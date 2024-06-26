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Bublik1
У Франции могут возникнуть проблемы с выплатами по госдолгу после поражения партии Макрона
Более 50% облигаций находятся в руках иностранных инвесторов, которые могут приступить к распродаже, если результаты выборов покажутся им негативными.

Французские аналитики называют предстоящие выборы в парламент полной катастрофой. Макрон потеряет большинство голосов и останется не у дел. С тонущей лодки активно бегут соратники президента, ну а политическая обстановка оказывает негативный эффект на экономику. Решения Макрона уже привели к значительным потрясениям на французском рынке облигаций, который считается крупнейшим в еврозоне. Усиление позиций крайне правых и левых партий в опросах общественного мнения усилило опасения финансовых аналитиков, а сегодня под вопросом стоит выполнение социальных обязательств. В июне премия за риски по французским облигациям превысила уровень немецких бондов, чего не наблюдалось с 2012 года, во время долгового кризиса еврозоны. Инвесторы с тревогой ожидают итогов выборов, которые состоятся в два раунда и пройдут 30 июня и 7 июля. Мощнейшее давление оказывается и на государственный долг, где ситуация оказалась ещё более плачевной, чем считалось ранее. 

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Как выяснилось, иностранные инвесторы владеют около 50% французского государственного долга, что значительно выше, чем в других странах. К примеру, в Италии показатель равен 28%, в США – 30%, в Испании – 40% а в Германии – 45%. Напомним, госдолг Франции превышает 3 триллиона долларов, что составляет больше 100% ВВП страны. Аналитики полагают, что сложившаяся ситуация оказывает на бюджет дополнительное давление, поскольку иностранные инвесторы известны своей волатильностью и могут быстро уйти с рынка при возникновении проблем. Это может усложнить Франции погашение долговых обязательств, что скажется на общей платёжеспособности страны. Стоимость французских займов выросла после объявления выборов Макроном. Спустя неделю положение стабилизировалось, но премия по сравнению с немецкими бондами осталась выше на 20 базисных пунктов. Это связано с озвученными планами расхода бюджетных денег, озвученными правым Национальным объединением Марин Ле Пен и представителями левого альянса. С середины 2022 года, когда ЕЦБ начал повышать процентные ставки, иностранные небанковские инвесторы стали крупнейшими покупателями французских облигаций. Хедж-фонды, делающие ставки на колебания цен, составляют более 50% объёмов торгов французскими облигациями на платформе Tradeweb.

Японские инвесторы, традиционно крупные покупатели иностранных облигаций, также уделяют большое внимание Франции. В 2017 году, перед выборами, на которых Ле Пен проиграла Макрону, японские инвесторы продали французских облигаций на рекордные 26 миллиардов евро. На прошлой неделе банк Norinchukin Bank заявил о планах продать облигации США и Европы на сумму 10 триллионов иен, что может повлиять на французский рынок. Французские банки владеют лишь 7.7% долга страны, что ниже, чем в 2014 году (9.8%), после чего ЕЦБ начал скупать государственный долг стран еврозоны. Важно отметить, что внутренний долг всё ещё ниже собственных активов, что может побудить французские банки покупать больше облигаций, снижая риски очередного долгового кризиса. Акции крупнейших французских банков BNPP, SocGen и Credit Agricole упали на 9-14% с момента объявления выборов Макроном. Согласно оценкам BofA, банки еврозоны могли бы купить дополнительно 616 миллиардов евро французского долга, чтобы вернуть свои инвестиции на уровень до 2015 года. Французские страховые компании также уменьшили вложения в государственный долг, но внутренние инвесторы могут увеличить вложения в облигации, если итоги выборов удовлетворят запросы финансовых кругов. 

Что любопытно, по мере приближения выборов, меняется и риторика Макрона. Ещё недавно президент громко заявлял о планах отправить французскую армию в Украину, но сегодня уверяет, что ничего подобного в ближайшее время не случится. Момент упущен, поскольку партия Макрона избирателям больше не интересна. Аналитики полагают, что все или большая часть действующих лидеров Европы будет заменена новыми силами, выступающими против противостояния с Россией. Политики будут придерживаться более прагматичных целей и перестанут снабжать Зеленского оружием и деньгами. Нечто подобное случится и в Британии, где Консерваторы могут не войти в состав нового правительства. Такого ещё никогда не происходило, ведь противоречия между Тори и Вигами всегда определяли внешнюю и внутреннюю политику страны. Судя по всему, европейские элиты не осознают, что мир изменился, а люди больше не готовы участвовать в бесконечных войнах, наполняя карманы состоятельных граждан. Во Франции миграционная проблема стоит не так остро, как в Англии, куда каждый год въезжает 700 тысяч беженцев. Экономика такого давления не выдерживает, ну а население видит последствия особенностей политики действующих властей и хочет перемен. Именно поэтому Макрон, Сунак и многие другие уже совсем скоро не будут определять лицо современной Европы. 

#экономика #франция #макрон
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