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Bublik1
Volkswagen инвестирует $5 млрд в американскую Rivian, которая так и не смогла повторить успех Tesla
Rivian - это компания банкрот, которая получает убыток в размере 40 000 долларов от каждого реализованного электрокара

Долгое время никто не верил, что Tesla может добиться успеха и начать продавать больше 1 миллиона автомобилей в год. В настоящее время Илон Маск сталкивается со значительными проблемами. Требуется расширение производства, а конкуренция со стороны китайских компаний замедляет продажи в целом ряде регионов. Сегодня положение Tesla кажется стабильным, чего не скажешь о многочисленных стартапах, которые появились 5-7 лет назад в США. Инвесторы щедро вливали деньги в весьма сомнительные проекты, но не имеющие перспектив компании быстро разорились, оставив после себя дурное послевкусие. Как оказалось, на дно ушли не все, ведь американская Rivian продолжает бороться за место под солнцем. Компания не укладывается в ранее озвученные рамки, но ситуация такова, что в настоящее время уничтожать бизнес производителя электрических внедорожников никому не выгодно. Похоже, следующие 5 лет Rivian продолжит тратить больше, чем зарабатывает, поскольку совсем недавно Volkswagen Group сообщила о значительной инвестиции в адрес американской компании.

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Сообщается, что руководство немецкого концерна намерено создать совместное предприятие, выделяя под эти цели 5 миллиардов долларов. В пресс-релизе сказано, что новое подразделение позволит обеим компаниям получить доступ к единой архитектуре, что позитивно скажется на скорости выхода и технических характеристиках новых электрокаров. Планируется не только создать единую платформу, но и общее программное обеспечение, которое улучшит интеграцию между компаниями. Ещё утром 24 июня капитализация Rivian не превышала 6 миллиардов долларов, тогда как после публикации совместного заявления ценные бумаги подорожали в 2 раза. Сегодня капитализация американской компании приблизилась к 12 миллиардам долларов, а аналитики ожидают дальнейшего роста. Эксперты полагают, что инвестиции со стороны Volkswagen обеспечат Rivian необходимые средства для разработки новых моделей. Это менее дорогие внедорожники R2, которые должны выйти в начале 2026 года, а также кроссоверы R3. Актуальная линейка небольшая, но электрокары слишком дорогие и не претендуют на массовый сегмент. За счёт выпуска моделей до 40 тысяч долларов удастся привлечь внимание широкого круга автолюбителей, проявляющих интерес к автомобилям с электрическим приводом. 

Совместное предприятие также позволит Rivian сократить операционные расходы и увеличить объёмы поставок. Получать чипы и другие электронные компоненты будет гораздо проще, поскольку всё это обеспечит внутренняя логистика немецкой корпорации. Генеральный директор Rivian заявил, что сотрудничество принесёт обеим компаниям финансовую выгоду, указывая на высокий потенциал внедорожников R1S и пикапов R1T. Компания предоставит совместному предприятию лицензию на свою интеллектуальную собственность, и R2 станет первым автомобилем, использующим единое программное обеспечение. Со временем все автомобили Volkswagen Group перейдут на более совершенно ПО, а это значит, что программная часть Audi, Porsche, Lamborghini и Bentley изменится до неузнаваемости. На первый взгляд сотрудничество между компаниями кажется выгодным только американцам, но на самом деле это не так. Volkswagen уже несколько лет пытается решить проблему нового ПО. Ранее занимавшим пост генерального директора концерна Герберте Диссе создал подразделение VW Cariad, но так и не смог добиться того, что бы инженеры завершили работу. Бюджет на разработку ПО уже превысил все разумные пределы, а осенью 2022 Диссе лишился своего поста. 

В рамках сделки Volkswagen немедленно инвестирует 1 миллиард долларов в Rivian через конвертируемые облигации и выплатит ещё 1 миллиард при создании совместного предприятия в четвёртом квартале 2024 года. Дополнительные 2 миллиарда будут инвестированы в акции Rivian поэтапно до 2026 года, при условии достижения компанией определённых успехов. Кроме того, Volkswagen предоставит кредит размером 1 миллиард долларов в 2026 году. Как уже было сказано выше, Rivian находится в шаге от банкротства, поскольку не способна наладить эффективное производство. В настоящее время каждый проданный автомобиль генерирует 40 000 долларов чистых убытков, ну а дальше так продолжаться не может. Компания пытается сократить расходы и пересматривает контракты с поставщиками, но пока не придумала ничего лучше, чем взять денег у более спешного конкурента. Финансовое положение Rivian стабильно улучшается благодаря этой сделке. В первом квартале денежные средства и краткосрочные инвестиции сократились на 1.5 миллиарда и составили менее 8 миллиардов долларов. Проблема в том, что все эти средства производителей быстро прожигает, а ещё недавно компания стоила меньше, чем получала прямых инвестиций. Получив 1 миллиард долларов удастся быстро запустить производство внедорожников R2. 

Напомним, не так давно Volkswagen озвучила планы по запуску 25 моделей электромобилей в Северной Америке к 2030 году. Аналитики отмечают замедление роста в этом сегменте, а акции Volkswagen подешевели на 3%. Партнёрство с Rivian также предоставляет Volkswagen дополнительные возможности в сегментах больших внедорожников и пикапов, где немецкий автопроизводитель никогда не был крупным игроком. Программное обеспечение Rivian будет использоваться и для внедорожных электромобилей Scout, которые Volkswagen планирует выпускать в Южной Каролине с конца 2026 года. Volkswagen продолжает сталкиваться с проблемами в разработке программного обеспечения, что задерживает выход новых моделей, таких как Porsche e-Macan и Audi Q6 e-tron. Представители концерна заявляют, что подразделение Cariad будет играть ключевую роль в разработке и расширении масштабов программного обеспечения для всех брендов группы.

#автомобили #транспорт #volkswagen #rivian
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