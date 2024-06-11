Ранее считалось, что подобная форма социальной коммуникации доступна только человеку.

Известно, что многие животные имеют сложную систему коммуникации. В мире насекомых решающими становятся химические реакции, тогда как летучие мыши используют ультразвук. Дельфины знают всех членов стаи и даже обращаются к ним по имени. Нечто подобное практикуют некоторые виды попугаев, но всё это не идёт ни в какое сравнение с социальной коммуникацией слонов. Согласно результатам нового исследования, слоны обладают уникальной способностью обращаться друг к другу по именам, что ранее считалось возможным только для людей. Это открытие, сделанное группой международных исследователей, ставит слонов в один ряд с дельфинами и попугаями, которые также используют звуковые сигналы для общения, но с одним важным отличием: слоны придумывают уникальные имена для своих сородичей, не прибегая к подражанию звукам.

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В рамках исследования группа учёных использовала ИИ, проанализировав крики двух диких стад африканских слонов саванны в Кении. Все звуки были зафиксированы в кенийском национальном заповеднике Самбуру и национальном парке Амбосели с 1986 по 2022 год. Исследователи выявили 469 различных сигналов от 101 обращающегося к своим сородичам и 117 слонов, отвечающих на коммуникацию. Результаты научной работы показали, что слоны используют определённые вокальные тона для каждой особи. Ну а особи, к которым обращаются, распознают сигналы и игнорируют звуки, которые обращены не к ним лично. Это указывает на то, что слоны способны определить, предназначен ли им зов, просто услышав его, даже если другая особь находится вне переделов зрения. По словам ведущего автора исследования Майкла Пардо, это доказывает, что слоны обладают высокой степенью социального интеллекта и абстрактного мышления.

Слоны издают широкий спектр звуков: от громкого трубного звука до настолько тихого грохота, что его невозможно услышать человеческому уху. Имена, как правило, выкрикивались на большом расстоянии, и чаще всего это происходило, когда взрослые слоны обращались к молодым. Взрослые также чаще использовали имена, чем молодняк. Это позволяет предположить, что на освоение сложного навыка коммуникации могут уйти годы. В ходе эксперимента исследователи проигрывали слону запись, где его друг или член семьи выкрикивал его имя, и наблюдали за реакцией. Животные реагировали положительно и энергично, тогда как на имена других слонов они проявляли гораздо меньший энтузиазм. Это подтверждает, что слоны действительно различают индивидуальные имена и реагируют на них.

В отличие от дельфинов и попугаев, которые просто имитируют звуки других особей, слоны придумывают уникальные имена для каждого члена группы. Это говорит о способности слонов к абстрактному мышлению. Пока неясно, кто в группе отвечает за придумывание имён, и как все остальные слоны узнают имя того или иного слона. Старший автор исследования Джордж Виттемайер подчеркнул важность открытия, поскольку оно указывает на высокую степень когнитивных способностей у слонов. Учёные планируют продолжить работу, а особенно интересны эволюционные особенности социальных навыков, ведь предки слонов отделились от приматов и китообразных около 90 миллионов лет назад. Генеральный директор организации «Спасите слонов» Фрэнк Поуп отметил, что это открытие является лишь началом будущих научных открытий о сложных социальных связях и высокоразвитом интеллекте слонов. Учёные пишут, что развитие умных алгоритмов открывает массу новых возможностей, поскольку ранее без использования ИИ доказать те или иные теории было невозможно. На обработку информации уходили годы, тогда как сегодня достаточно ввести всё это в специальный алгоритм.