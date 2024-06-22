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Bublik1
Инсайдеры опубликовали цены и характеристики процессоров AMD и Intel задолго до начала продаж
Всё, что вы хотели знать о процессорах следующего поколения, но не могли найти эту информацию

Официальные продажи процессоров AMD серии Ryzen 9000 стартует 31 июля. Это на несколько месяцев раньше привычных сроков, что вызывает интерес среди аналитиков. Скорее всего причина в том, что AMD стремится прийти на рынок раньше главного конкурента, поскольку не имеет значительных преимуществ по уровню производительности. В свою очередь архитектура Intel Arrow Lake будет доступна только к октябрю, а это даст красным два месяца форы. За это время удастся реализовать немало процессоров, поскольку инсайдеры ожидают роста всех ключевых показателей по сравнению с находящимися в продаже решениями. IPC повысится до 14%, тогда как особенно заметными изменения будут в игровых сценариях. Проще говоря, даже Ryzen 5 9600Х сможет предложить уровень быстродействия флагманов текущего поколения, ну а это непременно привлечёт множество новых клиентов. 

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Как бы там ни было, но ожидать рекордов от серии Ryzen 9000 не приходится, ну а мы изучим любопытную таблицу, в рамках которой инсайдеры предлагают сравнить ключевые показатели процессоров AMD и Intel. Красные не планируют придумывать велосипед, предпочитая проверенные временем названия, тогда как синие на этот раз решили прибегнуть к маркетинговой составляющей. Как видите, вся линейка будет называться Core Ultra, а цифры определят принадлежность к той или иной ценовой категории. Ещё одно нововведение: Intel отказывается от технологии многопоточности, тогда как AMD сохранит Hyper-Threading в настольных процессорах. Как уже было сказано выше, количество ядер на этот раз оставят без изменений, а вот по характеристике кэш-памяти второго уровня Intel вырывается вперёд, установив по 3 Мб на каждое ядро. В данном случае речь только о быстрых ядрах (Р-ядра), но даже это выглядит убедительно, ведь у AMD всего 1 Мб на ядро. А вот по количеству памяти третьего уровня красные вырываются вперёд. Архитектура Zen 5 имеет общие 36 Мб, против 24 Мб у Arrow Lake. 

Интересна также тактовая частота процессоров от двух производителей. Инсайдеры считают, что ни одна компания не сможет в текущем поколении достичь 6 ГГц, а ближе всего к психологической отметке подберётся Ryzen 9 9950X с 5.7 ГГц. А вот Core Ultra 9 285K осилит не выше 5.5 ГГц, что на целых 500 МГц ниже, чем у Core i9-14900K. Есть мнение, что причина кроется в переходе на новый технологический процесс. Как видите, на этот раз Intel пошла ва-банк. Руководство этой компании ещё в 2022 году договорилось с TSMC о бронировании значительной части производственных мощностей. Тогда можно было только догадываться, что Intel планирует там выпускать, но сегодня известно, что речь об архитектуре Arrow Lake, которая сможет полагаться на 3-нм технологический узел N3B. А вот AMD, несмотря на ранее звучавшие прогнозы, не стала использовать 3-нм нормы, остановившись на 4-нм техпроцессе. Учитывая, что в настоящее время синие выпускают свою продукцию на улучшенном 10-нм узле, то скачок окажется значительным и сможет принести огромный прирост быстродействия. У красных такой форы не будет, ведь переход предполагает смену 5-нм на 4-нм нормы. Ryzen 9 9950X получит 16 ядер и 32 потока, тогда как Core Ultra 9 285K сможет похвастать наличием 24 ядер. Их них только 8 будут участвовать в решении сложных задач, тогда как остальные 16 смогут включаться во время простоя или незначительной активности. 

Вы уже могли слышать, что AMD сохранит преемственность с сокетом АМ5, а значит все владельцы подходящих материнских плат смогут увеличить производительность своих компьютеров путём простой замены процессора. Ничего такого Intel не предлагает, а в итоге фанатам этой компании придётся основательно потратиться. На самом деле это не всё, ведь на этот раз Лиза Су ещё и планирует устроить небольшую ценовую войну. Как видите, за Ryzen 5 9600X будут просить 299 долларов, тогда как купить Core Ultra 5 245K дешевле 329 не выйдет. За Ryzen 7 9700X попросят 399 долларов, ну а Core Ultra 7 265K окажется на 20 долларов дороже. Как уже было сказано выше, процессоры Intel будут быстрее, но поступят в продажу с запозданием, а значит к моменту выхода архитектуры Arrow Lake Лиза Су сможет ещё немного сбросить рекомендованную стоимость своей продукции. Инсайдеры пишут, что производство процессоров AMD на этот раз будет дешевле Intel, поскольку красные останутся на не самом новом технологическом процессе. 3-нм узел даже спустя год после своего появления всё ещё дорогой, поэтому ожидать низких цен на Arrow Lake не приходится. 

Есть ещё любопытные сведения, поскольку инсайдеры ожидают появления процессоров с технологией 3D V-Cache намного раньше, чем это происходило последние два поколения. Указывается, что серия Ryzen 9000X3D поступит на полки немного позднее Arrow Lake и предложит более высокую скорость в играх, чем у конкурента. Таким образом Лиза Су получит фору в два месяца, а после попытается добиться победы в геймерском сегменте. Насколько такие планы окажутся успешными, нам ещё только предстоит выяснить. Ждать осталось недолго. 

#amd #intel #процессоры
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