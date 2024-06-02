GeForce GT 710 EVO опоздала на рынок всего на 10 лет и создана исключительно для вывода изображения на экран монитора.

Сегодня в продаже можно встретить видеокарты для самых разнообразных сценариев. Существуют модели, больше подходящие для решения рабочих задач, встречаются бюджетные игровые графические чипы, но куда интереснее выглядят флагманы, стоимость которых может доходить до 400 000 рублей. На этом выбор не ограничивается, ведь для обучения ИИ требуются ещё более серьёзные решения, цены на которые превышают все допустимые пределы. Несмотря на это, подобные видеокарты отлично продаются, а аналитики уверены, что спрос на них в ближайшие 2 года будет расти.

Обычные пользователи ничего подобного не покупают, пытаясь подыскать наиболее подходящую под собственный бюджет видеокарту.

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Именно поэтому высокой популярностью пользуется GeForce RTX 4060, которая пусть и не стала большим прорывом, но всё же позволяет поиграть в требовательные новинки без необходимости снижения настроек графики. Увы, сделать это можно только в разрешении 1080р, но в данном случае речь идёт о компромиссном решении, а значит приходится выбирать. Многие геймеры полагают, что мир вращается вокруг них, часто забывая о том, что другие пользователи не нуждаются в мощных игровых видеокартах. Иногда владелец компьютера обходится игровой приставкой, но в нашем случае важно лишь то, что есть множество людей, которые используют графический чип для вывода изображения на дисплей. Ну а поскольку с такой задачей справится самая недорогая видеокарта, то рынок подобных решений продолжает существовать.

Удивить потенциальных покупателей решила ASUS, которая выпустила GeForce GT 710 EVO, основанную на одноимённом графическом чипе. Что любопытно, впервые о GeForce GT 710 стало известно больше 10 лет назад, но уже тогда видеокарта принадлежала к числу ультрабюджетных и не справлялась с новыми играми. Это значит, что GeForce GT 710 EVO создана исключительно для вывода картинки на экран. Внутри можно найти целых 2 Гб видеопамяти сильно устаревшего стандарта GDDR5. Шина здесь 64-битная, а сам графический чип получил 192 ядра CUDA. Для сравнения, у GeForce RTX 4090 таких ядер 14 592, но уже через несколько месяцев в продажу поступит GPU, у которого их будет в 2 раза больше. Как уже было сказано выше, новинка ASUS справляется только с очень старыми играми, выпущенными несколько десятилетий назад.

Тактовая частота ядра равняется 954 МГц, а потребление составляет всего 20 Вт. Таким образом производитель без проблем установил на видеокарту систему пассивного охлаждения, ну а это главный плюс, ведь многие пользователи просто хотят получить тихий компактный системный блок для просмотра сериалов и сёрфинга в интернете. GeForce GT 710 EVO буквально создана для такой задачи и может выводить изображение на экран через VGA, HDMI и DVI. Сколько ASUS намерена просить за новинку, не указывается. Самую недорогую версию GeForce GT 710 в России можно купить за 3500 рублей. Таким образом производитель не сможет заработать больших денег, поскольку прибыль от одного флагмана может превышать сотни долларов. Скорее всего, при расчистке очередного склада NVIDIA столкнулась с массой старых графических чипов, и ASUS с готовностью взялась реализовать сильно припозднившуюся во времени партию. Обычно подобные одолжения имеют двусторонний характер, но подробностей сделки мы с вами никогда не узнаем.