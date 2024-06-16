Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Минпромторг приступил к поиску подрядчиков, способных выпустить отечественную игровую приставку
Сроки и детали проекта пока не определены.

Сегодня на мировом рынке есть несколько игровых приставок, пользующихся успехом у геймеров. Наиболее популярными считаются модели PlayStation, Xbox и Nintendo, но совсем недавно пополнить стройные ряды конкурентов решила Valve, выпустившая Steam Deck. Есть ещё целый ряд менее крупных производителей, но всех их объединяет использование платформы Windows, а значит речь о создании эксклюзивного контента не идёт. На самом деле в последние годы даже на Xbox никаких эксклюзивов нет, а основное сражение за геймеров развернулось между японскими корпорациями.

Официально на российский рынок игровые консоли не поставляются, но всё это не мешает присутствовать подобным товарам как в небольших магазинах, так и в крупных супермаркетах электроники. А поскольку давление на Россию возрастает, то в какой-то момент возникла идея создания собственного аналога актуальным игровым приставкам. 

реклама

Поручение в адрес правительства на эту тему дал В. Путин в марте текущего года, а на днях Министерство промышленности и торговли РФ объявило о намерении реализовать амбициозный проект, порученный лично президентом. Представители ведомства отметили, что в настоящее время ведётся поиск кандидатов, способных взять на себя разработку консоли. Специалисты Минпромторга занимаются не только выбором подходящего для этих целей производителя, но и пытаются определить, что ещё понадобиться для начала выпуска отечественной игровой приставки. Речь идёт о ресурсной базе, а также многих других аспектах, учесть которые необходимо задолго до выпуска консоли. В Минпромторге указали на то, что в России есть целый ряд сервисов, занимающихся продажей и поддержкой игрового контента. В пример приводится VK Play и несколько других платформ, куда каждый день заходят миллионы любителей развлекательного контента. Более конкретные планы озвучены не были, и многие эксперты сомневаются в том, что сегодня Россия способна осуществить столь амбициозный проект. 

Прежде всего нужно где-то раздобыть массу электронных компонентов. Без мощного графического чипа и процессора не обойтись, а сегодня в РФ нет подобных разработок. Даже если бы нечто подобное и лежало в столе одной из отечественных компаний, то выпускать всё это негде, ведь ключевые иностранные предприятия ввели против полупроводникового сектора РФ санкции. Остаётся только закупить обычные настольные процессоры и видеокарты, но в таком случае игровая приставка ничем не будет отличаться от привычного ноутбука или домашнего компьютера. Выпуск такой приставки на базе американской Windows вызовет массу вопросов и сегодня невозможен, а значит потребуется альтернативная операционная система. В России есть целый ряд разработок, но в любом случае потребуется оптимизировать совместимость с контентом для основных платформ. Можно попытаться создать эмулятор Windows, хотя сегодня даже под Linux работает много популярных игр. Задача не будет простой, но всё это не имеет смысла без создания уникального контента. Коробка с процессором Intel или AMD и видеокартой NVIDIA, не умеющая запускать все существующие под Windows игры – это само по себе странно. А если не обеспечить выход отечественных эксклюзивов, то смысл от затеи и вовсе вызывает вопросы. 

Наладить выпуск таких коробок очень просто. Несложно установить туда собственную операционную систему, но добиться интереса среди потенциальных покупателей будет почти невозможно. Аналитики отмечают, что сама по себе приставка будет для производителя слишком дорогой. Для того чтобы затея начала хотя бы уходить в ноль, потребуется расширить рынок, продавая подобные изделия на мировом рынке, ну а в условиях санкций сделать это будет почти невозможно. Остаётся только получать субсидии у государства, щедро финансируя каждый проданный экземпляр из бюджета. Логики в таких действиях нет, да и создание уникального контента требует наличия опытных специалистов, интересных идей и значительных средств.

Сегодня в РФ есть совсем немного команд, которые могут выпустить компьютерную игру с современной графикой, вот только проект должен быть интересен конечным пользователям. Как доказал выход "Смуты", далеко не всегда наличие отечественной тематики и российского разработчика гарантирует успех. На самом деле это только часть вопросов, стоящих перед создателями российской игровой приставки. В настоящее время подобный проект вызывает у экспертов большие сомнения, а мы продолжим следить за темой, поскольку она интересует огромное количество российских геймеров. 

#санкции #игровые приставки
+
Написать комментарий (0)
В России могут ускорить процесс легализации криптовалют и майнинга
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
6
Строительство нового моста через Обь идет с опережением графика
1
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Крупнейший поставщик полувагонов в РФ вынужден был расторгнуть контракт на 46 млрд руб. из-за санкций
6
«Москвич 8» поступит в продажу до конца 2024 года — характеристики и примерная цена кроссовера
+
Состоятельные англичане намерены покинуть страну, не желая платить налоги наравне со всеми
+
Акционеры Tesla согласовали выплату Илону Маску в размере $56 миллиардов, но власти США против
1
Новый основной боевой танк Германии Leopard 2 A-RC 3.0 будет представлен 17 июня
3
Microsoft удалила аккаунты Minecraft, которые не были перенесены геймерами в установленные сроки
3
Braiins представила недорогие мини-майнеры BMM 100 для домашнего майнинга
+
Опубликовано видео первого погружения в 4K 360° Manta Ray от DARPA
1
WhatsApp получил сразу несколько новых функций и улучшений для видеозвонков
+
Эксклюзивные для Китая смартфоны Xiaomi, Vivo и Oppo станут доступны глобально
+
Глобальный вариант Redmi Note 11 получил обновление HyperOS
+
Дилеры заявили о снижении цен на автомобили из-за большого количества китайских авто в России
4
Представители Intel рассказали, что многопоточность замедляет работу Р-ядер процессоров в играх
5
На Украине заявили, что удары ВКС России сократили мощности по производству электроэнергии на 9 ГВт
+
AMD Instinct MI300X обошел RTX 4090 и стал самым мощным ИИ-ускорителем в тесте Geekbench OpenCL
2
Россияне заложили для взятия кредитов более 858 тысяч автомобилей
+
Обновлённый Geely Coolray с атмосферным мотором стоит всего $8 тысяч
2

Популярные статьи

Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
41
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
190
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
4
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
23
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
184
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
4
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
17
Asia Times: Китайские производители EV с легкостью "проглотят" карательные пошлины Евросоюза
2
Мое мнение о сериале Fallout
7
Битва за рынок AI чипов разгорается с новой силой
2

Сейчас обсуждают

lighteon
13:45
Дорогая АПУШКА на Алиэкспресс стоит 1200 рублей. А вот за повторное название меня диванным экспертом дарую дизлайк на все ваши материалы.
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
REY_B_
13:44
Всего лишь вернулось то, что было изначально в первых "Атомах".
В июне цены на новые автомобили в России изменились у восьми моделей пяти брендов
Александр Теслюк
13:42
Опять куча рекламы в статье, а по делу ничего. Касаемо Remnant 2 разрабы как-то даже официально заявили, что для игры ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно включать DLSS, иначе фпс выше 20 не видать. Что касается BG3, о...
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
andrew_riddler
13:37
Свалишь ты кучу кала после маминых пирожков,сидя на очке. Короче,тухлоротый дегенерат,я тебя предупредил.только мяукни ещё раз за спиной что то. И от ггпу держись за километр
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Julius
13:36
Да мне на твой бред поебать, свали уже шавка. Ладно, единственный выход при конфронтации с имбецилом это перестать обращать на него внимание, иначе не заткнётся, пока давай
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
andrew_riddler
13:35
Свои сны рассказывай психотрерапевту. Мне на них поебать
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Julius
13:35
Я за 2 года более миллиона заработал, а ты сколько? А 3050 для меня на всё достаточно, на хуйню деньги не выкидываю, я мамке как раз по 20к в мес кидаю на жизнь, это в + к пенсии
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
andrew_riddler
13:33
Ты правда считаешь что кому то есть дело,как их называет безработный маргинал с 3050,сидящий у мамки на шее и дрочащий писюн?
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Julius
13:31
Репутация у кого, у тех кого я тупым стадом баранов что ли называю?
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
andrew_riddler
13:31
Написал шлепок,у которого репутация на оверах самого конча.
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем