Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Российский аналитик рассказал о новой финансовой системе, основанной на цифровой валюте БРИКС
Сроки появления такой валюты пока не оглашаются

Многие аналитики в США констатируют, что действия администрации Белого дома наносят колоссальный ущерб международной валютной системе, построенной на доминировании доллара. Сегодня американские власти используют национальную валюту в качестве оружия, чем подрывают доверие к доллару, вынуждая всё больше стран искать альтернативные торговые направления. Не сидят без дела и европейцы, согласовавшие план передачи российских активов Украине. Что примечательно, реальных денег Зеленский не получит, а вместо этого все средства уйдут в США, откуда поступят гарантии в качестве кредитов в виде оружия. Подобные действия у многих стран не вызывают оптимизма, а всё больше аналитиков сходятся во мнении, что человечеству нужна альтернативная финансовая система. Доллары называются слишком токсичными, а большие надежды возлагаются на БРИКС. 

реклама

По мнению академик РАН и доктора исторических наук Сергея Глазьева, действующая система американской долларовой гегемонии сдаёт свои позиции. Доминирование длилось много десятилетий, ну а особенности новой финансовой системы обговариваются между властями заинтересованных государств. Прежде всего новая финансовая система должна быть основана на международном соглашении. Для этого необходимо появление новой валюты, которая в равных частях будет распределена между членами БРИКС. Таким образом валюта не будет принадлежать одной стране, что сделает её независимой от тех или иных решений национальных банков. Международные расчёты между странами БРИКС могут осуществляться с помощью новой валюты, которая должна быть цифровой. Всё это никак не повлияет на внутреннюю эмиссию национальных валют. Аналитик отметил, что такая система устраняет возможность диктата одних стран над другими через санкции. Глазьев напомнил, что в настоящее время основные американские санкции реализуются через банки. В ходе новой финансовой схемы, действующей на основе глобального соглашения банки станут равноправными членами, а всё это нивелирует любые ограничения, которые пытается проводить американское правительство. 

Глазьев заявил, что предложенная Россией финансовая система разрушает систему долларового доминирования, на которой строится американская гегемония. Нет никаких сомнений, что США просто так не сдадутся, поскольку речь идёт о потере контроля за финансовыми потоками. Именно таким образом посредством банков и крупных корпораций янки оказывают давление на власти тех или иных стран. Потеря долларовой гегемонии дорого обойдётся Вашингтону, ведь вся мощь США строится вокруг того, что национальную валюту одной страны принимают в любом регионе планеты. Посредством долларов ведутся торги металлами, продуктами питания и электроникой. Нефть и газ строго привязаны к доллару, не говоря уже о криптовалютах, которые выступают продолжением финансовой системы Америки. Национальный долг США продолжает расти, а многие аналитики признают, что власти уже не смогут остановить слишком быстро вращающийся маховик. Остаётся только продолжать набирать кредиты, заставляя соседние страны вкладываться в финансирование американской экономики. Учитывая тот факт, что у многих государств накопления существуют в долларах и евро, отказать дядюшке Сэму крайне трудно. В пример можно привести факт блокировки российских активов на сотни миллиардов долларов. Все эти деньги существовали только в виде кодов на компьютере, ну а управление осуществляется под прямым контролем из Белого дома. 

Создание альтернативной финансовой системы исключит подобные инциденты, что позволит странам БРИКС проводить более независимую внешнюю политику. Аналитики не сомневаются, что новая цифровая валюта появится, но пока не готовы предсказать, когда это случится. Отмечается, что финансовые системы стран БРИКС сильно отличаются друг от друга, а значит потребуются длительные консультации. Пока же растёт участие в расчётах национальных валют. Вашингтон усиливает давление и вводит новые санкции, ну а всё это вынуждает двигаться вперёд даже тех, кто предпочёл бы не менять сложившийся статус-кво. Долларовая система устраивала всех, включая Россию, но после того, как она начала использоваться в виде оружия, рассматривать национальную валюту США в качестве основной стало небезопасно. Добавим, что ранее ходили слухи о том, что БРИКС может использовать для создания новой цифровой валюты золотой эквивалент. Таким образом новая финансовая система будет основана на стабильности драгоценного металла, что многим аналитиком кажется логичным шагом. Предлагается также расширить товарную корзину за счёт других ценных металлов и редкоземельных элементов, которые и будут обеспечивать конвертируемость новой валюты. 

#финансы #экономика #брикс #доллар сша #финансовая система
+
Написать комментарий (0)
Санкции США против Мосбиржи — как теперь будут определять курс доллара в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
14
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Учёный нашёл 460 тонн золота в отработанной руде на сумму 24 миллиарда долларов
2
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
3
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
19
Военные корабли Северного флота России прибыли в главный порт Кубы
2
Крупнейший в мире ангар в Китае предположительно хранит неизвестный военный летательный аппарат
1
Девушки, созданные искусственным интеллектом, стали звездами нового виртуального конкурса красоты
+
Reuters: NASA решило перенести возвращение космического корабля Starliner с МКС
2
Из базы данных Epic Games Store утекли данные о предстоящих играх
+
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
4
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
+
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Запрет на использование вредных хладагентов помог озоновому слою Земли восстановиться
1
Microsoft остановила развертывание Windows 11 24H2 из-за множества багов
+
В России резко выросли продажи футбольных симуляторов — от EA Sports FC 24 до Football Manager
+
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
1
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
3
Известная китайская компания переименовала процессоры Intel Xeon 6E и продаёт их как свой продукт
+
XFX может готовить глобальный запуск новой флагманской серии видеокарт с вентиляторами на магнитах
+

Популярные статьи

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
33
"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
82
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
3
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
26
Правда и ложь о Genshin Impact
3
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
4
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
20
6 новых функций Apple, которые уже были у Android за несколько лет до этого
6
Марш-бросок на Приштину: Как 25 лет назад 200 российских десантников сорвали планы НАТО на Балканах
2

Сейчас обсуждают

owzod
14:17
"Карты амд кривое неюзабельное говно" Ах) в точку.
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
Никита Никитенко
14:17
База. Разгонять уже нечего. Тех. процесс приближается к своему физическому пределу, и чтоб нарисовать на презентации прирост производительности хотя бы в +10%, камни гонят ещё с завода. И даже, если в...
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
VAKT
14:15
win11 банально неудобна для работы
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
Windmark
14:14
Опять реклама обрезка 4060 🤢
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
Дмитрий Маслов
14:14
А на 1660 этого вроде и нет...
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
Windmark
14:10
Пиdоr рекламный Дристакс
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
Иван Назаров
14:08
Согласен, а ещё frame gen даёт инпут лаг
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
Михаил Иванов
14:07
Россия - щедрая душа!
Страны G7 утвердили решение о выделении Украине кредита на $50 млрд. за счёт активов России
Иван Назаров
14:07
У меня комп на зеоне 2666 v3 и RX 6700 XT, Alan wake 2 прошел в нативе на средне-высоких, cyberpunk идёт без проблем, советую не покупать китайские nvme ssd из-за них фризы были
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
Михаил Иванов
14:06
И что ты для тыла сделал, кроме как боевые комментики на оверах писать?)
Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем