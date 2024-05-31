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SSD сильно подорожали, а аналитики винят во всём стартапы, занимающиеся обучением ИИ
Согласно озвученным прогнозам, твердотельные накопители продолжат расти в цене

По мнению аналитиков, 2022 год стал самым выгодным с точки зрения покупки нового твердотельного накопителя. Во всём мире наблюдалось значительное перепроизводство, сформировавшееся на фоне дефицита полупроводников 2021 года. Тогда казалось, что пользователям нужно бесконечное количество чипов памяти, но реальность сильно удивила ведущих производителей. Большая часть подразделений, занимающийся выпуском флэш-памяти, по итогам 2022 ушла в минус по доходам, а в итоге крупные компании приняли совместное решение, направленное на стабилизацию рынка. Не самом деле ничего умнее, чем просто снизить количество выпускаемой продукции, не было придумано, ну а по итогам 2023 года выяснилось, что стратегия начала приносить реальную пользу. Во второй половине прошлого года на рынке начал формироваться небольшой дефицит, когда спрос начал стабильно превышать предложение. Ну а именно этого производители флэш-памяти и ожидали, резко повысив отпускные цены на свою продукцию.

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Есть все основания считать, что к 2025 стоимость оперативно памяти и твердотельных накопителей вырастет снова, ну а пока самое время ознакомиться со статистикой, предоставленной специалистами TrendForce. Сообщается, что все крупные производители флэш-памяти (Samsung и SK Hynix) зафиксировали значительный рост выручки в первом квартале 2024 года. Данные приводятся также по японской Kioxia, а в целом поставщикам удалось увеличить доход на 28.1% по сравнению с четвёртым кварталом 2023. В цифрах – это 14.71 миллиарда долларов, немалая часть из которых сформирована только за счёт удорожания флэш-памяти. Как оказалось, обычные пользователи и не думали скупать память и не очень рады происходящим изменениям на рынке, чего не скажешь о многочисленных стартапах, занимающихся обучением ИИ. Аналитики констатируют, что сегодня инвесторы готовы вливать в сферу умных алгоритмов огромные деньги, ну а технологические компании скупают всё, что попадается им под руку. 

Ну а поскольку для обучения ИИ лучше подходят скоростные твердотельные накопители, то именно они стали очередной жертвой безумных инвесторов. По данным портала The Register, всё обстоит намного хуже, чем может показаться на первый взгляд. Так, многие компании знают о том, что SSD будут дорожать, поэтому стараются инвестировать как можно больше денег. Всё это привело к формированию дефицита, ну а стоимость твердотельных накопителей стремительно движется вверх. Изменения на рынке стали заметны ещё в начале февраля, а полноценный тренд сформировался к концу первого квартала 2024 года. Можно предположить, что тенденция сохранит своё влияние на рынок и во втором квартале, а значит по итогам июня прибыль производителей флэш-памяти окажется ещё выше. Согласно опубликованным данным, активно к процессу накопления памяти подключились и компании, которые занимаются выпуском смартфонов, компьютерной техники и электроники. Ну а поскольку к концу 2023 года на рынке и без того сформировался дефицит предложения, то по итогам первого квартала поставщики смогли поднять стоимость флэш-памяти ещё выше, чем планировали изначально. 

Как уже было сказано выше, за счёт огромных инвестиций занимающиеся обучением ИИ компании не ощутили проблем с ликвидностью, а вот сборщики ноутбуков и смартфонов испытывают трудности и говорят о необходимости повышения конечной стоимости своей продукции. Получается, что всё это окажет негативный долговременный эффект именно на обычных пользователей, которые будут страдать от решений всех крупных игроков. Аналитики TrendForce предупреждают, что рост цен способен в краткосрочной перспективе оказать негативный эффект и на производителей флэш-памяти. Прежде всего выясняется, что многие компании уже сформировали значительные запасы, поэтому не нуждаются в новых компонентах. За счёт этого сборщики ноутбуков и смартфонов могут себе позволить приостановить закупки на несколько кварталов, ну а это грозит нарушить планы тех, кто мечтал усилить дефицит на рынке. Рядовые потребители теряют интерес к твердотельным накопителям, ну а рано или поздно ИИ перестанет пожирать огромное количество ресурсов. В настоящее время данная область считается перспективной, но эксперты не исключают, что вскоре инвесторы потребуют возвращения своих средств. Случится это точно не в 2024 году, а значит твердотельные накопители продолжат дорожать. 

Согласно официальной статистике, за 1 квартал текущего года SSD стали дороже на 15%, ну а аналитики TrendForce ожидают роста цен ещё на 10% во втором квартале. Львиную долю прибыль получает Samsung, занимающая 36.7% рынка флэш-памяти. Прибыль за отчётный период у корейцев увеличилась на 29% и достигла 5.4 миллиарда долларов. На втором месте разместилась SK Group, включая SK Hynix и Solidigm. Общая доля рынка этой компании равна 22.2%, а доходы достигли 3.27 миллиарда долларов. Это на 32% больше, чем было по итогам 4 квартала 2023 года. На третьем месте расположилась Kioxia, выручка которой достигла 1.82 миллиарда долларов. Таким образом японская компания заработала на 26.3% больше, чем за последние 3 месяца прошлого года и занимает 12.4% рынка. Всё те же аналитики TrendForce уверены, что все три гиганта смогут нарастить прибыль во втором квартале ещё на 20%. Как уже было сказано выше, за всё это заплатят обычные пользователи, из широких карманов которых и дальше будут извлекаться значительные суммы, необходимые для формирования сверхдоходов крупных корпораций.

#ssd #твердотельные накопители #статистика
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