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Bublik1
AMD намерена заблокировать установку Windows 10 на новую линейку процессоров Ryzen AI 300
А между тем жизненный цикл Windows 10 ещё продлится полтора года.

Осенью 2025 года самая массовая настольная операционная система завершит свой жизненный цикл и начнёт стремительно терять рыночную долю. Речь о Windows 10, на которой по некоторым данным сегодня функционирует не меньше 1 миллиарда персональных компьютеров. Крупные компании уже готовятся к этому событию, изучая возможности для дальнейшего использования старой техники. Проблема заключается в высоких системных требованиях более новой операционной системы, ведь для работы Windows 11 нужно 4 Гб оперативной памяти и накопитель объёмом 64 Гб. «Десятка» может без проблем работать и на более старом железе, ну а Microsoft уже предложила выход из создавшегося положения. Все желающие смогут продлить срок получения обновлений безопасности на два года, хотя данное решение и не будет бесплатным. Для многих крупных компаний гораздо дешевле заплатить несколько сотен долларов за дополнительные два года работы каждого ПК, чем здесь и сейчас переводить тысячи устройств на новую операционную систему. 

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Нет никаких сомнений, что переходить на Windows 11 всё равно придётся, но сегодня стало известно о том, что некоторые производители полупроводниковой продукции решили подтолкнуть пользователей к такому решению. Любопытную информацию эксперты нашли на странице технических характеристик процессоров AMD следующего поколения. Как оказалось, серия Ryzen AI 300 будет поддерживать Windows 11, RHEL и Ubuntu, тогда как популярная Windows 10 в спецификациях отсутствует. Пока о массовом переходе процессоров AMD на новую операционную систему речь не идёт, ведь серия Ryzen AI 300 представляет собой мобильный сегмент. Обычно ноутбуки на базе таких процессоров уже поставляются вместе с ОС, ну а в данном случае выбор у пользователя будет не очень большой. В любом случае удастся установить одну из операционных систем на базе Linux, а эксперты пока не могут сказать, чем обусловлен отказ от Windows 10.

Не исключено, что некоторые функции умных процессоров будут доступны только в Windows 11, но пока других подробностей на эту тему в прессе нет. Представители AMD и Microsoft не комментируют такое решение, ну а большая часть пользователей действительно ничего не заметит. Как уже отмечалось, ноутбуки чаще всего поставляются вместе с операционной системой. А вот у энтузиастов появится повод разбираться в проблеме детальнее. Нечто подобное уже не раз происходило, когда принималось решение о потере совместимости процессоров с той или иной настольной операционной системой. Особенно сложно было после завершения жизненного цикла Windows 7, что привело к появлению пользовательских версий драйверов для процессоров. Благодаря этому можно было установить даже самую новую линейку на старую операционную систему, но со временем заплатка стала терять популярность, поскольку всё больше компьютеров переводилось на Windows 10. Нечто подобное случится в ближайшие два года, ну а AMD просто форсирует события. В данном случае спорное решение может сыграть с компанией злую шутку, ведь доля красных в сегменте ноутбуков и без того маленькая. Не исключено, что Intel сделает прямо противоположное заявление, чем привлечёт внимание к новой линейке процессоров для мобильного сегмента. 

По данным аналитиков, сегодня порядка 25-27% всех компьютеров уже работают на базе Windows 11. Главным сдерживающим фактором остаются высокие системные требования, а значит многие крупные компании ещё примерно 3 года будут медленно мигрировать на эту ОС. Переход состоится в любом случае, ну а обычные пользователи уже сделали свой выбор. Если вы обратите внимание на скриншот выше, то сможете убедиться, что уже 48% геймеров установили на свои компьютеры самую новую версию ОС производства Microsoft. До завершения жизненного цикла Windows 10 осталось ещё полтора года, ну а к концу 2025 почти все геймеры откажутся от стремительно устаревающей ОС. Если использовать ранее полученный опыт, то решающим станет отказ от Windows 10 со стороны Google, которая перестанет выпускать для этой операционной системы новые версии браузера. Следом подтянутся разработчики компьютерных игр, но к этому моменту большая часть геймеров уже будет сидеть на Windows 11. Или нет, ведь инсайдеры упрямо рассказывают о выходе в 2025 году Windows 12. Пока об этой ОС известно очень мало. Предполагается, что она получит более тесную интеграцию со стороны умных алгоритмов и сможет предложить инновации, которых лишена Windows 11. Всё это не обойдётся без роста системных требований, но в данном случае это фактор, повлиять на который мы с вами не в силах. 

#amd #windows 10 #ryzen ai 300
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Windows 10 отсутствует в списке поддерживаемых ОС у процессоров AMD Ryzen AI 300
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