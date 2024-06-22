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Bublik1
Где находятся авианосцы США, и может ли Пентагон решить накопившиеся за многие годы проблемы
Значительная часть авианосцев сталкивается с теми или иными трудностями.

По состоянию на конец 2019 года в распоряжение Пентагона находилось 11 авианосцев, в рамках которых можно было сформировать 10 авианесущих ударных групп. В данном материале мы рассмотрим места дислокации большей части авианосцев, а также поднимем другие вопросы. Прежде всего нужно отметить, что в последнее время эксперты смотрят на подобные боевые единицы с большим сомнением. Времена безграничного доминирования США уходят в прошлое, ну а всё это ставит авианосцы перед новыми угрозами. Подобные корабли не обладают манёвренностью и плохо защищены от беспилотников. В настоящее время американцам приходится усиливать группы за счёт других боевых единиц, но риски постоянно возрастают. Поставки оружия Украине продолжаются уже несколько лет, ну а недавние заявления В. Путина ставят перед руководством Пентагона массу сложных вопросов. Долгое время США контролировали мировой океан при помощи авианесущих групп, но если российские ракеты появятся у Хуситов и тому подобных сил, то ни один корабль не будет в безопасности. 

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Всё это теория, ну а пока авианосец представляет собой грозное оружие. Самолёты позволяют атаковать любую страну, демонстрируя всем сторонам конфликта огромный кулак дядюшки Сэма. Именно так сегодня обстоят дела, когда Израиля ведёт активные боевые действия в секторе Газа. По данным ООН, за время конфликта погибло не меньше 37 тысяч мирных жителей, но авианосец США внушает страх и отбивает желание у соседних стран оказывать ХАМАС поддержку в том или ином формате. Но вернёмся к местам дислокации авианосцев. Итак, именно «Дуайт Д. Эйзенхауэр» позволяет Израилю не беспокоиться о недовольных соседях. Корабль находится на боевом дежурстве уже 8 месяцев, а командование уже давно требует его возврата на базу. Учитывая политическую нестабильность в регионе, ожидать подобного решения не стоит. Ну а поскольку Израиль готовится к вторжению в Ливан, то работы у «Дуайта Д. Эйзенхауэра» прибавится, ведь количество недовольных соседей возрастёт. Эксперты пишут, что авианосец находится в сложном техническом состоянии, но пока способен выполнять поставленные задачи по запугиванию стран Ближнего Востока. 

Согласно планам командования, заменить «Эйзенхауэр» должен был «Джон Кеннеди», который планировалось ввести в строй ещё в 2023 году. Вот только ничего подобного не произошло, а спуск нового авианосца на воду ожидается только в 2025. Не исключено, что строительные бригады не уложатся в означенный срок, ну а пока срок службы «Эйзенхауэра» был продлён до 2026 года. Известно, что в 2025 корабль отправят на ремонт, а потом спишут. Ещё один авианосец, который находится на техническом обслуживании – это «Нимиц». Списать этот корабль хотели ещё в 2023 году, но тогда Конгресс оказался против. В итоге на ремонт потратят значительные суммы, после чего корабль уйдёт на покой в 2025 году. Согласно находящимся в сети фотографиям, ремонт мог быть приостановлен, а уже какое-то время корабль находится в «горячем резерве» на случай непредвиденных ситуаций. 21 июня 2024 года «Нимиц» покинул порт Бремертона, а пока его следующая миссия в официальных заявлениях Пентагона не значится. В январе 2024 «Теодор Рузвельт» передислоцировался в Индо-Тихоокеанский регион и сейчас находится в Южно-Китайском море. Обстановка там неспокойная, ну а вчера корабль зашёл в южнокорейский порт Пусан. Случилось это после визита В. Путина в КНДР, и может считаться демонстрацией силы. В июне в Южно-Китайском море состоятся учения Freedom Edge, где кроме США будут присутствовать корабли Японии и Южной Кореи. Именно «Теодор Рузвельт» будет играть ключевую роль, демонстрируя потенциальным противникам грубую силу и решимость наносить удары по поводу и без.

«Рональд Рейган» находится на острове Гуам, но совсем скоро отправится в Сан-Диего для ремонта. Целых 7 лет этот корабль находился на дежурстве и требует капитального ремонта. Точно такого же ремонта требует и «Эйзенхауэр», вот только на главной верфи, где обычно проводят работы такой сложности, располагается авианосец «Джон К. Стеннис». Это значит, что другие корабли пока не смогут получить должного обслуживания. Что примечательно, «Стеннис» так долго задержался на ремонте из-за ещё одного авианосца. «Джорджа Буш» должен был пройти капитальный ремонт за 3-4 года, но задержался на верфи целых 6 лет. Поговаривают, что причина в эпидемии коронавируса, а также невозможности найти достаточное количество квалифицированных специалистов. «Гарри Трумэн» находится в нормальном состоянии и стоит у восточного побережья США. Там он готовится к развёртыванию, после чего перейдёт в состояние боевой готовности к концу этой осени. «Карл Винсон» располагается в Сан-Диего, где его готовят к масштабным учениям RIMPAC. Уже к концу этого года он перейдёт под контроль Тихоокеанского командования.

«Авраам Линкольн» стоит у западного побережья, где завершил подготовку к развёртыванию и уже этим летом начнёт выполнять задачи на Индо-Тихоокеанском направлении. Не исключено, что именно этот корабль заменит «Эйзенхауэра» в Красном море. «Джордж Буш» стоит на судоверфи в Ньюпорт-Ньюс, где ведутся работы по перезарядке атомного реактора. Когда этот авианосец будет готов вернуться в строй, пока сказать сложно. «Джеральд Форд» довольно долго находился в Средиземном море и требует технического обслуживания. Ожидается, что ещё полгода он не сможет приступить к выполнению тех или иных задач, что кажется странным. Авианосец совсем новый, а эксперты рассказывают о конструктивных проблемах, которые так и не удалось устранить. Если не возникнет неприятных сюрпризов, то ещё один авианосец под названием «Джон Ф. Кеннеди» вернётся на боевое дежурство после ремонта в 2025 года. Ранее предполагалось, что США построит ещё один авианосец, но Конгресс сдвинул сроки финансирования третьего авианосца типа «Джеральд Форд» на 2030 год. Как уже отмечалось выше, проблем у ВМФ США предостаточно, а значительная часть кораблей стоит на ремонте. Техническое обслуживание длится слишком долго и не всегда оправдывает свои вложения. Новых кораблей строят мало, тогда как старые со временем приходят в негодность. Всё это не значит, что у американцев не осталось рычагов для запугивания оппонентов. С этим всё в порядке, ведь при необходимости даже один старый авианосец способен контролировать целый регион. 

#военные технологии #вмф #авианосцы
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