифицировать сделку, после чего условия соглашения вступят в силу. Никаких сюрпризов не ожидается, поскольку детали сделки ранее были утверждены как руководителями IATSE, так и рядовыми членами профсоюза. Крупные голливудские студии нехотя пошли на уступки, называя забастовку 2023 года неправомерной. Боссы Disney уверяли, что все члены съёмочных групп получают достаточно, а давление на студии приводит к огромным финансовым потерям. По данным экспертов, потери действительно значительные. Студиям пришлось заморозить или отменить создание фильмов и анимационных проектов, фиксируя чистый убыток несколько месяцев подряд. Несмотря на нежелание идти на уступки боссы Голливуда сдались, что называется ключевой победой IATSE.

Условия соглашения предусматривают повышение зарплат на 7% в 2024 году. В 2025 заработная плата увеличится ещё на 4%, а после в 2026 – на 3.5%. Особенно важен пункт об использовании умных алгоритмов. Теперь студии не имеют право оказывать давление на актёров или других членов съёмочной группы с целью принуждения использования голоса или лица для создания цифрового образа. Все действующие контракты пересмотрят, добавив туда пункт страхования от ИИ. Напомним, среди членов AMPTP значатся такие гиганты, как Disney и Netflix, ну а ранее было заключено соглашение между профсоюзом актеров SAG-AFTRA и другими голливудскими студиями. Согласно контракту, члены съёмочных групп получат доплату в размере 1 миллиарда долларов, которая будет постепенно начисляться в течение трёх лет. Всем членам съёмочной группы гарантирована защита от цифровых подделок, а студия запрещается прибегать к услугам ИИ без разрешения того или иного актёра.