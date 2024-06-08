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Bublik1
Чем интересен проект космического лифта, и почему в 2025 Япония не сможет приступить к строительству
Перед инженерами стоит целый ряд проблем, включая экономические, политических и технологические особенности проекта

На календаре уже 2024 год. С тех пор как наша цивилизация смогла отправить первого человека в космос прошло больше 60 лет, но человечество так и не освоило Солнечную систему. Фактически, мы даже не можем вернуться на Луну, которая находится совсем рядом и намного проще для освоения, чем другие планеты. Илон Маск бредит Марсом, но шансы отправить туда экспедицию с живыми людьми в обозримом будущем критически малы. Сегодня мы способны послать на Красную планету небольшой зонд, а человеческая миссия – это билет в один конец. Мало того, сегодня у нас нет достаточно мощных двигателей и космического корабля, который бы гарантировал безопасность пассажиров. Разговоры о создании марсианской колонии перестали будоражить умы учёных, а обыватели слишком заняты выживанием, чтобы отвлекаться на космос. Средств на новые проекты выделяют всё меньше, а очередной виток напряжения между глобальными игроками делает тему космоса неактуальной. Страны тратят на военную сферу сотни миллиардов долларов, вспоминая о космосе только тогда, когда речь идёт о спутниках слежения за потенциальными противниками. 

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Словом, всё очень плохо, а в ближайшие годы никаких улучшений не будет. Возможно, через десятки лет наша цивилизация действительно начнёт создавать колонии за пределами Земли, но пока мы не способны договориться по самым простым вопросам. Эксперты пишут, что освоение Луны и создание там крупной колонии приведёт к бурному развитию космонавтики. Причина в том, что на Луне ниже гравитация, а значит запускать оттуда ракеты дешевле и проще. Проблема лишь в том, как доставить туда все нужные материалы. Похоже, у японских инженеров появилась любопытная идея. Как стало известно, Япония строит планы создания космического лифта. Устройство напоминает гигантское сооружение, которое будет возвышаться над нашей планетой и служить в качестве пусковой платформы для целого ряда космических проектов. Лифт планируется создать уже к 2050 году, а главная идея его строительства заключается в низкой гравитации на околоземной орбите. Например, если поднять космический корабль на нужную высоту при помощи лифта, то для его разгона потребуется в десятки раз меньше топлива, чем сегодня. Запас энергии внутри космолёта окажется огромным, что позволить обеспечить его полёт в самые отдалённые участки Солнечной системы. Кроме того, начальная скорость будет выше таковой, если запуск производить с поверхности планеты. 

Учёные уверены, что такой лифт мог бы сократить время полёта до Марса с 6-8 месяцев до 40 дней. Таким образом колонизация ближнего космоса из несбыточной мечты превратилась бы в реальность, а мы могли бы осуществлять десятки полётов в год. Дата пока выглядит пугающе, а критики проекта называют массу нерешённых проблем, с которыми сталкивается космический лифт. Начнём с того, что о планах строительства космического лифта японская компания Obayashi Corporation объявила ещё в 2012 году. Уже тогда начались подготовительные работы и сбор средств. Руководство компании заявило, что планирует потратить на проект 100 миллиардов долларов и завершить его всего за 25 лет. Ожидается, что начало большой стройки состоится в 2025 году, а недавно больше новых подробностей озвучил глава технологического отдела Obayashi Corporation. По словам Ёдзи Исикава, уже несколько лет инженеры занимаются сложными подсчётами и формируют основу для технической реализации космического лифта. За это время были подписаны соглашения с партнёрами, что позволило получить нужные для дальнейшей разработки средства. 

И вот здесь и начинаются плохие новости, ведь Исакава полагает, что строительство начать в 2025 году не выйдет. Представитель японской корпорации не стал отвечать о переносе конечных сроков, считая данный вопрос некорректным. Эксперты полагают, что Obayashi Corporation находится в начале пути, поэтому назвать более точные сроки не может. Исакава утверждает, что его подчинённые делают всё, чтобы ускорить процесс, но в настоящее время перед командой стоит масса технических сложностей. Подробности представитель японской корпорации озвучивать не стал, но эксперты считают, что сегодня на Земле нет нужных материалов, из которых можно было бы создать космический лифт. Сооружение будет гигантским и должно выдерживать любые вызовы природы. Лифт должен выдерживать сильные землетрясения, ураганы и иметь модульную конструкцию. Ремонтные бригады должны быстро реагировать на поломки, а замена нескольких частей несущей конструкции не оказывать никакого влияния на её устойчивость. Первый инженерный проект ставит учёных в тупик, ведь только для создания троса потребуется больше стали, чем существует на Земле. Обсуждается идея использования углеродных нанотрубок. Подобный материал прочнее стали, но современные технологии способны создавать конструкции из нанотрубок длиной до 60 сантиметров, а для троса нужно 35 километров, не говоря уже о толщине в несколько метров, добиться чего сегодня нереально. 

Эксперты пока сомневаются в том, что проект космического лифта удастся реализовать. Человечеству нужен технологический прорыв во многих отраслях. Добиться этого силами одной страны невозможно, а значит требуется высокая кооперация и заинтересованность многих стран. Как уже было сказано выше, в настоящее время гонка вооружений интересует лидеров государств намного больше, а значит, идея космического лифта может так и остаться идеей. Разработчики считают, что строительство лифта окупится за несколько лет, поскольку подобное сооружение позволит в сотни раз снизить затраты на запуск ракет. Согласно официальным данным, средняя стоимость доставки 1 килограмма полезного груза на орбиту сегодня достигает 40 000 долларов. Представители Obayashi Corporation полагают, что смогут снизить эту сумму до 57 долларов за 1 фунт (115 долларов за 1 килограмм). Сумма несоразмерно меньше текущих затрат, а кроме технических и финансовых проблем есть ещё и юридические вопросы. Многие потенциальные инвесторы с опаской смотрят на механизм санкций и считают, что японские власти могут запретить им осуществлять доставку грузов и проводить полёты по политическим соображениям. Представители экологических организаций выступают в поддержку инициативы, а после заявлений Исакавы всё стало ещё сложнее, чем казалось до этого. 

#технологии #космос #интересное #космический лифт
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