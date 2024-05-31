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Bublik1
Европа вводит пошлины против зерна из РФ, называя такой шаг важным для экономики Украины
А между тем против зерновых из Украины в ряде европейских стран действует эмбарго

Эксперты полагают, что урожай 2024 года будет не таким высоким, как годом ранее, но полагают, что российские экспортёры сохранят ведущие позиции на мировом рынке. Напомним, по итогам 2023 года удалось реализовать около 65 миллионов тонн зерновых, что позволило России выйти на вторую строчку после США. Янки отправили на экспорт 71 миллион тонн и уже к 2030 году могут уйти на вторую строчку. Главным покупателем российских зерновых стала Турция, которая взяла на себя 11.5 миллиона тонн. Аналитики пишут, что в этой стране сосредоточены крупнейшие в мире хабы, занимающиеся не только логистическими, но и массой других задач. К этой теме мы вернёмся немного позднее, а пока отметим, что российское зерно активно закупали: Иран, Египет, Саудовская Аравия Алжир, Израиль, Пакистан, Бангладеш, Казахстан и многие другие страны. Среди импортёров есть и государства Европы, а особенно активно в процессе участвовали Латвия, Италия и Испания. 

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По данным Еврокомиссии, в 2022 и 2023 годах российский экспорт зерновых значительно превышает среднегодовые показатели и уже стал опасен для местных фермеров. Ну а поскольку в Европе ничего не слышали о правилах здоровой конкуренции, то не нашли ничего лучше, чем ввести очередные санкции против российских зерновых. В ходе очередного заседания политики приняли решение установить максимально высокие пошлины на зерновые из России и Беларуси. Министр финансов Бельгии выступил перед прессой и сделал довольно странное заявление. По словам Винсента ван Петегема, таким образом Европа демонстрирует свою поддержку Украине. Неясно, что по этому поводу думают местные журналисты, но местные фермеры остались недовольны. Прежде всего отметим, что проблем с российскими зерновыми в Европе не было. Экспорт туда не был значительным, а значит прямые потери для России окажутся небольшими. При этом решительно ничего от такого решения не получит Украина, против которой многие страны содружества уже ввели одностороннее эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции. 

В теории, такая мера будет способствовать привлекательности продукции европейских фермеров, но в реальности ни к чему не приведёт, поскольку существует указанный выше хаб в Турции. Всё тот же Винсент ван Петегем сообщил, что пошлины вырастут на зерновые, которые будут поставляться из России и Беларуси и не коснуться других стран. Турция и без того поставляет в Европу массу российских продуктов, ну а теперь будет туда активно гнать ещё и зерновые. Несложно догадаться, что благодаря усложнению логистики, стоимость зерновых вырастет, ну а это негативным образом скажется на ценах в европейских магазинах. В 2022 году Европа уже пережила резкое подорожание продуктов питания, ну а решения властей ничего хорошего рядовым налогоплательщикам не несут. Похоже, европейцы и дальше будут закупать российское зерно, но станут платить за него существенно дороже. Во время голосования не требовался единодушный ответ от всех членов ЕС, поэтому позиции Австрии и Венгрии ни на что не влияли. Первая проголосовала против, тогда как вторая воздержалась. Согласно официальным данным, пошлины вступят в силу с 1 июля. Отдельно указывается, что пошлины будет действовать не только против зерновых и масличных культур, но продуктов их переработки. Проще говоря, невыгодными станут не только поставки зерна и подсолнечника, но и муки, а также подсолнечного масла. 

Винсент ван Петегем заявил, что принятые меры не затронут глобальную продовольственную безопасность и касаются только европейского рынка. Что любопытно, некоторым членам содружества оказалось мало полумер с пошлинами. Представители Финляндии, Дании, Чехии, Швеции, Эстонии и Литва потребовали ввести новые санкции, которые сделают невозможным экспорт всей сельскохозяйственной продукции в Европу. Такое решение Еврокомиссия пока не поддержала, но всё идёт к тому, что уже совсем скоро российским бизнесменам придётся искать новые рынки сбыта. Как уже отмечалось выше, поставки полуфабрикатов через третьи страны не будут остановлены, а вот продавать конечную продукцию под собственными брендами не выйдет. Придётся открывать фабрики за пределами России, ну а один из первых ударов может прийтись по странам бывшего СССР, которые активно продают свои товары в так называемых «русских магазинах» по всей Европе. Значительная часть товаров там представлена на русском языке, хотя производится в Литве, Украине и многих других странах. Кроме бизнесменов возникнут сложности и у местных жителей. Многие немцы, финны и жители других европейских государств регулярно посещают русские магазины.

Некоторым нравятся продукты, которых невозможно встретить на полках обычных супермаркетов, тогда как других гложет ностальгия. Даже спустя десятилетия жизни в Европе, бывшие жители СССР помнят вкус колбасы и сыра, а многие продукты и вовсе европейцы делать не умеют и не хотят. В прессе пишут, что в Германии купить гречку можно только в российском магазине. Точно такая же ситуация и с привычными пирожными и торами, не говоря уже о крабовых палочках и многих других популярных товарах. Судя по всему, европейские политики продолжают вводить спонтанные запреты не обращая внимания на последствия. Есть мнение, что к концу 2024 года Европа запретит себе закупать сжиженный газ из России. В настоящее время российские компании занимают вторую строчку на рынке ЕС, ну а для Европы потеря такого большого количества газа обернётся острым дефицитом. Янки без сомнений европейцев поддержат, но только с учётом прибавки в стоимости. СПГ и так дороже трубного газа, а очередная волна повышения стоимости энергоносителей способна привести к удорожанию продуктов питания. Словом, ничего нового. 

#санкции #экономика #европа #зерно
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