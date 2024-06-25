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Bublik1
Германия стремительно превращается в страну банкрота на фоне отказа от российских энергоносителей
За первые 5 месяцев 2024 года разорилось 11 тысяч компаний, а 130 тысяч человек оказались на улице

На днях Евросоюз ввёл против России 14 пакет санкций. За более чем два года с начала СВО чиновники уже израсходовали скудные запасы воображения, включив в список популярных российских певцов. Например, Шамана или Полину Гагарину. Со стороны такие действия кажутся странными, но европейские демократы действительно верят в то, что свободный мир работает именно так. Сегодня Европа не способна на диалог, используя язык угроз, санкций и различных ограничений. Главный удар должен был прийтись по российской экономике, но результат оказался неожиданным для европейских политиков. Целый ряд спорных решений осложнили доступ к дешёвым ресурсам, что привело к росту себестоимости продукции широкого спектра. 

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За последние несколько лет резко подорожало электричество, что сделало выпуск продукции нерентабельной. Европейские политики пытаются использовать протекционистские меры, устраняя китайских конкурентов при помощи таможенных механизмов, но такая тактика имеет обратный эффект и ударит по поставщикам мяса и другой продукции в ЕС. В рамках 14-го пакета санкций были введены меры относительно российского СПГ, вот только решение должно вступить в силу через 9 месяцев. Пока же Европа намерена извлечь максимальную пользу, заполнив хранилища до начала отопительного сезона. Вот только два года назад туда закачивался трубный газ, а сегодня идёт СПГ, стоимость которого намного выше. Эксперты отмечают, что Евросоюз обладает значительным запасом прочности, а особенно это касается Германии, многие десятилетия выступающей в качестве драйвера европейской экономики. Похоже, налаженный механизм больше не работает, о чём говорит целый ряд неприятных фактов. 

Сообщается, что за первые 5 месяцев 2024 года в ФРГ банкротами себя объявили 11 тысяч компаний. Это настоящий антирекорд, ставший возможным благодаря эффективной политике действующего канцлера и «светофорной» коалиции. Сегодня Шольца больше интересует помощь Украине и следование в фарватере США, тогда как многие политики и вовсе забыли, для чего они оказались на своих местах. Главной темой для обсуждения остаётся Россия, тогда как времени на решение накопившихся проблем почти не остаётся. Проблема с банкротствами стала оказывать негативное влияние на экономику уже в 2023, но на первые 5 месяцев текущего года количество обратившихся за помощью к властям стало на 30% больше. Согласно данным немецкой прессы. 11 тысяч компаний имели на балансе 133 тысяч работников, ну а вся эта масса людей оказалась на улице. Многие обратятся в центры занятости, где потребуют переобучения и социального пособия. Согласно немецким законам, государство должно не только выплачивать пособие, но и взять на себя оплату за аренду квартиры, если уволенный человек не может найти работу согласно своей специальности. 

Ещё несколько лет назад безработных в Германии было не очень много (если не считать беженцев), но массовые банкротства снижают налоговые поступления в бюджет. В 2023 по большей части разорялись небольшие предприниматели, ну а в 2024 пришло время для среднего бизнеса. Местные эксперты уверяют, что происходящее удастся остановить до конца 2024 года, но пока в подобные заявления верится с большим трудом. Энергоносители и не думают дешеветь, тогда как рано или поздно 14-й пакет санкций вступит в силу. Если европейские чиновники не введут дополнительных списков с исключениями (как это уже было раньше), то Германия фактически запретит себе покупать российский СПГ. Газ из России дешевле американского, ну а сегодня даже без этого в ФРГ масса проблем. Следующая волна разорений может оказаться ещё выше, поскольку страна медленно теряет жировую прослойку. Накопления рядовых бюргеров снижаются. Какое-то время бизнес мог работать в убыток, но особенно всё плохо в небольших городах. Население там вымирает, стараясь перебраться в более крупные города, где всё ещё есть работа. В итоге исконно немецкие небольшие населённые пункты заселяют беженцы, а из местных остаются только старики. Если власти Германии и других стран ЕС не остановятся, то последствия будут катастрофическими. Мигранты продолжают прибывать, а на одних только украинцев было потрачено больше 50 миллиардов евро. 

#санкции #экономика #германия
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