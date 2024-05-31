Уже давно известно, что только действительно массовый продукт способен обеспечить производство высокой прибылью. Предположим, вы разработали новый аппарат для приготовления кофе, который имеет целый ряд инноваций по сравнению с уже находящимися в продаже моделями. Часть деталей удастся напечатать на 3D-принтере, но электронику всё равно придётся заказывать в Китае. Даже если у вас есть средства на разработку, то производство первых сотен экземпляров будет стоить жутко дорого. В случае же, если речь идёт о серийном производстве, когда всё это будет выпускаться на заводских мощностях, то спустя какое-то время вам даже может удастся немного заработать. Многое зависит от особенностей рынка, ценовой политики и многого другого, но определяющим фактором является маржа. Рано или поздно деньги закончатся, а значит именно разница между расходами и доходами определит будущее вашего проекта. Многие крупные производители позволяют себе выпускать целую россыпь различных моделей. Можно выбирать любой цвет и форму изделий, а после радовать потенциальных покупателей широкой линейкой. Но новички и более рациональные компании предпочитают унификацию. Многие люди то и дело задаются вопросом, почему iPhone почти не меняется, получая минимальные визуальные отличия от прошлого поколения. Всё просто, ведь внутри телефона есть не только процессор, но и масса других компонентов. Ну а вся эта электроника кочует с одного аппарата на другой благодаря простой унификации.
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Известно, что Apple может похвастать одним из самых больших показателей маржи на рынке, а в какой-то момент знамя яблочной компании подхватил Илон Маск. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь примерно 10 лет назад мы стали свидетелями появления нового тренда, последствия которого ещё только предстоит оценить. Итак, существует производитель транспортных средств. В нашем случае речь идёт о тракторах. Так вот, владелец компании осознаёт, что гораздо дешевле ему будет выпускать только одну или максимум две модели сельскохозяйственной техники. Конкуренты пытаются экономить, ставят на базовые модели дешёвые кресла и бюджетную обивку салона, но не понимают, что тратят на всё это больше денег, ведь небольшие заказы обходятся дороже массового производства. Ну а бизнесмен, который додумался представить только две модели, предлагает даже в базовой версии отличную комплектацию и разумную стоимость. Со временем выясняется, что любой владелец может докупить несколько опций, усилив двигатель или увеличив ёмкость бензобака. Мало того, всё это можно сделать без обращения в салон. Достаточно только заплатить, ну а разработчик разблокирует эти функции удалённо, ведь перед вами изначально была максимальная модель.
Звучит упрощённо, но суть в том, что работать по подписке намного выгоднее, чем продавать пользователям всё и сразу. Если вы предлагаете клиентам бессрочный пакет программного обеспечения, то получите прибыль здесь и сейчас, но в какой-то момент столкнётесь с финансовыми трудностями, даже если ваш продукт окажется популярным. Услуги пользования тем или иным софтом по подписке для конечного потребителя обходятся дешевле в месячном эквиваленте, но в перерасчёте на несколько лет вы получите более значительную прибыль. Ну а если совместить унификацию с предоставлением постоянных платных услуг, то получится Tesla. На самом деле Илон Маск не первый кому гениальные маркетинговые идеи пришли в голову, ведь уже довольно долго производители сельскохозяйственной техники в США и ряде других стран держат фермеров в заложниках. Логика следующая: вы покупаете трактор за 100 000 долларов, но платите за него только небольшую часть. Кредит оформлен замысловато и лишает вас права собственности при малейших нарушениях. Вот только разработчики полагают, что для них будет слишком утомительно отправляться на далёкую ферму и забирать у нерадивого владельца трактор. В конце концов – это стоит денег, ведь потребуется привлекать полицию и решать массу вопросов. Ну а если просто отключить трактор удалённо, то можно рассчитывать на то, что владелец одумается и продолжит за него платить.
Проблема стала настолько значительной, что многие фермеры перестали закупать технику у целого ряда компаний. Аналитики полагают, что через 10-20 лет весь мировой рынок будет работать по описанным выше принципам, ну а вершиной технологичной мысли станет беспилотная техника. Многие компании пытаются научить умные алгоритмы выполнять часть работы. Некоторые делают это более успешно, чем другие, но в целом ИИ пока не способен взять на себя управление и выполнять задачи так, как это делает человек. Ну или не был способен ранее, ведь в России представили первый в мире полностью автономный трактор. За разработку отвечает компания Cognitive Pilot, которая и показала новые образцы техники на выставке «Золотая Нива 2024». Машина получила массу датчиков и способна выполнять самые разнообразные задачи за счёт лёгкой замена навесного оборудования. Разработчики уверяют, что модель спроектирована с нуля, а указанный выше трактор представляет собой полностью функциональный образец. Его создали на томском заводе Cognitive Pilot. Программное обеспечение отслеживает все ключевые параметры, ну а главная особенность заключается в полном отсутствие кабины. Специалисты высоко оценивают потенциал такого типа техники и полагают, что она будет востребована у российских аграриев. Директор направления AgroTech кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» полагает, что беспилотная техника поможет решить ряд важных проблем отрасли. О чём именно говорит Наталья Чернышёва, вам в комментариях расскажут сами фермеры. Вполне возможно, что со временем фермеры действительно будут валяться на диване и смотреть сериалы, а умные машины начнут за них выполнять всю работу. Не исключено, что роботы научатся это делать даже лучше, чем люди, но пока всё это кажется отдалённой перспективой. Напомним, Cognitive Pilot – это дочерняя компания «Сбера» и резидент фонда «Сколково». Инженеры разрабатывают решения для сельского хозяйства, рельсового и автомобильного транспорта, а также инновационные сенсоры для беспилотных транспортных средств. Кстати, Cognitive Pilot предлагает свои услуги в рамках ежемесячной или годичной подписки, хотя цены с виду довольно низкие (48 000 рублей за одну умную систему в год).