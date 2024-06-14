Сроки появления такой валюты пока не оглашаются

Многие аналитики в США констатируют, что действия администрации Белого дома наносят колоссальный ущерб международной валютной системе, построенной на доминировании доллара. Сегодня американские власти используют национальную валюту в качестве оружия, чем подрывают доверие к доллару, вынуждая всё больше стран искать альтернативные торговые направления. Не сидят без дела и европейцы, согласовавшие план передачи российских активов Украине. Что примечательно, реальных денег Зеленский не получит, а вместо этого все средства уйдут в США, откуда поступят гарантии в качестве кредитов в виде оружия. Подобные действия у многих стран не вызывают оптимизма, а всё больше аналитиков сходятся во мнении, что человечеству нужна альтернативная финансовая система. Доллары называются слишком токсичными, а большие надежды возлагаются на БРИКС.

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По мнению академик РАН и доктора исторических наук Сергея Глазьева, действующая система американской долларовой гегемонии сдаёт свои позиции. Доминирование длилось много десятилетий, ну а особенности новой финансовой системы обговариваются между властями заинтересованных государств. Прежде всего новая финансовая система должна быть основана на международном соглашении. Для этого необходимо появление новой валюты, которая в равных частях будет распределена между членами БРИКС. Таким образом валюта не будет принадлежать одной стране, что сделает её независимой от тех или иных решений национальных банков. Международные расчёты между странами БРИКС могут осуществляться с помощью новой валюты, которая должна быть цифровой. Всё это никак не повлияет на внутреннюю эмиссию национальных валют. Аналитик отметил, что такая система устраняет возможность диктата одних стран над другими через санкции. Глазьев напомнил, что в настоящее время основные американские санкции реализуются через банки. В ходе новой финансовой схемы, действующей на основе глобального соглашения банки станут равноправными членами, а всё это нивелирует любые ограничения, которые пытается проводить американское правительство.

Глазьев заявил, что предложенная Россией финансовая система разрушает систему долларового доминирования, на которой строится американская гегемония. Нет никаких сомнений, что США просто так не сдадутся, поскольку речь идёт о потере контроля за финансовыми потоками. Именно таким образом посредством банков и крупных корпораций янки оказывают давление на власти тех или иных стран. Потеря долларовой гегемонии дорого обойдётся Вашингтону, ведь вся мощь США строится вокруг того, что национальную валюту одной страны принимают в любом регионе планеты. Посредством долларов ведутся торги металлами, продуктами питания и электроникой. Нефть и газ строго привязаны к доллару, не говоря уже о криптовалютах, которые выступают продолжением финансовой системы Америки. Национальный долг США продолжает расти, а многие аналитики признают, что власти уже не смогут остановить слишком быстро вращающийся маховик. Остаётся только продолжать набирать кредиты, заставляя соседние страны вкладываться в финансирование американской экономики. Учитывая тот факт, что у многих государств накопления существуют в долларах и евро, отказать дядюшке Сэму крайне трудно. В пример можно привести факт блокировки российских активов на сотни миллиардов долларов. Все эти деньги существовали только в виде кодов на компьютере, ну а управление осуществляется под прямым контролем из Белого дома.

Создание альтернативной финансовой системы исключит подобные инциденты, что позволит странам БРИКС проводить более независимую внешнюю политику. Аналитики не сомневаются, что новая цифровая валюта появится, но пока не готовы предсказать, когда это случится. Отмечается, что финансовые системы стран БРИКС сильно отличаются друг от друга, а значит потребуются длительные консультации. Пока же растёт участие в расчётах национальных валют. Вашингтон усиливает давление и вводит новые санкции, ну а всё это вынуждает двигаться вперёд даже тех, кто предпочёл бы не менять сложившийся статус-кво. Долларовая система устраивала всех, включая Россию, но после того, как она начала использоваться в виде оружия, рассматривать национальную валюту США в качестве основной стало небезопасно. Добавим, что ранее ходили слухи о том, что БРИКС может использовать для создания новой цифровой валюты золотой эквивалент. Таким образом новая финансовая система будет основана на стабильности драгоценного металла, что многим аналитиком кажется логичным шагом. Предлагается также расширить товарную корзину за счёт других ценных металлов и редкоземельных элементов, которые и будут обеспечивать конвертируемость новой валюты.