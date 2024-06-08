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Bublik1
Нейтронная звезда в нашей галактике излучает постоянный радиосигнал с периодичностью в 53.8 минуты
О внеземном разуме речь не идёт, но есть всё основания считать, что астрономы могли натолкнуться на новый вид нейтронных звёзд

Учёные уже много десятилетий слушают космос в поисках сигналов от разумных цивилизаций. Поиски не увенчались успехом, но исследователи не унывают, создавая всё более совершенные средства для обзора видимой Вселенной. За последние десятилетия наблюдений было несколько странных сообщений, каждое из которых ставило учёных в тупик. Многие из подобных аномалий до сих пор не разгаданы, а недавно астрономы зафиксировали таинственный сигнал от нейтронной звезды. Излучение шло из глубин нашей галактики, а в качестве источника выступала нейтронная звезда под названием ASKAP J1935+2148, расположенная в плоскости Млечного пути, на расстоянии примерно 15 820 световых лет от Земли.

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Астрономы заметили, что сигналы от ASKAP J1935+2148 уникальны и не похожи ни на один из известных ранее. Звезда проявляет периодичность в сильных импульсах, слабых импульсах и периодах полного отсутствия импульсов. Руководитель исследовательской группы, астрофизик Маниша Калеб из Сиднейского университета, отмечает, что причина таких изменений остаётся неизвестной. Это вызывает интерес, так как ставит под сомнение текущие модели эволюции нейтронных звёзд. Напомним, нейтронные звёзды образуются после взрыва сверхновой, масса которой составляет от 8 до 30 солнечных масс. Оставшееся ядро звезды коллапсирует под действием гравитации, формируя объект диаметром всего 20 километров, но с массой в несколько раз больше массы Солнца. Существует несколько типов нейтронных звёзд: обычные нейтронные звезды, пульсары и магнетары. Пульсары излучают радиоимпульсы со своих полюсов, в то время как магнетары обладают чрезвычайно мощным магнитным полем, которое вызывает извержения энергии. 

ASKAP J1935+2148 ведёт себя необычно для нейтронных звёзд любого типа. Обнаруженная случайно во время других наблюдений звезда привлекла внимание астрономов своим регулярным периодом импульсов в 53.8 минуты. К сожалению, это единственная стабильная характеристика, поскольку сами пульсации варьируются от чрезвычайно ярких с линейной поляризацией до полного исчезновения и возвращения с гораздо меньшей яркостью и круговой поляризацией. На самом деле ASKAP J1935+2148 – это не единственный странный объект, обнаруженный в последние годы. В южном небе также были зафиксированы объекты GLEAM-X J162759.5-523504.3, GPM J1839-10 и GCRT J1745-3009, проявляющие загадочные повторяющиеся сигналы. Хотя поведение этих объектов различается, исследователи предполагают, что они могут быть связаны. Маниша Калеб и её коллеги считают, что различия в режимах пульсаций ASKAP J1935+2148 могут быть связаны с изменениями в магнитосфере звезды. Это позволяет предположить, что все эти объекты могут принадлежать к новому классу магнетаров, находящихся на разных стадиях эволюции.

Проще говоря, разумную жизнь учёные пока не нашли, но могли совершить важное открытие, способное оказать существенное влияние на понимание законов Вселенной и происхождение самых ярких объектов в нашей галактике. Судя по всему, ASKAP J1935+2148 является частью старой популяции магнетаров с длинными периодами вращения и низкой рентгеновской светимостью, но достаточно намагниченных для производства радиоизлучения. Исследование этого объекта и подобных ему поможет лучше понять эволюцию нейтронных звёзд, ну а шансы обнаружить новый тип подобных объектов внушают скромный оптимизм. Сегодня у астрономов нет ответов на эти вопросы, поскольку мы ещё слишком мало знаем о нашей Вселенной. Считается, что технический прорыв может наступить, когда исследованием космоса займётся ИИ. Умный алгоритм сможет найти последовательности и зависимости там, где их не видит человек.

#космос #наука #интересное #нейтронная звезда
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