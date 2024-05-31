Российские специалисты уверяют, что это первая такая технология на планете

Уже давно известно, что только действительно массовый продукт способен обеспечить производство высокой прибылью. Предположим, вы разработали новый аппарат для приготовления кофе, который имеет целый ряд инноваций по сравнению с уже находящимися в продаже моделями. Часть деталей удастся напечатать на 3D-принтере, но электронику всё равно придётся заказывать в Китае. Даже если у вас есть средства на разработку, то производство первых сотен экземпляров будет стоить жутко дорого. В случае же, если речь идёт о серийном производстве, когда всё это будет выпускаться на заводских мощностях, то спустя какое-то время вам даже может удастся немного заработать. Многое зависит от особенностей рынка, ценовой политики и многого другого, но определяющим фактором является маржа. Рано или поздно деньги закончатся, а значит именно разница между расходами и доходами определит будущее вашего проекта. Многие крупные производители позволяют себе выпускать целую россыпь различных моделей. Можно выбирать любой цвет и форму изделий, а после радовать потенциальных покупателей широкой линейкой. Но новички и более рациональные компании предпочитают унификацию. Многие люди то и дело задаются вопросом, почему iPhone почти не меняется, получая минимальные визуальные отличия от прошлого поколения. Всё просто, ведь внутри телефона есть не только процессор, но и масса других компонентов. Ну а вся эта электроника кочует с одного аппарата на другой благодаря простой унификации.

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Известно, что Apple может похвастать одним из самых больших показателей маржи на рынке, а в какой-то момент знамя яблочной компании подхватил Илон Маск. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь примерно 10 лет назад мы стали свидетелями появления нового тренда, последствия которого ещё только предстоит оценить. Итак, существует производитель транспортных средств. В нашем случае речь идёт о тракторах. Так вот, владелец компании осознаёт, что гораздо дешевле ему будет выпускать только одну или максимум две модели сельскохозяйственной техники. Конкуренты пытаются экономить, ставят на базовые модели дешёвые кресла и бюджетную обивку салона, но не понимают, что тратят на всё это больше денег, ведь небольшие заказы обходятся дороже массового производства. Ну а бизнесмен, который додумался представить только две модели, предлагает даже в базовой версии отличную комплектацию и разумную стоимость. Со временем выясняется, что любой владелец может докупить несколько опций, усилив двигатель или увеличив ёмкость бензобака. Мало того, всё это можно сделать без обращения в салон. Достаточно только заплатить, ну а разработчик разблокирует эти функции удалённо, ведь перед вами изначально была максимальная модель.

Звучит упрощённо, но суть в том, что работать по подписке намного выгоднее, чем продавать пользователям всё и сразу. Если вы предлагаете клиентам бессрочный пакет программного обеспечения, то получите прибыль здесь и сейчас, но в какой-то момент столкнётесь с финансовыми трудностями, даже если ваш продукт окажется популярным. Услуги пользования тем или иным софтом по подписке для конечного потребителя обходятся дешевле в месячном эквиваленте, но в перерасчёте на несколько лет вы получите более значительную прибыль. Ну а если совместить унификацию с предоставлением постоянных платных услуг, то получится Tesla. На самом деле Илон Маск не первый кому гениальные маркетинговые идеи пришли в голову, ведь уже довольно долго производители сельскохозяйственной техники в США и ряде других стран держат фермеров в заложниках. Логика следующая: вы покупаете трактор за 100 000 долларов, но платите за него только небольшую часть. Кредит оформлен замысловато и лишает вас права собственности при малейших нарушениях. Вот только разработчики полагают, что для них будет слишком утомительно отправляться на далёкую ферму и забирать у нерадивого владельца трактор. В конце концов – это стоит денег, ведь потребуется привлекать полицию и решать массу вопросов. Ну а если просто отключить трактор удалённо, то можно рассчитывать на то, что владелец одумается и продолжит за него платить.

Проблема стала настолько значительной, что многие фермеры перестали закупать технику у целого ряда компаний. Аналитики полагают, что через 10-20 лет весь мировой рынок будет работать по описанным выше принципам, ну а вершиной технологичной мысли станет беспилотная техника. Многие компании пытаются научить умные алгоритмы выполнять часть работы. Некоторые делают это более успешно, чем другие, но в целом ИИ пока не способен взять на себя управление и выполнять задачи так, как это делает человек. Ну или не был способен ранее, ведь в России представили первый в мире полностью автономный трактор. За разработку отвечает компания Cognitive Pilot, которая и показала новые образцы техники на выставке «Золотая Нива 2024». Машина получила массу датчиков и способна выполнять самые разнообразные задачи за счёт лёгкой замена навесного оборудования. Разработчики уверяют, что модель спроектирована с нуля, а указанный выше трактор представляет собой полностью функциональный образец. Его создали на томском заводе Cognitive Pilot. Программное обеспечение отслеживает все ключевые параметры, ну а главная особенность заключается в полном отсутствие кабины. Специалисты высоко оценивают потенциал такого типа техники и полагают, что она будет востребована у российских аграриев. Директор направления AgroTech кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» полагает, что беспилотная техника поможет решить ряд важных проблем отрасли. О чём именно говорит Наталья Чернышёва, вам в комментариях расскажут сами фермеры. Вполне возможно, что со временем фермеры действительно будут валяться на диване и смотреть сериалы, а умные машины начнут за них выполнять всю работу. Не исключено, что роботы научатся это делать даже лучше, чем люди, но пока всё это кажется отдалённой перспективой. Напомним, Cognitive Pilot – это дочерняя компания «Сбера» и резидент фонда «Сколково». Инженеры разрабатывают решения для сельского хозяйства, рельсового и автомобильного транспорта, а также инновационные сенсоры для беспилотных транспортных средств. Кстати, Cognitive Pilot предлагает свои услуги в рамках ежемесячной или годичной подписки, хотя цены с виду довольно низкие (48 000 рублей за одну умную систему в год).



