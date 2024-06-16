Сроки и детали проекта пока не определены.

Сегодня на мировом рынке есть несколько игровых приставок, пользующихся успехом у геймеров. Наиболее популярными считаются модели PlayStation, Xbox и Nintendo, но совсем недавно пополнить стройные ряды конкурентов решила Valve, выпустившая Steam Deck. Есть ещё целый ряд менее крупных производителей, но всех их объединяет использование платформы Windows, а значит речь о создании эксклюзивного контента не идёт. На самом деле в последние годы даже на Xbox никаких эксклюзивов нет, а основное сражение за геймеров развернулось между японскими корпорациями.

Официально на российский рынок игровые консоли не поставляются, но всё это не мешает присутствовать подобным товарам как в небольших магазинах, так и в крупных супермаркетах электроники. А поскольку давление на Россию возрастает, то в какой-то момент возникла идея создания собственного аналога актуальным игровым приставкам.

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Поручение в адрес правительства на эту тему дал В. Путин в марте текущего года, а на днях Министерство промышленности и торговли РФ объявило о намерении реализовать амбициозный проект, порученный лично президентом. Представители ведомства отметили, что в настоящее время ведётся поиск кандидатов, способных взять на себя разработку консоли. Специалисты Минпромторга занимаются не только выбором подходящего для этих целей производителя, но и пытаются определить, что ещё понадобиться для начала выпуска отечественной игровой приставки. Речь идёт о ресурсной базе, а также многих других аспектах, учесть которые необходимо задолго до выпуска консоли. В Минпромторге указали на то, что в России есть целый ряд сервисов, занимающихся продажей и поддержкой игрового контента. В пример приводится VK Play и несколько других платформ, куда каждый день заходят миллионы любителей развлекательного контента. Более конкретные планы озвучены не были, и многие эксперты сомневаются в том, что сегодня Россия способна осуществить столь амбициозный проект.

Прежде всего нужно где-то раздобыть массу электронных компонентов. Без мощного графического чипа и процессора не обойтись, а сегодня в РФ нет подобных разработок. Даже если бы нечто подобное и лежало в столе одной из отечественных компаний, то выпускать всё это негде, ведь ключевые иностранные предприятия ввели против полупроводникового сектора РФ санкции. Остаётся только закупить обычные настольные процессоры и видеокарты, но в таком случае игровая приставка ничем не будет отличаться от привычного ноутбука или домашнего компьютера. Выпуск такой приставки на базе американской Windows вызовет массу вопросов и сегодня невозможен, а значит потребуется альтернативная операционная система. В России есть целый ряд разработок, но в любом случае потребуется оптимизировать совместимость с контентом для основных платформ. Можно попытаться создать эмулятор Windows, хотя сегодня даже под Linux работает много популярных игр. Задача не будет простой, но всё это не имеет смысла без создания уникального контента. Коробка с процессором Intel или AMD и видеокартой NVIDIA, не умеющая запускать все существующие под Windows игры – это само по себе странно. А если не обеспечить выход отечественных эксклюзивов, то смысл от затеи и вовсе вызывает вопросы.

Наладить выпуск таких коробок очень просто. Несложно установить туда собственную операционную систему, но добиться интереса среди потенциальных покупателей будет почти невозможно. Аналитики отмечают, что сама по себе приставка будет для производителя слишком дорогой. Для того чтобы затея начала хотя бы уходить в ноль, потребуется расширить рынок, продавая подобные изделия на мировом рынке, ну а в условиях санкций сделать это будет почти невозможно. Остаётся только получать субсидии у государства, щедро финансируя каждый проданный экземпляр из бюджета. Логики в таких действиях нет, да и создание уникального контента требует наличия опытных специалистов, интересных идей и значительных средств.

Сегодня в РФ есть совсем немного команд, которые могут выпустить компьютерную игру с современной графикой, вот только проект должен быть интересен конечным пользователям. Как доказал выход "Смуты", далеко не всегда наличие отечественной тематики и российского разработчика гарантирует успех. На самом деле это только часть вопросов, стоящих перед создателями российской игровой приставки. В настоящее время подобный проект вызывает у экспертов большие сомнения, а мы продолжим следить за темой, поскольку она интересует огромное количество российских геймеров.