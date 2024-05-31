Российские инженеры уже научились подавлять ракеты HIMARS и смогут делать это же с дальнобойными ATACMS

Сегодня многие иностранные специалисты констатируют, что армии НАТО не готовы для современного конфликта, который в настоящее время разворачивается в Украине. Особенно всё плохо в Европе, где до сих пор полагаются на ядерный американский зонтик и агрессивную политику Белого дома. Как выяснилось, европейские армии хорошо подготовлены для того, чтобы ударить по беззащитному противнику ракетами, а после направить на него самолёты. Когда враг уже начинает прятаться в горах и отдалённых селениях, в бой идут танки и пехота. Такой подход казался оптимальным, пока не стало ясно, что против НАТО может выступать равный по силе противник. Сразу же выяснилось, что европейцы не имеют достаточного количества систем противовоздушной обороны. На начало 2022 в ЕС наблюдалась острая нехватка ПВО, ну а сегодня с данным типом вооружения настоящий кризис. Несмотря на это власти Германии и других стран снимают с боевого дежурства дорогостоящие Patroit и IRIS-T, надеясь получить хотя бы часть аналогичных комплексов к 2028 году.

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Производители оружия завалены заказами на десять лет вперёд, но есть ещё одна проблема, о которой пишут даже американские журналисты. По мнению бывшего специалиста Пентагона Дэвида Пайна, российская РЭБ намного превосходит всё то, что есть у США и тем более в Европе. При этом средства радиоэлектронной борьбы армии РФ доказали свою эффективность на поле боя, тогда как незначительная часть европейских технологий работает только на бумаге. Эксперт отметил, что российская РЭБ может похвастать максимальным радиусом действия и способна обеспечить стабильные помехи как для спутниковых GPS, так и радиочастот. В интервью Military Watch бывший сотрудник Пентагона рассказал о том, насколько быстро российские инженеры смогли адаптировать собственные системы РЭБ для создания помех новым вооружениям НАТО. По его словам, более 90% управляемых ракет и беспилотников США не способны достичь целей только потому, что с ними справляются комплексы радиоэлектронной борьбы. В пример приводится считающаяся одной из наиболее боеспособных артиллерийская система HIMARS, эффективность которой в настоящее время стремительно приближается к нулю.

Аналитик полагает, что точно такая же судьба ждёт и недавно поставленные американские ракеты ATACMS, которые обладают увеличенной дальностью. Не говоря уже о стоящих на вооружении ВСУ ПВО Patriot и Hawk, а в результате российская армия усиливает собственное присутствие в воздухе, подавляя большую потенциально опасных целей. Эксперты полагает, что именно благодаря РЭБ сегодня Россия получила господство в воздухе и может наносить десятки и даже сотни ударов при помощи корректируемых авиабомб. Двигать к линии соприкосновения собственные системы ПВО для Украины опасно, ну а попытки сбивать бомбардировщики с дальнего расстояния обречены на неудачу, поскольку российская РЭБ контролирует воздушное пространство, позволяя наносить удары по выявленным противоракетным комплексам ВСУ. Пайн рассказал, что не так давно США прекратили поставки в адрес ВСУ управляемых артиллерийских снарядов Excalibur. Причина во всё той же российской РЭБ, которая обнулила преимущества данной системы. Теперь американские инженеры будут думать над тем, как обойти российские системы, ну а пока никаких решений данной проблемы нет.

Напомним, ранее в прессе писали, что работа российской РЭБ оказывает негативное воздействие на способность украинских сил координировать действия, собирать разведданные и наносить удары с помощью беспилотников. Причина в постоянных сбоях спутникового интернета Starlink, о чём на днях писал даже Илон Маск. Миллиардер сообщает, что восстановление работоспособности спутниковых систем обходится его компании дорого, но уверен, что специалисты смогут решить все стоящие перед ними сложные вызовы. Неясно, был ли в полном объёме восстановлен на севере и востоке Украины Starlink, но украинские военнослужащие то и дело пишут, что связь стала слишком медленной, а ВСУ проигрывает сражение беспилотников, поскольку российская РЭБ мешает выполнять поставленные задачи. Аналитики пишут, что в настоящее время украинская армия сильно зависит от Starlink. Если российские специалисты действительно смогут заглушить спутниковый интернет Илона Маска, то это сделает не только невозможным запуск дронов, но и оборвёт связь на линии соприкосновения. Российские военкоры пишут, что определённых успехов удаётся добиться на тех или иных направлениях, но охват территории слишком большой, а пока говорить о полном контроле со стороны РЭБ не приходится. Ключевые объекты защищены, а постоянно растущая эффективность снижает боеспособность ВСУ.