Пока неясно, как именно подобное обещание будет реализовываться

Многие жители России по непонятной причине считают Трампа более предпочтительным кандидатом в президенты, чем Байден. Неясно, откуда берутся такие заблуждения, ведь бывший президент уже успел доказать, что для него важны исключительно американские интересы, а целей он готов добиться самыми агрессивными способами. Начнём с того, что именно Трамп развязал с Китаем торговую войну, ну а красивые заявления на публику – это попытка заигрывать с электоратом. Если бы Байден проводил агрессивную миграционную политику, то Трампу не оставалось бы ничего, кроме как требовать соблюдения прав беженцев. Точно такая же ситуация и с Украиной. Ранее кандидат от Республиканской партии заявлял, что сможет завершить конфликт за сутки, надеясь на поддержку той части населения, которая ожидает развязки и выступает против того, чтобы США и дальше втягивались в противостояние с Россией. Совсем недавно Трамп и вовсе заявил, что принял бы решение бомбить Россию ядерным оружием, если бы русские нанесли такой удар по Украине, что плохо соотносится с ранее озвученными миролюбивыми заявлениями.

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Аналитики уверены, что после прихода к власти Трамп усилит давление на Китай, а в итоге торговая война перейдёт на новый уровень. Байден вводит ограничения медленно, ну а более резкие решения могут нанести урон развитию технологий и производству полупроводниковых изделий. Похоже, у Трампа есть и другие планы, которые он долгое время скрывал от журналистов. В ходе очередного выступления перед избирателями кандидат в президенты заявил, что сделает всё, чтобы Bitcoin можно было добывать только в США. По словам Трампа, криптовалюта обладает важной ценностью, поэтому отдавать её в руки политических противников было бы недальновидно. Происходящее сегодня он назвал ошибкой и намерен вернуть Bitcoin американцам. Данное заявление пока не вызвало бурной реакции со стороны крупных бирж и добывающих компаний. Вполне возможно, что заинтересованные стороны предпочитают ничего не комментировать, поскольку пока нет предмета для разговора. В данном случае неясно, как Трамп собирается осуществить свой план. На момент написания данного материала за более чем 10 лет существования цифрового золота майнеры добыли 19 711 146 ВТС. Общее количество монет, которое может быть получено в ходе майнинга, не может превысить 21 миллион, а последний Сатоши (минимальная платёжная единица) будет добыт в 2040 году.

Для того чтобы растянуть процесс на длительное время, был придуман механизм халвинга. Каждые четыре года количество монет в блоке снижается ровно в 2 раза. В апреле 2024 случился очередной халвинг, что привело к вполне ожидаемым последствиям. Прежде всего майнеры начали получать из каждого блока не 6.25 ВТС, а всего 3.125 ВТС. Это тут же отразилось на доходах, в результате чего часть шахтёров стала уходить в минус. Эксперты считают, что курс должен превысить 80 тысяч долларов, и только после этого все майнеры начнут получать прибыль. Сегодня добывающие компании из США являются крупнейшим на планете, но на втором месте находится Россия. Запуск новых мощностей в РФ движется достаточно быстро, а участники отрасли уверены, что со временем им удастся составить американцам достойную конкуренцию. Решающим показателем в данном случае выступает стоимость электричества. В США 1 кВт*ч стоит дороже, чем в российских регионах, ну а именно этот показатель определяет доходность отрасли. Сегодня российские майнеры могут копать даже на не самом современном оборудование, получая высокую прибыль. А вот в Европе майнинг давно мёртв, поскольку цена электричества там превышает все допустимые значения.

Как именно Трамп планирует добиться указанной цели, пока остаётся только догадываться. Оказать влияние на сообщество ему не удастся, поскольку любое вмешательство в код блокчейна со стороны правительства тут же обрушит стоимость криптовалюты. Остаётся только снизить для фермеров цены на электроэнергию, но на такое Трамп не пойдёт. Вся логика заключается в извлечении выгоды, а значит если какие-то меры и будут предприниматься, то только на административном уровне. В теории, можно запретить крупным пулам размещать у себя мощности российских компаний и в целом жителей России. Некоторые пулы уже присоединились к санкциям, вот только подобные ограничения обходятся за счёт установки VPN. Остаётся только переписать код Bitcoin, ну а о последствиях подобного вмешательства мы уже писали выше. Скорее всего, заявление Трампа носит популистский характер и не будет выполнено, хотя мы точно не знаем, чего ожидать от эксцентричного политика.