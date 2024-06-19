Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Управление ООН по правам человека обвинило Израиль в нарушении законов ведения боевых действий
Ранее Управление ООН по правам человека и вовсе обвинило Израиль в военных преступлениях

В мае представители Международного Уголовного Суда решили рассмотреть дело о выдаче ордера на арест главе правительства Израиля. Нетаньяху вменяется целый ряд преступлений, а окончательное решение пока не вынесено. С критикой в адрес МУС выступили многие представители европейской политики, ну а власти США и вовсе заявили, что готовы наложить на суд санкции, если будет принято неправильное решение. Тема довольно сложная, поскольку с обеих сторон есть влиятельные лица, поддерживающие ту или иную точку зрения. По данным международных организаций, за время проведения боевых действий в секторе Газа погибли десятки тысяч мирных жителей, ну а мир столкнулся с одной из самых больших гуманитарных катастроф. 

реклама

Последствия ещё только предстоит оценить, ну а всё идёт к тому, что уже совсем скоро Израиль начнёт военную операцию против Ливана. Подготовка к широкомасштабным бомбардировкам уже идёт, а значит количество жертв среди мирных жителей продолжит расти. ЦАХАЛ не делает исключений для гражданских объектов, забрасывая бомбами как жилые кварталы, так и больницы. Власти Израиля говорят о том, что без сопутствующих жертв не обойтись, тогда как всё больше влиятельных политиков указывают на необходимость мирного разрешения конфликта. Очевидно, что международные институты перестали выполнять свою роль, а в итоге даже представители ООН начали осознавать тот факт, что нужно что-то делать. Любопытную ремарку на тему конфликта сделали сегодня представители Управление ООН по правам человека. Там отмечают, что не исключают, что ЦАХАЛ неоднократно нарушала основополагающие принципы законов войны и не смогла провести различие между гражданскими лицами и боевиками в ходе своей военной кампании в секторе Газа. 

Бросается в глаза, что представители данного управления не делают резких заявлений, а лишь предполагают, что подобные действия присутствовали. Приводятся данные отчёта, в рамках которого анализируются последствия шести крупных атак со стороны армии Израиля. Все они привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, разрушению гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофе. Представители Управления ООН по правам человека уверены, что израильские силы систематически нарушали принципы избирательности, соразмерности и мер предосторожности при нанесении ударов. По словам Верховного комиссара ООН по правам человека, методы ведения боевых действий со стороны ЦАХАЛ не являются соразмерными угрозам, а власти Израиля даже не подумали о необходимости минимизировать ущерб для мирного населения. 

По словам Волкера Тюрка, в результате воздушного и наземного наступления Израиля на палестинской территории, контролируемой ХАМАС, погибло более 37 400 человек. Сколько среди них было мирных жителей, а сколько готовы били сражаться с оружием в руках, выяснить невозможно. Что любопытно, на прошлой неделе Управление ООН по правам человека заявило, что гибель мирных жителей во время израильской операции по освобождению четырёх заложников может быть приравнено к военным преступлениям.

#политика #израиль #хамас #сектор газа
+
Написать комментарий (0)
Салливан: передаваемые Киеву истребители F-16 разместят на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
24
Представлена контейнерная система с 126 дронами-камикадзе, способная запускать «стаи» ударных дронов
1
Лопасти ротора ветряной турбины могут стать гигантскими батареями для хранения энергии
5
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
2
Слишком очевидно: производство российского электромобиля «Атом» будет вестись в тесном сотрудничестве с партнёрами из Китая
5
Профессор Андреас Криг: Концепция города будущего The Line совершенно нелепа и бесполезна
5
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
10
Макеты китайских беспилотников появились рядом с новым военным кораблем
+
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
18
Эмулятор RPCS3 консоли PlayStation 3 стал заметно быстрее работать на процессорах начального класса
2
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
4
Россия планирует реализовать мегапроект «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив»
+
Ростех передал в войска новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
+
В российской обрабатывающей промышленности используется 12800 роботов, а к 2030 году их должно быть в семь раз больше
+
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
Россия теряет позиции на мировом рынке угля на фоне роста поставок у других стран
8
Ядерное тепло от АЭС обогревает тысячи домов в Чехии
1
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов — после 1991 года отрасль находилась в упадке
+
В Twitter до сих пор спорят о сюжете The Last of Us Part II
+
Бразилия пытается занять место Китая на мировом рынке редкоземельных полупроводниковых элементов
1

Популярные статьи

5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
39
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
29
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
89
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
13
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
26
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
2
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
23
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
95
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
51
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
34

Сейчас обсуждают

Smokerman
15:00
Еще чертовы линукосиды и вечно кривой линукс
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Колючка
14:59
мыла и нет, есть артефакты и ареолы
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Nvidia&Intel Hater
14:59
У него в лексиконе фразы:унижаешься,последний ответ.ад зависимостей,домыслы,недалекие ну и еще максимум пару слов
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Julius
14:59
Я не замечаю какого то мыла в динамике
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Колючка
14:58
так я с ДЛСС и играю, у меня 4080
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Nvidia&Intel Hater
14:57
а сколько раз он сегодня сказал про последний ответ и унижаетесь.
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Smokerman
14:57
Я понял. Предлагаю считать, что он окунулся в парашу каждый раз, когда он произносит слово "домыслы". Посчитаешь, сколько раз ты за сегодня занырнул?
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Nvidia&Intel Hater
14:57
эт он так крутизны себе прибавляет -ну так думает
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Julius
14:56
Да ты бы сам с ДЛСС поиграл, а не слушал всякое быдло с ютуба про динамику, разницы нет, даже если бы что то было, это совсем незаметно и абсолютно пофиг чем выкидывать +100к против ПК за просто 70к
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Nvidia&Intel Hater
14:55
все корпуса лучше чем твой.у тебя дипломный проект мастурбатора
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем