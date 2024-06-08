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Bublik1
Рынок легковых автомобилей РФ продолжает расти, но в ТОП-10 нет европейских и японских брендов
Крупные автомобильные корпорации сдали российский рынок без боя

Российский рынок легковых автомобилей никогда не мог соперничать с немецким, но демонстрировал стабильный рост и считался перспективным. Эксперты полагали, что покупательская способность населения продолжит расти, ну а главными бенефициариями всего этого оставались крупные автомобильные корпорации. После начала СВО привычное течение дел резко изменилось, поскольку неплохо зарабатывающие на российском рынке компании самоустранились. Заводы начали закрываться, а новых поставок не было. В 2022 положение было особенно сложным, но целый ряд решений позволил снизить давление на покупателей, многие из которых взяли небольшой тайм-аут. Какое-то время американские, европейские и японские бренды всё ещё могли удерживать первое место на рынке РФ, поскольку поставки осуществлялись в рамках параллельного импорта. Cледом появились любопытные данные о попытках некоторых производителей испортить жизнь российским автовладельцам. В прессе писали об отключении некоторых функций легковых машин, а также искусственном дефиците запчастей, ну а всё это привело к окончательному развороту России в сторону Китая. 

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Пожалуй, если бы всё это происходило 10 лет назад, то ситуация с поставками автомобилей выглядела бы сложно, но сегодня всё иначе, поскольку транспортный сектор Поднебесной достаточно зрелый. Эксперты отмечают целый ряд проблем, но уверены, что всё это подлежит исправлению, а по многим показателям китайцы уже приблизились или даже обошли европейцев. С момента введения санкций прошло больше двух лет, ну а за это время лицо российского рынка изменилось до неузнаваемости. Аналитики агентства «АВТОСТАТ» опубликовали статистику продаж легковых автомобилей за май 2024 года. Сообщается, что всего в мае было реализовано более 127 тысяч легковых автомобилей. Это на 76.2% больше, чем удалось продать в мае 2023 года. Если обратить внимание на месячную динамику, то можно заметить, что показатели мая на 7% хуже апрельских. Апрель в свою очередь показал 6.5% падение по сравнению с мартов. При этом именно в марте авторынок показал максимальные цифры, достигнув 146.5 тысячи автомобилей в месяц. Это рекордное значение начиная с мая 2021 году, а эксперты полагают, что во второй половине 2024 спрос на легковые автомобили вернётся к мартовским показателям. 

Лидером рынка стала отечественная LADA, реализовавшая более 40 тысяч новых транспортных средств. На втором месте расположился китайский Haval, продажи которого намного скромнее – 14 тысяч единиц. На третьей строчке находится Chery (более 13 тысяч единицы), а следом идут ещё три китайских бренда: Geely (более 10 тысяч машин), Changan (почти 10 тысяч машин) и OMODA (почти 4800 машин). Белорусский Belgee занял восьмую позиции, отгрузив почти 3600 легковых автомобилей. Если обратить внимание на сравнительную таблицу, то можно заметить, что все ключевые бренды демонстрировали положительную динамику, нарастив продажи как в месячном, так и годичном эквиваленте. Всего за первые пять месяцев 2024 года российские потребители купили почти 595 тысяч новых легковых автомобилей, что на целых 86.4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из любопытных подробностей: Changan нарастил присутствие в годичном эквиваленте более чем в 7 раз, что свидетельствует о формировании конкуренции и желании китайских компаний активнее инвестировать средства в российский рынок. 

Если говорить о конкретных моделях, то LADA Granta заняла первое место с результатом 18 543 машины. Это на 17.4% больше, чем в 2023 году, но даже этого не хватило, чтобы удержать прежнюю рыночную долю. Так, в прошлом году LADA Granta занимала почти 22% рынка, а по итогам мая смогла занять только 14.58%. А вот доля LADA Vesta показала уверенный рост. По итогам мая 2023 доля этой модели составляла 0.33%, тогда как в 2024 выросла до 10.71%. Это 32% рост и 13 626 машин за месяц. Из таблицы можно отметить, что очень неплохо продаются китайские кроссоверы. Например, Haval Jolion находится на третьем месте с результатом 6254 машины, что на целых 64% больше, чем было годом ранее. Не сдаёт позиций и Chery Tiggo 7 PRO Max. Модель прибавила 63% или 63% в годичном эквиваленте. Высоким спросом пользуются Chery Tiggo 4 PRO, LADA Niva Travel и LADA Niva Legend. Если вы внимательно следите за происходящими изменениями на российском рынке, то должны понимать, что российский автопром полностью полагается на китайских партнёров. Все популярные модели представляют собой либо чистых китайцев, либо собираются из китайских комплектующих. Принято считать, что со временем российская локализация будет становиться всё более глубокой, но пока ничего подобного не происходит. В любом случае поставки китайских машин и переориентация предприятий позволяет оживить рынок, а со временем положение действительно может измениться. Европейским, американским и японским брендам будет крайне сложно вернуться. В настоящее время китайские бренды активно выстраивают сети обслуживания, в итоге места беглецам уже не будет. Многие из тех, кто ввёл против РФ санкции, уже демонстрируют значительный минус, но до недавнего времени такие автомобили завозились по параллельному импорту. Сегодня ничего подобного не происходит, а потеря российского рынка – это довольно существенный удар по любому крупному производителю. Так вышло, что эти корпорации сдали российский рынок без боя, чем уже успели воспользоваться китайские компании. 

#автомобили #статистика #транспортные средства
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