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Bublik1
GeForce RTX 5090 будет занимать всего два слота и окажется такой же небольшой, как GeForce RTX 4070
Ходят слухи, что флагман NVIDIA следующего поколения и вовсе будет потреблять не больше 600 Вт

Не секрет, что флагман NVIDIA текущего поколения оказался крайне проблемным. GeForce RTX 4090 предлагает самую высокую скорость на рынке, но инженеры слишком высоко подняли планку, а результат не всегда оказывается таим, как хотелось бы. Инсайдеры приводят неутешительную статистику, рассказывая о сотнях GeForce RTX 4090, которые сгорают каждый месяц. Ещё несколько месяцев назад партнёры NVIDIA без слов меняли сломанные графические чипы на новые, ну а сегодня пытаются сбросить с себя лишние экономические проблемы. Есть примеры отказа от гарантийного обслуживания, когда сервисные центры пытались обвинить в проблемах конечных пользователей. Если разобраться, то сделать это легко, ведь часто причиной сбоя является недостаточный прижим кабеля питания. Обычно видеокарты от такой мелочи не ломаются, но только не GeForce RTX 4090, который может сгореть даже под минимальными нагрузками. Что любопытно, Дженсену Хуангу удалось сделать всё, чтобы не выносить сор из избы, ведь большая часть геймеров даже не догадывается, кто на самом деле делает некачественные видеокарты. Любители компьютерных игр уверены, что это AMD, тогда как случаев поломки и сбоев в последние годы намного больше именно у NVIDIA.

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Эксперты отмечают, что на этом проблемы GeForce RTX 4090 не заканчиваются. Оказывается, видеокарта такая горячая, что производителям приходится использовать массивные системы охлаждения. Вес изделия становится выше, ну а слот PCIe не выдерживает и ломается. Бывает, что трещины появляются на плате самой видеокарты, когда пользователь решает перенести системный блок с одного места на другой. Флагман NVIDIA требует бережного обращения, а эксперты и вовсе советуют использовать специальные держатели, гарантирующие максимальный прижим к материнской плате. Подобная информация нечасто попадает в интернет, ну а инсайдеры заявляют, что флагман следующего поколения удивит даже самых требовательных энтузиастов. Как вы могли слышать, осенью текущего года NVIDIA выпустил новую линейку настольной графики, где ведущую позицию займёт GeForce RTX 5090. По сети курсируют предварительные характеристики видеокарты, ну а недавно инсайдеры раскопали важную информацию, которая свидетельствует о том, что Дженсен Хуанг знает о проблемах GeForce RTX 4090 и провёл работу над ошибками. 

Напомним, даже GeForce RTX 4090 Founders Edition намного больше Radeon RX 7900 XTX, ну а кастомные версии и вовсе выглядят огромными. В эталонной версии текущий флагман занимает три слота на материнской плате, а наиболее дорогие модели легко достигают размеров, требующих сразу 4 слота PCIe. Такая конструкция нуждается в эффективной системе охлаждения и приводит к описанным выше проблемам. Похоже, архитектура Blackwell окажется действительно революционной, ведь инсайдеры пишут, что GeForce RTX 5090 в эталонном виде сможет размещаться в двух слотах и потреблять до 600 Вт. Если всё это подтвердится, то проблемы с перегревом исчезнут, поскольку одновременно указывается на тонкую системную плату, позволяющую усилить системы охлаждения. В прессе пишут, что GeForce RTX 5090 будет больше похожа на GeForce RTX 4070, ну а это очень хорошая информация. Считается, что флагман будет полагаться на графический чип GB202 и впервые за много лет получит 512-битную шинку. Новинка дебютирует с видеопамятью стандарта GDDR7, но эксперты не исключают, что в конечном итоге 512-битная шина может достаться только графическому чипу для облачных вычислений. 

GDDR7 сможет работать на скорости 28 Гбит/с, что обеспечит пропускную способность до 1.79 ТБ/с, а это на целых 80% больше, чем предлагает GeForce RTX 4090. Отдельно утверждается, что новый флагман получит необычную систему плату, которая позволит обеспечить максимальную эффективность работы системы охлаждения. Плата будет состоять из трёх компонентов, а основная часть электроники будет размещена в местах максимального прижима к кулеру. Видеокарта также получит плату ввода-вывода и отдельное управление слотом PCIe. Именно такая конструкция окажет позитивное влияние на размер GeForce RTX 5090, позволяя разработчикам идти на смелые эксперименты. Стоит заметить, что пока полной информации относительно нового флагмана NVIDIA нет, а инсайдеры часто путаются в фактах. Не исключено, что инженеры тестируют сразу несколько вариантов, ну а какой из них окажется финальным, знает только ограниченный круг лиц. Потенциальных покупателей сильно волнует ценовая политика, но по этому поводу оптимистичных новостей нет. Есть все основания ожидать, что в лучшем случае GeForce RTX 5090 будет стоить 1600 долларов на старте продаж. Скорее всего, цену поднимут выше, но до какого именно предела, сказать сложно. Аппетиты у Дженсена Хуанга то и дело растут, а сегодня компания уже не зависит от игрового рынка, поскольку получает львиную долю прибыли от чипов, созданных для обучения ИИ. Ну а это способствует появлению более смелых решений. К сожалению, не только в инженерной, но и маркетинговой части. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5090
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Nvidia уменьшит размер видеокарты RTX 5090 Founders Edition до двухслотовой и с двумя вентиляторами
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