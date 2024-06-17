Отмечается, что мост потерял стратегическое значение

Многие аналитики полагают, что Крымский мост стал главным символом, указывающим на высокий уровень коррупции украинских властей. Десятилетиями в Киеве рассказывали о значительном вкладе местных жителей в создание СССР. Якобы, ключевую роль сыграл научный и людской потенциал, не говоря уже о том, что именно украинская республика кормила все другие народы большого государства. Увы, но после развала СССР выяснилось, что киевские власти способны только продавать уже построенные предприятия, успешно наполняя собственные карманы деньгами. За более чем 30 лет после получения независимости были проданы и уничтожены ключевые заводы, а недавно Зеленский объявил о новой приватизации. Всего планируется собрать около $100 миллионов, тогда как реальная стоимость объектов в десятки раз превышает оценочную. Всё это готовы уже сегодня купить иностранные инвесторы, ну а средства пойдут на закупку оружия.

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Проще говоря, деньги так и останутся в американских карманах, куда кроме всего прочего попадут ещё и ключевые государственные предприятия. Всё это создаёт нехороший фонд и вызывает негативную реакцию даже у самых яростных патриотов. На этом фоне строительство Крымского моста стало полной неожиданностью, ведь русские умудрились достаточно быстро возвести такую монументальную конструкцию. За время проведения СВО было предпринято множество попыток подорвать мост, но только две из них увенчались успехом. Судя по тем данным, что публикуют российские военкоры, власти РФ вынесли необходимые выводы, поскольку мост защищён не только с воздуха, но и со стороны моря. Ещё недавно сам Зеленский громко заявлял о том, что мост должен быть уничтожен, но сегодня неожиданное заявления на эту тему сделал спикер ВМС Украины.

По словам Дмитрия Плетенчука, удары по Крымскому мосту утратили свою актуальность. Якобы, долгое время сооружение использовалось для переброски военных грузов, но сегодня всё это доставляется по земле, через Запорожскую и Херсонскую области. Часть грузов идёт через паромную переправу, ну а сам мост не имеет тактически-стратегического значения. Неясно, является ли это личным мнением спикера ВМС Украины или же мы видим изменение позиции украинских властей. Добавим, что недавно начальник Главного управления разведки Украины сделал прямо противоположное заявление. Буданов уверен, что русские всё ещё перебрасывают через мост военные грузы и личный состав, а значит удары нужно продолжать. Что примечательно, годом ранее сам Плетенчук обещал подорвать мост, как только будет принято соответствующее решение.

В данном случае неясно, кто и когда должен принять такое решение, ведь обычно командование Украины точно следует указаниям из Пентагона. Напомним, на днях стало известно, что на защиту Крымского моста и в целом инфраструктуры Керченского пролива заступили новые системы противоракетной обороны С-500. Подобные установки способны сбивать все действующие ракетные комплексы иностранного производства, ну а заявление спикера ВМС Украины может быть констатацией полной беспомощности. Не исключено, что украинские власти играют в двойную игру, пытаясь убедить российское командование в том, что мост для них больше не представляет актуальной цели.