В 2023 году российские бренды реализовали продукции на 8.4 миллиарда рублей.

Если вы изучите все производственные этапы смартфонов Apple, то сможете выяснить, что сборка осуществляется в Китае или в ряде других азиатских стран, процессоры выпускаются на Тайване, тогда как запчасти закупаются по всему миру. Материалы для всего этого добываются на шахтах Африки с использованием труда женщин и несовершеннолетних, ну а в итоге iPhone считается исключительно американским продуктом. Жителям США и в головы не приходит сомневаться в принадлежности смартфона к собственным достижениям, хотя в реальности инженеры яблочной компании занимаются исключительно проектированием и обеспечивают логистику. А вот в России проблема самосознания стоит остро и заметна даже на нашем сайте. Когда речь заходит о ноутбуках отечественного производства, тут же появляются люди, указывающие на наличие там китайских комплектующих. В данном случае уже не важно, считаете ли вы смартфоны, выпущенные в Китае по проектам российских инженеров отечественной продукцией, ведь караван движется вперёд, а погонщики набирают темпы.

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По данным Forbes особенно интересен рост популярности отечественных ноутбуков. В данном сегменте появились новые лица, а изменения заметны невооружённым взглядом. Если в первой половине 2023 доля российских лэптопов на рынке достигала 2.5%, то сегодня около 7% предложений в данном сегменте имеют российское происхождение. В денежном выражении российские компании пока от иностранных отстают, но также наращивают темпы. В первой половине 2023 отечественному бизнесу принадлежала 2% доля рынка, тогда как сегодня удаётся получать 5% всей прибыли в сегменте ноутбуков. Аналитики фиксируют повышение спроса на продукцию российских компаний, а добиться таких результатов удалось благодаря выпуску так называемых собственных торговых марок (СТМ). Происходит это обычно следующим образом: российская сеть электроники заключает контракт с китайскими производителями на поставку того или иного объёма продукции под новым брендом. Часто ноутбуки собираются на территории России, а большая часть комплектующих закупается на китайском рынке.

Согласно свежей статистике, за первые пять месяцев 2024 года было продано 130 тысяч таких устройств, тогда как за аналогичный период 2023 удалось реализовать всего 64 300 лэптопов. Судя по всему, повышенным спросом пользуются ноутбуки нескольких российских брендов в сегменте СТМ. Это: DEXP (продаётся в сети DNS), Digma (выпускается для Merlion и встречается в Ситилинк), OSiO (разработка компании ICL) и Lunnen (собственный бренд «Яндекса»). Устройства в сегменте СТМ выпускает также «Сбер», но пока подобные ноутбуки не попадают на рынок и остаются доступны только для корпоративных клиентов и собственных нужд. В настоящее время доля российских компаний не велика, но постоянный рост позволяет надеяться на лучшее. При этом сам сегмент СТМ довольно специфический, поскольку российские пользователи предпочитают приобретать устройства до 50 000 рублей. Очевидно, что российские сети не будут работать в убыток, ну а ноутбуки в данном сегменте не являются игровыми, что не мешает им выступать в роли рабочих станций для запуска офисных приложений, просмотра фильмов и решения других задач.

Аналитики отмечают, что продвижение продукции в сегменте СТМ крайне выгодно, поскольку не требует дополнительных затрат на продвижение и маркетинг. В результате цена становится привлекательной, ну а сами покупатели без труда находят наиболее выгодные предложения на сайтах магазинов и во время посещения супермаркетов электроники. Кроме того, магазин может выставить на полку любое количество бюджетных товаров, поскольку не ограничен контрактами с производителями и дистрибьюторами. Напомним, большая часть иностранных брендов покинула российский рынок в 2022 году. Несмотря на это такие ноутбуки продолжают продаваться, что стало заслугой параллельного импорта. Сегодня российские производители далеки о того, чтобы контролировать собственный рынок, но позитивные движения заметны. Так, в 2023 удалось продать 256 лэптопов, имеющих отношение к отечественным компаниям. В денежном эквиваленте сумма достигла 8.4 миллиарда рублей, ну а это значительный кусок пирога, который ушёл из-под носа популярных брендов. Только один бренд Digma реализовал 100 тысяч единиц товаров, а представители компании отмечают, что уход иностранных брендов открыл новые возможности для локальных производителей. Российские компании предлагают потребителям широкие возможности обслуживания, а в результате покупатели получают недорогой товар с полноценной гарантией. Как уже отмечалось, большая часть российских лэптопов собирается в Китае и только формально принадлежат отечественным брендам. Аналитики спорят о том, есть ли будущее у сегмента СТМ. Пока делать выводы слишком рано, но многие пользователи уже сделали свой выбор.