По словам британцев, в металлические кокарды могут быть встроены приборы для слежки

Тысячелетиями, если правитель одной страны хотел создать повод для конфликта и давления на соседей, то в ход шли слухи и домыслы. Поставщика зерна могли обвинить в том, что у него в пшенице слишком много насекомых, а производителя вина в использовании некачественного винограда. Никто не пытался разбираться в деталях, ведь достаточно было заявлений из уст уважаемых людей. Время шло, человечество получило в свои руки множество технологий и научилось выявлять наличие тех или иных газов на звёздах, расположенных на расстоянии миллиардов лет от Земли. Казалось бы, средние века давно ушли в прошлое, вот только многим западным политикам кроме слухов предложить больше нечего.

Если вы уже забыли, то преследование китайских производителей роутеров и средств связи в США началось с того, что местные власти заявили о том, что китайцы таким образом шпионят за рядовыми американцами. Китайские компании пытались доказать неправомерность подобных заявлений, предлагая провести независимое расследование, но функционерам из Белого дома не нужны были доказательства, ведь экспертиза могла помешать их планам, а допустить этого было нельзя.

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Охота за ветряными мельницами продолжается, вот только на этот раз перед нами не сумасшедший на лошади, а вооружённая до зубов держава, сбивающая метеорологические зонды при помощи ракеты ценой в несколько миллионов долларов. Несмотря на все усилия, американцы так и не смогли найти на небольших воздушных шарах следов слежки со стороны китайского правительства, и к делу подключились британские чиновники.

Как оказалось, опасения вызывают металлические кокарды на беретах и фуражках, которые носят на своих головах английские военнослужащие. Чиновники сетуют на то, что им пришлось закупить всё это в Китае, где на заводе компании Wyedean Weaving установили в металлические значки хитроумные устройства слежения. Неназванный чиновник утверждает, что есть все основания полагать, что китайские товарищи установили в головные уборы военнослужащих ещё и GPS-передатчики, что ставит под угрозу национальные интересы Британии. К сожалению, английские предприятия не смогли наладить производство, поэтому первоначально выбора не было. Сегодня, когда возникают указанные выше опасения, может быть принято решение инвестировать дополнительные деньги в местное производство, где точно не будет устройств слежения.

Что любопытно, английские журналисты, которые брали интервью у чиновника, даже не подумали спросить о том, есть ли у представителей армии какие-либо доказательства. Если китайцы действительно интегрировали в головные уборы средства слежения, то обнаружить их сможет даже школьный учитель физики. В Британии есть несколько секретных служб, включая Mi6, где должны были давно разобраться в проблеме. Судя по тону и характеру новости, кто-то из местного бизнеса просто хочет получить оборонный заказ на выпуск формы для британских военнослужащих. А рассказы о слежке с использованием неуловимых GPS-датчиков – это просто повод. Ясно, что никто не станет искать несуществующие приборы для слежки в металлических кокардах, но это не помешает отказаться от действующего контракта и заключить новый, но уже без участия китайских товарищей.

Вообще, в последнее время английские чиновники явно измельчали. Похоже, либеральная повестка привела на ключевые посты людей с не самыми выдающимися интеллектуальными качествами. К примеру, недавно сотрудников российского посольства, расположенного недалеко от Лондона, обвинили в шпионаже. Якобы, русские используют беспилотники для подрывной деятельности, то и дело запуская подобные аппараты из резиденции в Сикокс-Хит. И всё бы ничего, вот только вместо доказательств запусков британские журналисты выложили кадры посольства, сделанные при помощи дрона. Такие действия являются открытым нарушением дипломатической неприкосновенности. Похоже, британские СМИ и сами не осознают глупости собственных заявлений, обвиняя русских в запуске БПЛА и тут же снимающих всё это на видео с явным нарушением международных норм. При этом на видео так и не было показано, как коварные русские дипломаты запускают беспилотники, и всё это уже давно стало визитной карточкой западной дипломатии.

Повторимся, что несколько веков назад подобные заявления могли сойти за правду, но сегодня технологии позволяют доказать или опровергнуть те или иные обвинения. Увы, но искать шпионские приборы в кокардах, как и доказывать факты слежки со стороны русских, никто не намерен.