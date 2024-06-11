Судя по всему, американцы просто не готовы признать поражение и пытаются помешать стабилизации ситуации в регионе.

Вывод регулярной армии США из Афганистана в 2021 году стал неожиданным событием для обывателей, но в целом был вполне ожидаемым для аналитиков. Принято называть целый ряд причин, способствовавших быстрой передислокации войск, но есть мнение, что Белый дом торопился, поскольку готовился к украинскому конфликту. О чём думали функционеры Пентагона, мы узнаем спустя десятилетия, но для Афганистана годы под контролем американцев не прошли бесследно. В настоящее время страну контролируют талибы (организация считается террористической в РФ), но в горных районах продолжают оставаться горячие точки, щедро спонсируемые Вашингтоном. По данным директора второго департамента Азии МИД России, американцы не оставляют попыток раскачать положение внутри Афганистана. Замир Кабулов рассказал, что Белый дом активно налаживает контакты с целым рядом террористических организаций, руками которых создаёт напряжённость в регионе.

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Дело не обходится без участия Лондона, ну а в итоге англосаксы продолжают присутствовать в регионе, сея хаос и мешая восстановлению государства. Отмечается, что таким образом США пытаются добиться сговорчивости талибов, а одним из ключевых противников действующих властей в регионе выступает ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ). Через другие страны террористам поставляют оружие и деньги, что позволяет набирать новых бойцов, а также держать в страхе небольшие населённые пункты. В данном случае нет ничего удивительного, ведь политика англосаксов не менялась уже много столетий. Какой бы президент ни был у руля, им прежде всего руководят имперские интересы. Только за несколько последних десятилетий американцы собственными руками сформировали на планете несколько горячих точек, активно снабжая оружием стороны конфликта. В большинстве случаев всё это полезно для бизнеса, чего не скажешь об Афганистане. Талибы разорвали все контакты с Вашингтоном, ну а американцы хотят вернуться в потерянный для них регион, наладив доступ к полезным ископаемым и дешёвой рабочей силе, попутно зарабатывая на продаже оружия.

Аналитики полагают, что вывод войск США из Афганистана в 2021 году стал одним из наиболее значимых геополитических событий десятилетия. До этого регулярная американская армия присутствовала в этой стране почти 20 лет, а интервенция началась в 2001 после террористических атак 11 сентября 2001 года. Если более точно, то военное присутствие США в Афганистане началось в октябре 2001 года, когда коалиционные силы приступили к операции против террористической организации «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в России) и режима Талибан, предоставившего ей убежище. В первые годы операция имела значительный успех: талибы были свергнуты, и новые правительственные структуры начали формироваться при поддержке Белого дома. Вот только уже через несколько лет положение стало меняться, поскольку талибы развернули против американцев масштабную партизанскую войну. Известно, что конфликт в Афганистане стал для армии США самым длительным в истории. Если первоначально действия военных поддерживали не только политики, но и обыватели, то в какой-то момент убеждать население в необходимости вливания в конфликт на другом конце планеты огромные ресурсы стало значительно сложнее.

Присутствие американской регулярной армии в Афганистане обошлось этой стране в сотни миллиардов долларов, а также привело к гибели нескольких тысяч солдат. Особенно сложно всё стало после начала пандемии коронавируса, когда давление на бюджет стало непомерно высоким. Ну а в итоге было принято решение покинуть регион. Попытки создать контролируемые государственные органы власти не увенчались успехом, а низкая популярность ручных лидеров среди населения не оставила шансов на победу. Переговоры с талибами начались ещё при Трампе, ну а Байден поставил финальную точку, получив от новых правителей Афганистана гарантии прекращения террористической деятельности. Вывод войск начался в апреле 2021 года и завершился к концу августа того же года. В это время талибы развернули стремительное наступление, захватывая одну провинцию за другой. К августу 2021 года они уже контролировали значительную часть территории страны, и 15 августа взяли под контроль столицу Кабул.

Эвакуация граждан США и их союзников, а также афганцев, сотрудничавших с коалиционными силами, проходила в условиях хаоса и паники. Эвакуация в аэропорту Кабула, где тысячи людей пытались покинуть страну, стала символом бегства, подчёркивая драматизм разворачивающихся событий. После прихода к власти талибы вынуждены были решать целый ряд проблем, включая экономические, гуманитарные и социальные. Международное сообщество было не готово вступать в диалог с теми, кого ещё недавно называли террористами, ну а уже в начале 2022 года главной темой стал украинский конфликт. Вывод войск США изменил баланс сил в регионе, а со временем Китай, Россия и Пакистан, начали активно выстраивать свою политику в отношении Афганистана. Недавно стало известно, что власти РФ планируют исключить талибов из списка террористических организаций. Переговоры на эту тему идут, но пока итоги не оглашены. Судя по всему, в Афганистане ещё долго не будет спокойно, ведь англосаксы не готовы отпускать страну в свободное плаванье, пытаясь сделать всё, чтобы не допустить стабильности в регионе.