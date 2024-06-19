Ранее Управление ООН по правам человека и вовсе обвинило Израиль в военных преступлениях

В мае представители Международного Уголовного Суда решили рассмотреть дело о выдаче ордера на арест главе правительства Израиля. Нетаньяху вменяется целый ряд преступлений, а окончательное решение пока не вынесено. С критикой в адрес МУС выступили многие представители европейской политики, ну а власти США и вовсе заявили, что готовы наложить на суд санкции, если будет принято неправильное решение. Тема довольно сложная, поскольку с обеих сторон есть влиятельные лица, поддерживающие ту или иную точку зрения. По данным международных организаций, за время проведения боевых действий в секторе Газа погибли десятки тысяч мирных жителей, ну а мир столкнулся с одной из самых больших гуманитарных катастроф.

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Последствия ещё только предстоит оценить, ну а всё идёт к тому, что уже совсем скоро Израиль начнёт военную операцию против Ливана. Подготовка к широкомасштабным бомбардировкам уже идёт, а значит количество жертв среди мирных жителей продолжит расти. ЦАХАЛ не делает исключений для гражданских объектов, забрасывая бомбами как жилые кварталы, так и больницы. Власти Израиля говорят о том, что без сопутствующих жертв не обойтись, тогда как всё больше влиятельных политиков указывают на необходимость мирного разрешения конфликта. Очевидно, что международные институты перестали выполнять свою роль, а в итоге даже представители ООН начали осознавать тот факт, что нужно что-то делать. Любопытную ремарку на тему конфликта сделали сегодня представители Управление ООН по правам человека. Там отмечают, что не исключают, что ЦАХАЛ неоднократно нарушала основополагающие принципы законов войны и не смогла провести различие между гражданскими лицами и боевиками в ходе своей военной кампании в секторе Газа.

Бросается в глаза, что представители данного управления не делают резких заявлений, а лишь предполагают, что подобные действия присутствовали. Приводятся данные отчёта, в рамках которого анализируются последствия шести крупных атак со стороны армии Израиля. Все они привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, разрушению гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофе. Представители Управления ООН по правам человека уверены, что израильские силы систематически нарушали принципы избирательности, соразмерности и мер предосторожности при нанесении ударов. По словам Верховного комиссара ООН по правам человека, методы ведения боевых действий со стороны ЦАХАЛ не являются соразмерными угрозам, а власти Израиля даже не подумали о необходимости минимизировать ущерб для мирного населения.

По словам Волкера Тюрка, в результате воздушного и наземного наступления Израиля на палестинской территории, контролируемой ХАМАС, погибло более 37 400 человек. Сколько среди них было мирных жителей, а сколько готовы били сражаться с оружием в руках, выяснить невозможно. Что любопытно, на прошлой неделе Управление ООН по правам человека заявило, что гибель мирных жителей во время израильской операции по освобождению четырёх заложников может быть приравнено к военным преступлениям.